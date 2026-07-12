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Thứ quả đa màu sắc là "kho vitamin C" ăn vào bổ máu, mắt sáng lại ngừa lão hóa

Chủ Nhật, 14:00, 12/07/2026
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VOV.VN - Ớt chuông (hay còn gọi là ớt ngọt) là loại quả có màu sắc vô cùng rực rỡ từ xanh, vàng, cam cho đến đỏ. Không chỉ làm đẹp cho bàn ăn, lợi ích sức khỏe của ớt chuông còn được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao.

Nhà máy sản xuất vitamin C tăng cường đề kháng

Như đã đề cập, hàm lượng vitamin C có trong ớt chuông (đặc biệt là ớt chuông đỏ) vượt xa nhiều loại trái cây họ cam quýt. Vitamin C đóng vai trò cốt lõi kích thích sản sinh tế bào bạch cầu.Giúp cơ thể xây dựng hệ miễn dịch vững chắc, chống lại các tác nhân gây bệnh viêm nhiễm và cảm cúm.

Ngăn ngừa chứng thiếu máu do thiếu sắt

Thiếu máu thường gây mệt mỏi, chóng mặt do cơ thể không đủ hồng cầu. Ớt chuông vừa cung cấp một lượng sắt nhất định, vừa sở hữu lượng vitamin C dồi dào. Sự kết hợp hoàn hảo này giúp ruột hấp thụ sắt từ các nguồn thực phẩm khác (như thịt, cá, rau xanh) hiệu quả hơn gấp nhiều lần.

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Ớt chuông vừa cung cấp một lượng sắt nhất định, vừa sở hữu lượng Vitamin C dồi dào. (Ảnh minh họa: VTC News)

Bảo vệ đôi mắt khỏi thoái hóa và ánh sáng xanh

Ớt chuông xanh và vàng chứa hàm lượng lớn lutein và zeaxanthin – hai chất chống oxy hóa cực kỳ quan trọng cho võng mạc. Chúng giúp bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi tác hại của tia cực tím và ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại, máy tính. Giảm đáng kể nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa

Với lượng calo cực thấp (chỉ 31 kcal/100g) nhưng lại giàu chất xơ và nước, ớt chuông là "vũ khí bí mật" cho người ăn kiêng. Ăn ớt chuông giúp bạn nhanh no, no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt. Đồng thời, chất xơ giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Nuôi dưỡng làn da căng mịn, trẻ trung

Hợp chất chất chống oxy hóa dồi dào kết hợp cùng Vitamin C trong ớt chuông là chìa khóa để thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen. Collagen giữ cho da luôn săn chắc, đàn hồi, ngăn ngừa các nếp nhăn sớm và bảo vệ tế bào da khỏi các gốc tự do gây lão hóa.

Tốt cho hệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Trong ớt chuông có chứa vitamin B6 và Folate (vitamin B9). Bộ đôi này có khả năng làm giảm nồng độ homocysteine – một hợp chất nguy hiểm có thể làm tổn thương mạch máu nếu tích tụ quá nhiều. Thêm vào đó, lượng kali có trong loại quả này cũng hỗ trợ làm giãn mạch, ổn định huyết áp.

Giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính

Các sắc tố thực vật tạo nên màu sắc của ớt chuông (như carotenoid) là những chất kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ. Tiêu thụ ớt chuông thường xuyên giúp giảm tình trạng viêm mãn tính trong cơ thể, từ đó phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm như tiểu đường tuýp 2, viêm khớp và một số bệnh ung thư.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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