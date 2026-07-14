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Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp giữ lại nhiều dưỡng chất

Thứ Ba, 08:52, 14/07/2026
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VOV.VN - Rau lang là loại rau giàu dưỡng chất, nhưng không phải cách chế biến nào cũng giúp giữ được tối đa các hoạt chất có lợi.

Thành phần dinh dưỡng của rau lang

Rau lang là loại rau giàu dưỡng chất, cung cấp nhiều chất xơ, polyphenol, vitamin A, vitamin C, axit folic (vitamin B9) cùng các khoáng chất như canxi và sắt. Trong số các loại rau phổ biến, hàm lượng của nhiều vi chất này ở rau lang thuộc nhóm cao. Các hợp chất này được cho là có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm viêm, bảo vệ chức năng gan.

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Rau lang (rau khoai lang) là loại rau giàu chất xơ, vitamin A, C (Ảnh:Shutterstock)

5 lợi ích sức khỏe nổi bật của rau lang

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Rau lang giàu vitamin A, beta-carotene, lutein và zeaxanthin - những dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe của mắt. Việc bổ sung đầy đủ các chất này có thể góp phần duy trì thị lực và giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý về mắt liên quan đến tuổi tác.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Rau lang chứa nhiều hợp chất thực vật như flavonoid và saponin. Một số nghiên cứu cho thấy các hợp chất này có thể góp phần cải thiện độ nhạy insulin, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và giảm tình trạng tăng đường huyết sau ăn.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và sức khỏe tim mạch

Nhờ hàm lượng chất xơ cao, rau lang có thể giúp cải thiện tình trạng táo bón và góp phần giảm cholesterol LDL. Khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và lối sống lành mạnh, những lợi ích này có thể góp phần duy trì sức khỏe tim mạch.

Góp phần tăng cường khả năng chống oxy hóa

Rau lang chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, có khả năng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, từ đó góp phần làm chậm quá trình lão hóa tế bào. Một số nghiên cứu cũng cho thấy chế độ ăn giàu chất chống oxy hóa có thể góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ duy trì sức khỏe tổng thể.

Hỗ trợ sức khỏe xương và quá trình đông máu

Rau lang là nguồn cung cấp vitamin K dồi dào - dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu bình thường và duy trì sức khỏe xương. Việc bổ sung đủ vitamin K có thể góp phần duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương, đặc biệt ở người lớn tuổi và phụ nữ sau mãn kinh.

Cách chế biến rau lang giúp giữ lại nhiều dưỡng chất hơn

Theo bác sĩ Tiền Chính Hoằng, chuyên khoa gan mật và tiêu hóa (Đài Loan), phương pháp chế biến có thể ảnh hưởng đáng kể đến hàm lượng các hoạt chất có lợi trong rau lang. Ông cho biết một số nghiên cứu ghi nhận rau lang hấp khoảng 3 phút có hàm lượng polyphenol cao gấp 4,5 lần và hoạt tính chống oxy hóa tăng khoảng 2,5 lần so với rau tươi.

Dựa trên kết quả của nhiều nghiên cứu, bác sĩ Tiền cho rằng hấp là phương pháp chế biến giúp bảo toàn nhiều hoạt chất có lợi hơn, tiếp theo là xào và luộc.

Ông cũng khuyến nghị áp dụng nguyên tắc “ít nước, hấp nhanh, thêm dầu sau”, đồng thời tránh luộc hoặc chần rau quá lâu để hạn chế thất thoát các hợp chất hòa tan trong nước như vitamin C và polyphenol.

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Thu Hiền/VTC News
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