  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Chợ Việt có một món ăn siêu dinh dưỡng, bổ máu lại tốt cho tim mạch, sinh lý

Chủ Nhật, 14:00, 10/05/2026
VOV.VN - Ngao là một loại thực phẩm phổ biến trong các bữa cơm gia đình Việt, nhưng ít ai biết rằng loại hải sản vỏ cứng này lại là một "siêu thực phẩm" chứa hàm lượng dinh dưỡng đậm đặc. Với lượng protein cao và chất béo thấp, ngao cung cấp nguồn khoáng chất thiết yếu giúp cải thiện sức khỏe.

Chứa nhiều chất dinh dưỡng

Không chỉ ngon mà còn có dinh dưỡng toàn diện, là loại hải sản ngon bổ rẻ. Ngao rất giàu protein, chất béo, carbohydrate, canxi, sắt, phốt pho, iốt, vitamin, axit amin và taurine và các chất dinh dưỡng khác.

Nguồn cung cấp sắt dồi dào

Ngao là nguồn cung cấp sắt cực lớn giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường năng lượng cho cơ thể. Thực tế, hàm lượng sắt trong ngao thậm chí còn cao hơn cả thịt bò, giúp hỗ trợ quá trình vận chuyển oxy đến các mô và cơ quan một cách hiệu quả. Việc bổ sung ngao vào thực đơn hàng ngày là giải pháp tự nhiên tuyệt vời cho phụ nữ mang thai, người mới ốm dậy hoặc những người thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt do thiếu hụt sắt.

Ngao là nguồn cung cấp sắt cực lớn giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường năng lượng cho cơ thể. (Ảnh mình họa)

Tăng cường sức khỏe sinh lý

Trong thịt ngao chứa hàm lượng kẽm và selen dồi dào. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích sản sinh hormone và cải thiện chất lượng tế bào ở nam giới, trong khi selen là một khoáng chất thiết yếu giúp tuyến giáp hoạt động ổn định. Sự kết hợp của các vi chất này giúp cân bằng nội tiết tố, hỗ trợ trao đổi chất và bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây viêm nhiễm từ bên trong.

Tốt cho tim mạch

Kali trong ngao giúp cơ thể đào thải bớt lượng muối dư thừa qua nước tiểu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch máu và ổn định chỉ số huyết áp. Bên cạnh đó, Omega-3 trong ngao hỗ trợ giảm mức Triglyceride, ngăn ngừa hình thành các mảng bám trong động mạch, giúp trái tim luôn khỏe mạnh và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ ở người cao tuổi.

Tốt cho não bộ

Một khẩu phần ngao nhỏ có thể cung cấp gấp nhiều lần lượng vitamin B12 cần thiết mỗi ngày, giúp duy trì sự khỏe mạnh của các tế bào thần kinh và hỗ trợ quá trình tổng hợp DNA. Việc nạp đủ vitamin B12 từ ngao không chỉ giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung mà còn ngăn ngừa các bệnh lý về suy giảm trí tuệ và trầm cảm.

Tăng cường miễn dịch

Ngao là thực phẩm giúp bạn bổ sung lượng protein. Protein có vai trò quan trọng trong việc duy trì hệ miễn dịch hoạt động bình thường, từ đó giúp cơ thể chống lại những bệnh lây nhiễm. Lý do các chuyên gia thường khuyên vận động viên hay những người vận động nhiều nên tăng cường ăn ngao, hến vì chúng có chứa nhiều protein để đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Chống lão hóa

Khác với nhiều loại hải sản khác, ngao chứa một lượng vitamin C đáng kể giúp kích thích sản sinh collagen, bảo vệ da khỏi tác hại của gốc tự do và làm chậm quá trình lão hóa. Đồng thời, hàm lượng protein chất lượng cao trong ngao cung cấp các axit amin thiết yếu giúp xây dựng cơ bắp và phục hồi các tổn thương mô một cách nhanh chóng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Nếp nhăn ở cổ ngày càng sâu: Làm sao cải thiện hiệu quả?
VOV.VN - Nếp nhăn ở cổ là dấu hiệu lão hóa dễ nhận thấy nhưng thường bị bỏ quên trong quá trình chăm sóc da, khiến nhiều người trông già hơn tuổi thật. Hiểu rõ nguyên nhân và cách cải thiện sẽ giúp hạn chế tình trạng này hiệu quả hơn.

Việt Nam có sẵn loại cây bổ từ lá tới quả, dưỡng tim, chống lão hóa cực tốt
VOV.VN - Cây ổi không chỉ là một loại cây ăn quả quen thuộc trong vườn nhà mà còn được ví như một "nhà thuốc mini" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cực cao. Từ quả đến lá, loại cây này mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Cây sim - Loài cây dại quen thuộc nhưng ẩn chứa "kho báu" dược liệu ít ai biết
VOV.VN - Cây sim là loài thực vật có hoa thuộc họ Myrtaceae, phân bố rộng ở Nam Á và Đông Nam Á. Từ lâu, cây đã được sử dụng trong y học cổ truyền tại Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia và nhiều nước khác để hỗ trợ điều trị tiêu chảy, kiết lỵ, bệnh phụ khoa, đau dạ dày và giúp làm lành vết thương.

