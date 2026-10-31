Ăn tối trước 19h có giúp giảm cân nhanh hơn?

Vì sao ăn tối sớm có thể hỗ trợ giảm cân?

Ăn tối sớm giúp cơ thể hoạt động phù hợp hơn với nhịp sinh học, bởi khả năng xử lý glucose và đáp ứng với insulin thường tốt hơn vào ban ngày. Ngược lại, ăn quá muộn có thể ảnh hưởng đến điều hòa đường huyết, đồng thời làm tăng nguy cơ nạp dư năng lượng nếu thường xuyên ăn khuya.

Bên cạnh đó, ăn tối sớm giúp hạn chế ăn vặt ban đêm và tạo khoảng cách phù hợp giữa bữa ăn với giờ ngủ, giảm cảm giác đầy bụng, khó chịu khi nằm. Ngủ đủ giấc cũng hỗ trợ điều hòa các hormone kiểm soát cảm giác đói và no, góp phần quản lý cân nặng.

Thói quen này còn kéo dài thời gian không nạp năng lượng qua đêm, tương tự phương pháp ăn giới hạn thời gian. Tuy nhiên, nhịn ăn lâu hơn không đồng nghĩa với giảm cân hiệu quả nếu tổng năng lượng nạp vào vẫn vượt quá nhu cầu của cơ thể.

Ăn tối sớm giúp cơ thể hoạt động phù hợp hơn với nhịp sinh học, bởi khả năng xử lý glucose và đáp ứng với insulin thường tốt hơn vào ban ngày. Ảnh: AI​​​​​

Ăn trước 19h không phải là yếu tố quyết định

Ăn tối trước 19h không bảo đảm giảm cân nếu tổng năng lượng nạp vào vẫn vượt nhu cầu của cơ thể. Mốc giờ này cũng không phù hợp với tất cả mọi người; điều quan trọng là duy trì giờ ăn ổn định, tránh ăn quá sát giờ ngủ và nên kết thúc bữa tối trước khi ngủ khoảng 2-3 giờ. Để giảm cân bền vững, cần kết hợp chế độ ăn cân đối, kiểm soát khẩu phần và vận động thường xuyên.

Làm thế nào để bữa tối hỗ trợ giảm cân?

Bữa tối nên ưu tiên protein nạc như cá, thịt gà, trứng, đậu phụ để tăng cảm giác no và duy trì khối cơ khi giảm cân. Kết hợp rau xanh, thực phẩm giàu chất xơ cùng lượng tinh bột vừa đủ từ gạo lứt, yến mạch hoặc ngũ cốc nguyên hạt sẽ giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo đảm cân đối dinh dưỡng.

Bên cạnh lựa chọn thực phẩm, cần chú ý khẩu phần, ăn chậm và nhai kỹ để nhận biết cảm giác no, tránh nạp quá nhiều năng lượng. Đồng thời, nên hạn chế đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn và đồ uống nhiều đường. Không nên bỏ bữa tối để giảm cân, bởi việc nhịn ăn có thể khiến cơ thể quá đói và dẫn đến ăn bù. Duy trì bữa tối vừa đủ, đa dạng và phù hợp với nhu cầu năng lượng sẽ giúp kiểm soát cân nặng bền vững hơn.