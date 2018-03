Bạn đừng tin những lời đồn đại hoang đường này

Tin đồn: Một chế độ ăn uống kiêng khem không tốt cho cơ thể của bạn. Thực tế: Kết quả của các nghiên cứu nói rằng không phải tất cả các chế độ ăn đều có hại: ví dụ chế độ ăn Địa Trung Hải có hiệu quả. Chế độ ăn uống này dựa trên rau, trái cây, hải sản, đậu, và dầu ô liu. Loại dinh dưỡng này có thể giảm 10% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú 15% và ung thư ruột kết 25%. Tin đồn: Sữa chứa canxi làm cho răng và xương chắc khỏe. Thực tế: Trong 20 năm qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu trên 1,2 triệu người và đã đi đến kết luận: nếu bạn uống sữa mỗi ngày, nó không ảnh hưởng đến mật độ xương của bạn, nó không làm giảm nguy cơ gãy xương, và nó không ngăn ngừa loãng xương. Để tránh chứng loãng xương, bạn nên bổ sung 800-1000 mg vitamin D vào chế độ ăn uống của bạn. Vitamin tốt cho xương của bạn hơn sữa. Tin đồn: Uống nhiều cà phê không tốt cho cơ thể vì nó làm mất nước. Thực tế: 3 cốc cà phê mỗi ngày làm giảm nguy cơ phát triển chứng mất trí bằng 25%, và 5 cốc một ngày bảo vệ bạn khỏi bệnh Alzheimer. Caffein có chức năng bảo vệ thần kinh, giảm lo lắng và cải thiện trí nhớ. Các nhà khoa học cũng đã nói rằng cà phê không làm mất nước. Bạn có thể uống đến 4 tách cà phê mỗi ngày, và vẫn duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Cà phê giúp não hoạt động tốt hơn và khỏe mạnh. Tin đồn: Thức ăn có vị cay làm tổn thương dạ dày và nên tránh. Sự thật: Các gia vị cay làm tăng sự tiêu hóa chất béo bảo vệ cơ thể khỏi bệnh béo phì, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, và bệnh tiểu đường loại 2. Thức ăn cay cũng cải thiện vi khuẩn trong ruột, giảm viêm như chất chống oxy hoá. Thức ăn cay có lợi cho dạ dày nhưng tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể ăn một cân hạt tiêu mỗi ngày. Tin đồn: Bắp rang chỉ là "calo rỗng". Sự thật: Điều đó chỉ đúng khi nó ăn cùng khoai tây chiên. Bắp rang nguyên chất giàu chất polyphenol. là một chất chống oxy hoá mạnh. Nó bảo vệ cơ thể khỏi chứng xơ vữa động mạch, tiểu đường, và ngăn ngừa nó tăng mức cholesterol. Bắp rang có chứa nhiều chất chống oxy hoá hơn rau quả. Tin đồn: Nếu bạn ăn thường xuyên, nhiều bữa, quá trình trao đổi chất của bạn nhanh hơn, làm giảm sự thèm ăn và giảm cân. Sự thật: Các nhà khoa học so sánh cơ thể của những người ăn 3 và 6 lần một ngày. Sự khác biệt về chất béo không được tìm thấy, do đó không có lợi thế về mặt giảm cân. Nhưng sự ngon miệng lại cao hơn ở người ăn 6 lần trong ngày. Vì vậy, nếu bạn ăn thường xuyên, nó có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn và cân nặng của bạn theo cách tiêu cực. Tin đồn: Dầu dừa có những đặc điểm làm cho nó trở thành một loại thực phẩm siêu thực có thể thay thế cho rất nhiều thực phẩm khác. Thực tế : Dầu dừa là chất béo bão hòa 90% . Trong khi đó, bơ chỉ có 64%, và thịt bò hoặc thịt lợn - chỉ 40%. Quá nhiều chất béo bão hòa sẽ không tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu cũng không cho thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa dầu dừa và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Vì vậy, không nên ăn quá nhiều dầu dừa. Tuyên bố: Trà xanh làm giảm nguy cơ phát triển các loại ung thư khác nhau. Đó là một chất chống oxy hoá mạnh mẽ, vì vậy bạn có thể uống nó thoải mái. Sự thật: Các chất có trong trà xanh thực sự có thể độc hại cho gan của bạn nếu uống với số lượng lớn. Không nên uống nhiều hơn 4 ly mỗi ngày . Ngoài ra, vì trà xanh không thể điều trị tất cả các bệnh, do đó không uống nó thay vì nước.

Tin đồn: Một chế độ ăn uống kiêng khem không tốt cho cơ thể của bạn.

Thực tế: Kết quả của các nghiên cứu nói rằng không phải tất cả các chế độ ăn đều có hại: ví dụ chế độ ăn Địa Trung Hải có hiệu quả. Chế độ ăn uống này dựa trên rau, trái cây, hải sản, đậu, và dầu ô liu. Loại dinh dưỡng này có thể giảm 10% nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú 15% và ung thư ruột kết 25%. Tin đồn: Sữa chứa canxi làm cho răng và xương chắc khỏe.

Thực tế: Trong 20 năm qua, các nhà khoa học đã nghiên cứu trên 1,2 triệu người và đã đi đến kết luận: nếu bạn uống sữa mỗi ngày, nó không ảnh hưởng đến mật độ xương của bạn, nó không làm giảm nguy cơ gãy xương, và nó không ngăn ngừa loãng xương. Để tránh chứng loãng xương, bạn nên bổ sung 800-1000 mg vitamin D vào chế độ ăn uống của bạn. Vitamin tốt cho xương của bạn hơn sữa. Tin đồn: Uống nhiều cà phê không tốt cho cơ thể vì nó làm mất nước.

Thực tế: 3 cốc cà phê mỗi ngày làm giảm nguy cơ phát triển chứng mất trí bằng 25%, và 5 cốc một ngày bảo vệ bạn khỏi bệnh Alzheimer. Caffein có chức năng bảo vệ thần kinh, giảm lo lắng và cải thiện trí nhớ. Các nhà khoa học cũng đã nói rằng cà phê không làm mất nước. Bạn có thể uống đến 4 tách cà phê mỗi ngày, và vẫn duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể. Cà phê giúp não hoạt động tốt hơn và khỏe mạnh. Tin đồn: Thức ăn có vị cay làm tổn thương dạ dày và nên tránh.

Sự thật: Các gia vị cay làm tăng sự tiêu hóa chất béo bảo vệ cơ thể khỏi bệnh béo phì, xơ vữa động mạch, cao huyết áp, và bệnh tiểu đường loại 2. Thức ăn cay cũng cải thiện vi khuẩn trong ruột, giảm viêm như chất chống oxy hoá. Thức ăn cay có lợi cho dạ dày nhưng tất nhiên, điều này không có nghĩa là bạn có thể ăn một cân hạt tiêu mỗi ngày. Tin đồn: Bắp rang chỉ là "calo rỗng".

Sự thật: Điều đó chỉ đúng khi nó ăn cùng khoai tây chiên. Bắp rang nguyên chất giàu chất polyphenol. là một chất chống oxy hoá mạnh. Nó bảo vệ cơ thể khỏi chứng xơ vữa động mạch, tiểu đường, và ngăn ngừa nó tăng mức cholesterol. Bắp rang có chứa nhiều chất chống oxy hoá hơn rau quả. Tin đồn: Nếu bạn ăn thường xuyên, nhiều bữa, quá trình trao đổi chất của bạn nhanh hơn, làm giảm sự thèm ăn và giảm cân.

Sự thật: Các nhà khoa học so sánh cơ thể của những người ăn 3 và 6 lần một ngày. Sự khác biệt về chất béo không được tìm thấy, do đó không có lợi thế về mặt giảm cân. Nhưng sự ngon miệng lại cao hơn ở người ăn 6 lần trong ngày. Vì vậy, nếu bạn ăn thường xuyên, nó có thể ảnh hưởng đến sự thèm ăn và cân nặng của bạn theo cách tiêu cực. Tin đồn: Dầu dừa có những đặc điểm làm cho nó trở thành một loại thực phẩm siêu thực có thể thay thế cho rất nhiều thực phẩm khác.

Thực tế : Dầu dừa là chất béo bão hòa 90% . Trong khi đó, bơ chỉ có 64%, và thịt bò hoặc thịt lợn - chỉ 40%. Quá nhiều chất béo bão hòa sẽ không tốt cho sức khỏe. Các nghiên cứu cũng không cho thấy bất kỳ mối liên hệ nào giữa dầu dừa và nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn. Vì vậy, không nên ăn quá nhiều dầu dừa. Tuyên bố: Trà xanh làm giảm nguy cơ phát triển các loại ung thư khác nhau. Đó là một chất chống oxy hoá mạnh mẽ, vì vậy bạn có thể uống nó thoải mái.

Sự thật: Các chất có trong trà xanh thực sự có thể độc hại cho gan của bạn nếu uống với số lượng lớn. Không nên uống nhiều hơn 4 ly mỗi ngày . Ngoài ra, vì trà xanh không thể điều trị tất cả các bệnh, do đó không uống nó thay vì nước.