Ăn trước khi ngủ có gây tăng cân?

Lợi ích của việc ăn trước khi đi ngủ

Ăn trước khi ngủ hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nếu thường xuyên cảm thấy đói vào ban đêm, một bữa ăn nhẹ sau bữa tối có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế việc tìm kiếm thức ăn trong đêm. Nhờ đó, bạn có thể kiểm soát tốt hơn lượng thực phẩm tiêu thụ và tránh ăn quá nhiều.

Tuy nhiên, điều này chỉ có lợi khi khẩu phần được kiểm soát và tổng lượng calo trong ngày vẫn phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Ăn trước khi ngủ giúp cải thiện giấc ngủ

Theo Healthline, ăn đủ no trước khi ngủ có thể giúp hạn chế thức giấc vì đói, hỗ trợ giấc ngủ và khả năng tập trung hôm sau. Một bữa ăn nhẹ vừa phải không nhất thiết gây tăng cân nếu chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát tổng năng lượng trong ngày.

Ăn trước khi đi ngủ không hẳn có hại, nhưng lợi hay bất lợi phụ thuộc vào thời điểm, khẩu phần và loại thực phẩm

Ăn buổi tối có thể hỗ trợ ổn định đường huyết

Sau một đêm ngủ, gan giải phóng glucose để cung cấp năng lượng khi cơ thể thức dậy. Ở người khỏe mạnh, đường huyết thường được kiểm soát ổn định, nhưng ở người mắc tiểu đường, glucose có thể tăng ngay cả khi không ăn. Một số trường hợp có thể hưởng lợi từ bữa ăn nhẹ trước ngủ, song người bệnh nên tham khảo bác sĩ để lựa chọn thời điểm và thực phẩm phù hợp.

Hỗ trợ nam giới duy trì khối lượng cơ bắp

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc cung cấp đủ năng lượng và protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình duy trì, phát triển cơ bắp. Đặc biệt với người tập luyện thể thao, bổ sung dinh dưỡng hợp lý có thể hỗ trợ cơ thể sử dụng protein cho quá trình phục hồi và xây dựng cơ.

Vì vậy, không nên để cơ thể thường xuyên rơi vào trạng thái thiếu năng lượng, nhất là khi nhu cầu dinh dưỡng cao do tập luyện.

Ăn tối giúp bổ sung năng lượng cho ngày hôm sau

Một bữa tối đầy đủ và cân đối giúp cung cấp năng lượng, dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Nếu đi ngủ trong tình trạng quá đói, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, khó chịu hoặc thiếu năng lượng vào sáng hôm sau, từ đó ảnh hưởng đến tâm trạng và hiệu suất làm việc.

Buổi tối nên ăn gì để không tăng cân?

Lựa chọn những món ăn khuya không gây tăng cân

Nên hạn chế thức ăn nhanh như kem, bánh ngọt, khoai tây chiên, cá viên chiên, bắp rang bơ vì thường nhiều đường, chất béo và năng lượng. Nếu muốn ăn nhẹ, có thể chọn một ít quả mọng, chocolate đen, các loại hạt hoặc ngũ cốc nguyên hạt. Dù chọn món nào, vẫn cần kiểm soát khẩu phần để tránh nạp quá nhiều năng lượng trong ngày.

Kết hợp carb với protein hoặc chất béo

Không có một loại thực phẩm duy nhất được xem là lựa chọn tốt nhất cho bữa ăn nhẹ trước khi ngủ. Thay vào đó, có thể kết hợp thực phẩm giàu carbohydrate (carb) với nguồn protein hoặc chất béo phù hợp.

Cách kết hợp này giúp bữa ăn có thành phần dinh dưỡng đa dạng hơn, đồng thời có thể tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định.

Một số vấn đề cần lưu ý nếu bạn ăn trước khi ngủ

Ăn đêm không hẳn có hại, nhưng ăn quá nhiều hoặc chọn thực phẩm không phù hợp có thể làm tăng cân và khiến trào ngược dạ dày nặng hơn. Để ăn nhẹ lành mạnh, nên tránh ăn thêm khi đã no, kiểm soát tổng năng lượng trong ngày, hạn chế vừa ăn vừa xem tivi hoặc làm việc và duy trì chế độ ăn cân đối để không quá đói vào ban đêm.