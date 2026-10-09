Bất ngờ với công dụng của lá vú sữa, nhưng cần nhớ điều này

Lá vú sữa có tác dụng gì?

Lá vú sữa chứa protein, chất xơ, vitamin A, B1, B2, B3, C, E cùng lipid, glucid, canxi và acid malic. Một số nghiên cứu ghi nhận các hợp chất trong lá có tiềm năng chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ sức khỏe đường ruột, miễn dịch, phục hồi tổn thương; nước sắc lá cũng được dân gian dùng để giảm cảm giác đau, khó chịu ở dạ dày. Tuy nhiên, bằng chứng về hiệu quả điều trị bệnh còn hạn chế, chưa đủ cơ sở khẳng định lá vú sữa có thể trị giun, vi khuẩn Hp, ung thư hay thiếu máu. Người có triệu chứng kéo dài, đau nhiều, nôn ói, sụt cân, đi ngoài phân đen hoặc dấu hiệu bất thường cần đi khám, không tự dùng lá vú sữa thay thế điều trị của bác sĩ.

Lá vú sữa được dùng trong dân gian để hỗ trợ một số vấn đề tiêu hóa, trong đó có đau dạ dày

Đau dạ dày có nên dùng lá vú sữa?

Theo kinh nghiệm dân gian, có thể dùng 30g lá vú sữa khô, rửa sạch, sắc với 1 lít nước đến khi còn khoảng 200ml, lọc bỏ bã rồi chia làm 2 lần uống trong ngày, thường dùng trước bữa ăn. Lá nên chọn loại bánh tẻ, không sâu bệnh, được làm sạch và bảo quản nơi khô ráo. Đây chỉ là cách dùng dân gian, không thay thế thuốc điều trị; đặc biệt không tự áp dụng liều của người lớn cho trẻ em nếu chưa có hướng dẫn của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Một số lưu ý khi chữa đau dạ dày bằng lá vú sữa

Lá vú sữa chỉ được xem là phương pháp hỗ trợ theo kinh nghiệm dân gian, chưa có đủ bằng chứng về hiệu quả điều trị đau dạ dày nên không thay thế thuốc hay phác đồ của bác sĩ. Khi sử dụng, người bệnh cần kết hợp chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế đồ nhiều dầu mỡ, rượu bia, cà phê và chất kích thích nếu làm triệu chứng nặng hơn; duy trì ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, giữ tinh thần thoải mái và vận động phù hợp. Đặc biệt, người đang dùng thuốc hoặc có bệnh lý nền nên hỏi ý kiến bác sĩ; nếu đau kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, cần đi khám để xác định nguyên nhân và điều trị đúng cách.