Ăn trứng muối có cần luộc không? Sự thật khiến nhiều người bất ngờ

Trứng muối có cần luộc trước khi ăn?

Trứng muối được làm từ trứng tươi ủ với muối bằng nhiều cách khác nhau, nhưng thực chất chưa chín hoàn toàn nên không an toàn khi ăn trực tiếp. Vì vậy, trước khi sử dụng, cần luộc hoặc hấp để đảm bảo vệ sinh, khử mùi tanh và tiêu diệt vi khuẩn.

Tùy món ăn, có thể dùng cả quả hoặc chỉ lấy lòng đỏ, như trong bánh nướng thường dùng lòng đỏ, còn các món đơn giản như cháo trắng có thể dùng nguyên quả.

Những lợi ích sức khỏe từ trứng muối

Nếu được sử dụng hợp lý, trứng muối có thể mang lại một số lợi ích đáng chú ý:

Hỗ trợ hoạt động não bộ: Lòng đỏ trứng chứa lecithin và các sắc tố tự nhiên, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành choline - dưỡng chất quan trọng trong việc hình thành chất dẫn truyền thần kinh, góp phần cải thiện trí nhớ và chức năng não.

Góp phần tăng cường chức năng gan: Hàm lượng protein trong trứng muối giúp duy trì quá trình trao đổi chất và hỗ trợ hệ miễn dịch, từ đó giúp các cơ quan, trong đó có gan, hoạt động hiệu quả hơn.

Tốt cho thị lực: Trứng muối cung cấp vitamin A, vitamin nhóm B cùng các hợp chất như lutein và zeaxanthin, có vai trò bảo vệ mắt, hạn chế khô mắt và giảm nguy cơ các bệnh lý về thị lực.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Nhờ chứa protein, trứng muối giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát khẩu phần trong chế độ ăn.

Lưu ý khi sử dụng trứng muối

Dù có giá trị dinh dưỡng, trứng muối lại chứa lượng muối và cholesterol khá cao, do đó cần sử dụng có kiểm soát:

Người mắc các bệnh như cao huyết áp, mỡ máu, tim mạch, tiểu đường hoặc thừa cân nên hạn chế sử dụng.

Không nên ăn quá thường xuyên, chỉ nên dùng khoảng 1-2 quả mỗi tuần để tránh mất cân bằng dinh dưỡng.

Hàm lượng natri cao có thể ảnh hưởng đến huyết áp nếu tiêu thụ nhiều.

Nên kết hợp với rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ để cân bằng khẩu phần và hỗ trợ tiêu hóa.

Cần điều chỉnh lượng ăn phù hợp với thể trạng và chế độ dinh dưỡng cá nhân.

Có thể thấy, trứng muối vẫn là thực phẩm giàu dinh dưỡng nếu được chế biến và sử dụng đúng cách. Việc ăn điều độ, kết hợp với chế độ ăn khoa học sẽ giúp tận dụng lợi ích mà không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.