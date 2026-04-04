Giảm cân cấp tốc bằng cách hạn chế tinh bột: Lợi ích và rủi ro ít người biết

Thứ Bảy, 11:32, 04/04/2026
VOV.VN - Chế độ ăn hạn chế tinh bột ngày càng được ưa chuộng nhờ dễ áp dụng và ít gây đói. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân còn phụ thuộc vào cách thực hiện và thể trạng mỗi người.

Chế độ ăn ít tinh bột có thực sự hiệu quả?

Tinh bột là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể, nhưng tiêu thụ dư thừa dễ dẫn đến tích mỡ và tăng cân. Việc cắt giảm tinh bột giúp hạn chế năng lượng nạp vào, buộc cơ thể sử dụng mỡ dự trữ, từ đó hỗ trợ giảm cân. Nếu áp dụng hợp lý, phương pháp này có thể mang lại hiệu quả mà không gây mệt mỏi hay thiếu dinh dưỡng.

Những nguyên tắc cần nhớ khi áp dụng

Để đạt hiệu quả và đảm bảo an toàn, người áp dụng cần nhận diện và hạn chế các thực phẩm giàu tinh bột như cơm trắng, bánh mì, khoai tây hay một số loại củ. Thay vào đó, nên ưu tiên nguồn tinh bột “tốt” từ gạo lứt, khoai lang với lượng hợp lý.

Chế độ ăn đầy đủ các dưỡng chất là cách để giảm cân khoa học, an toàn

Bên cạnh đó, khẩu phần ăn cần được bổ sung đầy đủ protein và vitamin từ các thực phẩm như thịt nạc, ức gà, cá, trứng và rau xanh. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì năng lượng, hạn chế mất cơ và tạo cảm giác no lâu.

Ngoài chế độ ăn, việc kết hợp luyện tập thể dục thể thao là điều cần thiết để thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa, từ đó giúp giảm cân bền vững hơn.

Gợi ý một số thực đơn giảm cân ít tinh bột

Thực đơn 1:

Sáng: Trứng luộc, salad rau xanh, dưa chuột, nước ép không đường

Trưa: Ức gà xé trộn rau củ

Tối: Thịt luộc, rau muống xào

Bữa phụ: Táo

Thực đơn 2:

Sáng: Súp lơ luộc, trứng luộc, nước ép trái cây

Trưa: Cá hồi nướng, rau cải xào

Tối: Bò bít tết, cải thảo xào

Bữa phụ: Hạt hạnh nhân hoặc hạt điều

Thực đơn 3:

Sáng: Bánh mì đen, sữa không đường

Trưa: Khoai lang, ức gà hấp

Tối: Thịt lợn hấp, sinh tố trái cây

Thực đơn 4:

Sáng: Rau củ luộc, trứng rán

Trưa: Ức gà luộc, nước ép cam - cà rốt

Tối: Su su xào, cá hồi nướng

Bữa phụ: Quả óc chó

Thực đơn 5:

Sáng: Bánh mì bơ tỏi, nước ép táo

Trưa: Cá ngừ nướng, rau chân vịt xào

Tối: Cá hồi nướng, nước ép cà rốt

Thực đơn 6:

Sáng: Sinh tố rau má, bánh mì bơ đậu phộng

Trưa: Cơm gạo lứt, bắp xào, ức gà xé, trứng

Tối: Khoai lang luộc hoặc củ từ, nước ép bưởi.

Muốn giảm cân nhưng vẫn ăn tinh bột? Đừng bỏ qua 6 thực phẩm này

VOV.VN - Tinh bột không phải lúc nào cũng gây tăng cân. Nếu chọn đúng loại có chỉ số đường huyết thấp, giàu chất xơ và protein, tinh bột vẫn giúp no lâu, ổn định đường huyết và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả. Giảm cân vì thế không cần cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, mà quan trọng là ăn đúng cách, đúng lượng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Muốn giảm cân bằng nước ép cần tây? Đừng bỏ qua những điều này
Muốn giảm cân bằng nước ép cần tây? Đừng bỏ qua những điều này

VOV.VN - Nước ép cần tây được nhiều người lựa chọn trong chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt để hỗ trợ giảm cân. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu loại thức uống này có thực sự giúp giảm cân và cần lưu ý gì khi sử dụng.

Đừng bỏ qua những thức uống dưới đây nếu bạn đang muốn giảm cân

VOV.VN - Dưới đây là những thức uống cần thiết cho quá trình giảm cân của bạn.

Những món ăn "vàng" giúp lấy lại vóc dáng, giảm cân hiệu quả sau Tết

VOV.VN - Sau những ngày Tết sum vầy với bánh chưng, thịt mỡ và các bữa tiệc liên miên, nhiều người rơi vào tình trạng tăng cân, cơ thể nặng nề. Việc bổ sung những thực phẩm dưới đây vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bạn nhanh chóng thanh lọc cơ thể và lấy lại vóc dáng thon gọn.

