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Loại quả được ví như "thuốc bổ tự nhiên" nhưng không phải ai cũng biết

Chủ Nhật, 05:45, 20/09/2026
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VOV.VN - Với lớp thịt quả mọng nước, vị ngọt thanh mát cùng hương thơm béo nhẹ tự nhiên, vú sữa không chỉ là món ăn giải khát yêu thích của nhiều người mà còn chứa đựng vô vàn giá trị dinh dưỡng quý giá cho sức khỏe.

Tăng cường miễn dịch và chống oxy hóa

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong quả vú sữa kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, củng cố hệ miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Bổ sung vú sữa vào chế độ ăn giúp nâng cao sức đề kháng, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như cảm cúm, ho và viêm họng khi thời tiết thay đổi.

Tốt cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Vú sữa chứa lượng chất xơ tự nhiên dồi dào cùng hàm lượng nước cao. Sự kết hợp này giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và giúp quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Ăn vú sữa thường xuyên giúp cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa hiệu quả bệnh táo bón.

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Quả vú sữa là loại trái cây nhiệt đới đặc sản nổi tiếng của Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

Củng cố hệ xương và răng chắc khỏe

So với nhiều loại trái cây nhiệt đới khác, vú sữa nổi bật với hàm lượng canxi và phốt pho đáng kể. Đây là hai khoáng chất đóng vai trò nền tảng trong việc cấu tạo và duy trì mật độ xương. Bổ sung vú sữa giúp củng cố khung xương, hạn chế nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi và hỗ trợ phát triển chiều cao cho trẻ em.

Bổ máu và ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Sắt là thành phần không thể thiếu trong quá trình tổng hợp hemoglobin để tạo hồng cầu. Lượng sắt tự nhiên có trong quả vú sữa giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt. Đây là loại quả rất phù hợp cho phụ nữ mang thai, phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt và trẻ em đang trưởng thành.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng

Nhờ chứa hàm lượng nước cao và giàu chất xơ nhưng lại có lượng calo tương đối thấp, vú sữa tạo cảm giác no lâu, giúp hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa giờ. Vị ngọt thanh tự nhiên của quả giúp thỏa mãn cơn thèm ngọt mà không lo tích tụ mỡ thừa, rất phù hợp cho người đang trong chế độ ăn kiêng.

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Hàm lượng kali trong vú sữa giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, hỗ trợ thư giãn các mạch máu và điều hòa huyết áp ổn định. Ngoài ra, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa trong quả còn giúp giảm bớt cholesterol xấu (LDL), bảo vệ thành mạch và duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh.

Dưỡng da sáng mịn và chống lão hóa

Sự kết hợp giữa vitamin C, vitamin A cùng các chất chống oxy hóa trong vú sữa kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp duy trì độ đàn hồi cho làn da. Tiêu thụ vú sữa giúp cấp ẩm từ bên trong, làm mờ thâm nám và làm chậm sự xuất hiện của các nếp nhăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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