Ăn uống ngọt có gây suy thận?

Chế độ ăn quá nhiều đường có thể gây rối loạn chuyển hóa do làm tăng các loại chất béo khác nhau trong cơ thể, khiến bạn tăng cân và béo phì. Đây là tác nhân hàng đầu thúc đẩy tiểu đường type 2 tiến triển.

Rối loạn chuyển hóa và tiểu đường là những nguyên nhân quan trọng gây tổn thương mạch máu trong đó có mạch thận, dẫn đến suy thận mạn tính.

Nghiên cứu cho thấy, tiêu thụ nhiều đường glucose làm tăng khả năng hấp thụ muối natri tại ruột non do cơ chế đồng vận chuyển, khiến thận phải làm việc nhiều hơn để thải muối dư thừa. Tăng đường máu gây biến chứng thận do hai cơ chế là cơ chế chuyển hóa và cơ chế huyết động.

Nhiều người cho rằng ăn uống ngọt có thể gây suy thận (Ảnh minh họa: KT)

Đường ức chế cơ thể sản xuất oxit nitric (NO), hợp chất kích thích thành mạch co giãn. Ăn nhiều đường kích thích sự thu hẹp của mạch máu, gây tăng huyết áp, gây bệnh thận và thúc đẩy suy thận mạn tính tiến triển nhanh hơn.

Đường, đặc biệt là đường fructose, có thể làm tăng lượng canxi và oxalate trong nước tiểu, tạo điều kiện hình thành các tinh thể canxi oxalate và gây sỏi thận.

Bạn nên hạn chế thực phẩm có nhiều đường để bảo vệ sức khỏe nói chung và sức khỏe thận nói riêng.

Các nhóm thực phẩm chứa nhiều đường cần hạn chế như nước giải khát công nghiệp gồm nước ngọt, trà sữa, nước trái cây đóng chai, đồ uống có ga chứa đường. Các loại thức ăn vặt như bánh ngọt, bánh quy, kẹo, chocolate, đậu phộng bơ, khoai tây chiên. Hạn chế nước sốt và gia vị đóng hộp, hoa quả và ngũ cốc sấy khô.

Sinh tố và nước ép hoa quả có lợi cho sức khỏe do cung cấp nhiều loại vitamin và chất xơ. Tuy nhiên tiêu thụ quá nhiều cũng có thể gây hại do nhiều đường. Nên tránh thêm đường và lựa chọn những loại quả có hàm lượng đường thấp như chanh, chanh leo, cam, bưởi, táo, đu đủ, dâu tây, dưa hấu.