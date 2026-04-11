Ăn tối lúc mấy giờ để tiêu hóa tốt và ngủ ngon?

Thứ Bảy, 17:08, 11/04/2026
VOV.VN - Chọn giờ ăn tối hợp lý là bí quyết để tiêu hóa tốt và ngủ ngon, đồng thời duy trì nhịp sinh học khỏe mạnh.

Thời gian ăn uống cũng quan trọng không kém loại thức ăn bạn chọn. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, ăn tối phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể không chỉ hỗ trợ quá trình trao đổi chất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giấc ngủ và duy trì sức khỏe tổng thể.

Thời điểm nào là lý tưởng để ăn tối?

An toi luc may gio de tieu hoa tot va ngu ngon hinh anh 1
Thời gian ăn tối quan trọng không kém thực phẩm trong bữa ăn (Ảnh: Shutterstock)

Theo trang Verywellhealth, nhịp sinh học, thường được gọi là “đồng hồ sinh học”, điều phối hầu hết các hoạt động của cơ thể. Nó quyết định khi nào bạn thức dậy, khi nào cảm thấy đói, cũng như tác động đến việc giải phóng hormone và điều hòa nhịp tim. Hormone melatonin đóng vai trò then chốt trong việc điều chỉnh nhịp sinh học này.

Khi ăn muộn vào lúc nồng độ melatonin cao, cơ thể sẽ gặp khó khăn trong việc xử lý lượng đường vừa nạp vào, đường huyết có thể tăng mạnh hơn so với ăn sớm trong ngày. Do đó, nên kết thúc bữa tối ít nhất 2–3 giờ trước khi đi ngủ, hoặc theo khuyến nghị của một số chuyên gia, lý tưởng nhất là khoảng 4 giờ trước khi đi ngủ để cơ thể kịp tiêu hóa hoàn toàn.

Chẳng hạn, nếu bạn thường đi ngủ vào 22h30, bữa tối nên kết thúc trước 19h30. Khoảng cách thời gian này giúp dạ dày tiêu hóa phần lớn thức ăn, giảm nguy cơ đầy bụng, khó tiêu và trào ngược khi nằm nghỉ.

Các thói quen giúp hệ tiêu hoá khoẻ mạnh

Không chỉ thời gian ăn uống quan trọng, mà chất lượng bữa ăn và thói quen xung quanh bữa ăn cũng ảnh hưởng lớn đến tiêu hóa. Theo trang Eating Well, bạn nên duy trì những thói quen tốt dưới đây để bảo vệ hệ tiêu hoá, từ đó giúp ngủ ngon hơn sau bữa tối.

Ăn thực phẩm giàu dinh dưỡng

Hãy tập trung vào các bữa ăn cân bằng với rau xanh, protein nạc và ngũ cốc nguyên hạt. Tránh ăn đồ nhiều dầu mỡ vào buổi tối, vì chúng khó tiêu.

Vận động nhẹ sau bữa ăn

Bạn không cần tập luyện quá sức, nhưng tránh ngồi yên lâu sau khi ăn. Một cuộc đi bộ ngắn sau bữa tối sẽ giúp tiêu hóa tốt hơn và ổn định đường huyết.

Bổ sung chất xơ

Rau lá xanh, các loại đậu và yến mạch giúp thức ăn di chuyển dễ dàng qua hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ táo bón.

 

Thu Hiền/VTC News
Eating Well & Verywellhealth
Tin liên quan

Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn uống thế nào để khỏe - trẻ - ít bốc hỏa?
Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn uống thế nào để khỏe - trẻ - ít bốc hỏa?

VOV.VN - Phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung gì là mối quan tâm của nhiều chị em khi cơ thể bắt đầu thay đổi về nội tiết và sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp cải thiện thể trạng, giữ vóc dáng mà còn góp phần giảm các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn này.

Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn uống thế nào để khỏe - trẻ - ít bốc hỏa?

Phụ nữ tiền mãn kinh nên ăn uống thế nào để khỏe - trẻ - ít bốc hỏa?

VOV.VN - Phụ nữ tiền mãn kinh nên bổ sung gì là mối quan tâm của nhiều chị em khi cơ thể bắt đầu thay đổi về nội tiết và sức khỏe. Chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp cải thiện thể trạng, giữ vóc dáng mà còn góp phần giảm các triệu chứng khó chịu trong giai đoạn này.

Hạt táo chứa chất cực độc, chớ dại ăn nhiều kẻo hối hận không kịp
Hạt táo chứa chất cực độc, chớ dại ăn nhiều kẻo hối hận không kịp

VOV.VN - Táo vốn là loại trái cây "quốc dân" nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng dồi dào. Thế nhưng, trong quả táo có một bộ phận cực độc, nếu ăn nhiều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.  

Hạt táo chứa chất cực độc, chớ dại ăn nhiều kẻo hối hận không kịp

Hạt táo chứa chất cực độc, chớ dại ăn nhiều kẻo hối hận không kịp

VOV.VN - Táo vốn là loại trái cây "quốc dân" nhờ hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng dồi dào. Thế nhưng, trong quả táo có một bộ phận cực độc, nếu ăn nhiều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.  

Điều gì xảy ra khi bạn uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày?
Điều gì xảy ra khi bạn uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày?

VOV.VN - Trà hoa đậu biếc được nhiều người ưa chuộng nhờ lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, việc uống mỗi ngày có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào cách sử dụng và liều lượng. Nếu dùng không đúng, loại thảo mộc này vẫn có thể gây tác dụng không mong muốn.

Điều gì xảy ra khi bạn uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày?

Điều gì xảy ra khi bạn uống trà hoa đậu biếc mỗi ngày?

VOV.VN - Trà hoa đậu biếc được nhiều người ưa chuộng nhờ lợi ích cho sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, việc uống mỗi ngày có thực sự tốt hay không còn phụ thuộc vào cách sử dụng và liều lượng. Nếu dùng không đúng, loại thảo mộc này vẫn có thể gây tác dụng không mong muốn.

