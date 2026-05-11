Ăn trứng cùng thứ này giúp no lâu hơn, tiêu hóa tốt và ổn định đường huyết

Thứ Hai, 11:45, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trứng là món ăn quen thuộc nhưng sẽ trở nên lành mạnh hơn khi kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ. Sự kết hợp này không chỉ giúp kéo dài cảm giác no, hỗ trợ tiêu hóa mà còn góp phần ổn định đường huyết hiệu quả.

Nên thêm gì vào trứng để tốt cho sức khỏe?

Câu trả lời là các thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám. Trứng vốn giàu protein chất lượng cao nhưng gần như không chứa chất xơ, vì vậy khi kết hợp với nhóm thực phẩm này sẽ giúp bữa ăn cân bằng hơn. Sự kết hợp đó không chỉ giúp no lâu, hạn chế ăn vặt mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn và cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa. Đây cũng là nguyên tắc dinh dưỡng đơn giản được nhiều chuyên gia khuyến khích áp dụng hàng ngày.

Vì sao nên kết hợp trứng với chất xơ?

Chất xơ có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp cơ thể hấp thụ năng lượng ổn định hơn, đồng thời hỗ trợ đường ruột hoạt động hiệu quả.

Giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn

Khi ăn trứng cùng thực phẩm giàu chất xơ, cơ thể được bổ sung đồng thời protein và chất xơ, từ đó kéo dài cảm giác no.

Sự kết hợp này giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa, hạn chế cảm giác đói giữa các bữa ăn và hỗ trợ kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể. Điều này đặc biệt phù hợp với những người đang giảm cân hoặc muốn duy trì vóc dáng.

Trứng là món ăn quen thuộc nhưng sẽ trở nên lành mạnh hơn khi kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ
Trứng là món ăn quen thuộc nhưng sẽ trở nên lành mạnh hơn khi kết hợp với thực phẩm giàu chất xơ

Hỗ trợ tiêu hóa, giảm nguy cơ táo bón

Một bữa ăn chỉ có trứng có thể chưa đủ để hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động tối ưu. Việc bổ sung rau xanh hoặc ngũ cốc nguyên cám giúp tăng cường chất xơ, cải thiện nhu động ruột, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và góp phần giảm tình trạng táo bón hoặc đầy hơi.

Hỗ trợ ổn định đường huyết

Không chỉ giúp no lâu, sự kết hợp giữa trứng và chất xơ còn mang lại lợi ích trong việc kiểm soát đường huyết. Protein trong trứng có thể làm chậm quá trình hấp thu glucose, trong khi chất xơ giúp hạn chế tình trạng đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn. Nhờ đó, cơ thể duy trì năng lượng ổn định hơn trong ngày.

Tăng giá trị dinh dưỡng cho bữa ăn

Dù giàu dưỡng chất, một quả trứng vẫn chưa thể tạo nên bữa ăn hoàn chỉnh. Khi ăn cùng rau củ, hạt hoặc ngũ cốc nguyên cám, cơ thể sẽ được bổ sung thêm vitamin, chất béo lành mạnh và chất chống oxy hóa, giúp bữa ăn đa dạng và cân bằng hơn.

Những thực phẩm nên kết hợp với trứng

Để món trứng trở nên lành mạnh hơn, nên ưu tiên các nguồn chất xơ tự nhiên từ rau xanh, hạt và ngũ cốc nguyên cám.

Rau xanh: Rau xanh là lựa chọn dễ kết hợp với trứng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Các loại như rau bina, bông cải xanh, cà chua hoặc ớt chuông không chỉ bổ sung chất xơ mà còn cung cấp thêm vitamin và chất chống oxy hóa.

Các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám: Bên cạnh rau xanh, các loại hạt và ngũ cốc nguyên cám cũng giúp tăng cảm giác no và duy trì năng lượng lâu hơn.

Bạn có thể kết hợp trứng với hạt chia, hạt lanh, yến mạch hoặc bánh mì nguyên cám để có bữa sáng tiện lợi và đầy đủ dinh dưỡng.

Cách chế biến trứng tốt cho sức khỏe

Để giữ trọn giá trị dinh dưỡng của trứng mà không làm tăng chất béo dư thừa, nên ưu tiên các cách chế biến đơn giản như trứng chiên ít dầu ăn kèm rau xanh, trứng luộc với salad, trứng cuộn rau củ hoặc cháo yến mạch nấu trứng. Đồng thời, hạn chế các món chiên nhiều dầu và ăn kèm thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt hộp.

Lưu ý khi ăn trứng

Dù giàu dinh dưỡng, trứng vẫn nên được sử dụng hợp lý để tốt cho sức khỏe. Mỗi người có thể ăn khoảng 1-2 quả mỗi ngày tùy nhu cầu, ưu tiên trứng tươi có nguồn gốc rõ ràng, hạn chế chế biến nhiều dầu mỡ và người có cholesterol cao nên kiểm soát lượng lòng đỏ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: kết hợp trứng cùng thực phẩm giàu chất xơ ổn định đường huyết trứng gà
Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng
Ăn nhiều trứng gà có “hại gan”? Sự thật và cách ăn đúng

VOV.VN - Trứng gà giàu protein, vitamin và khoáng chất, là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc ăn trứng thường xuyên có thể làm tăng gánh nặng cho gan, thậm chí gây gan nhiễm mỡ. Vậy ăn trứng gà nhiều có thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe lá gan?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu mỗi sáng ăn một quả trứng gà?
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu mỗi sáng ăn một quả trứng gà?

VOV.VN - Ăn một quả trứng gà vào mỗi buổi sáng giúp no lâu, hỗ trợ giảm cân, tăng cường trí nhớ, bảo vệ tim mạch, gan và thị lực, đồng thời cung cấp năng lượng dồi dào với chi phí rẻ, dễ chế biến.

Những người này không nên ăn quá nhiều trứng gà, có thể gây hại cho sức khỏe
Những người này không nên ăn quá nhiều trứng gà, có thể gây hại cho sức khỏe

VOV.VN - Trứng gà là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng và phổ biến trên thế giới, được mệnh danh là "siêu thực phẩm" nhờ hàm lượng protein, vitamin và khoáng chất dồi dào. Tuy nhiên, một số nhóm đối tượng cần hạn chế ăn quá nhiều trứng gà để tránh các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Chợ Việt có một món ăn siêu dinh dưỡng, bổ máu lại tốt cho tim mạch, sinh lý
Chợ Việt có một món ăn siêu dinh dưỡng, bổ máu lại tốt cho tim mạch, sinh lý

VOV.VN - Ngao là một loại thực phẩm phổ biến trong các bữa cơm gia đình Việt, nhưng ít ai biết rằng loại hải sản vỏ cứng này lại là một "siêu thực phẩm" chứa hàm lượng dinh dưỡng đậm đặc. Với lượng protein cao và chất béo thấp, ngao cung cấp nguồn khoáng chất thiết yếu giúp cải thiện sức khỏe.

Đắp mặt nạ bí đỏ mật ong đúng cách để da căng bóng tự nhiên
Đắp mặt nạ bí đỏ mật ong đúng cách để da căng bóng tự nhiên

VOV.VN - Mặt nạ bí đỏ mật ong được nhiều người yêu thích nhờ khả năng dưỡng ẩm, làm sáng da, hỗ trợ chống lão hóa và cải thiện mụn bằng nguyên liệu tự nhiên, dễ thực hiện tại nhà. Sự kết hợp này giúp nuôi dưỡng làn da mềm mịn, căng bóng và khỏe mạnh hơn.

5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng hấp thụ dưỡng chất
5 thực phẩm kết hợp với hạt tiêu đen giúp tăng hấp thụ dưỡng chất

VOV.VN - Hạt tiêu đen không chỉ giúp món ăn thêm đậm vị mà còn hỗ trợ tiêu hóa, chống viêm và tăng hấp thu dưỡng chất nhờ hoạt chất piperine. Khi kết hợp đúng thực phẩm, loại gia vị quen thuộc này có thể giúp bữa ăn bổ dưỡng hơn.

