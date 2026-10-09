Bất ngờ với những lợi ích từ vỏ bưởi

Công dụng của vỏ bưởi

Dưỡng tóc, hỗ trợ giảm rụng tóc

Vỏ bưởi chứa vitamin và tinh dầu, thường được dùng trong dân gian để chăm sóc tóc, làm sạch da đầu và hạn chế tóc khô, dễ gãy. Có thể đun vỏ bưởi với nước 10-15 phút, để nguội rồi dùng gội đầu. Tuy nhiên, hiệu quả giảm rụng tóc phụ thuộc vào nguyên nhân và không thay thế điều trị khi rụng tóc kéo dài.

Hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp

Vỏ bưởi chứa tinh dầu và một số hợp chất thực vật có mùi thơm đặc trưng. Trong dân gian, nước sắc từ vỏ bưởi được sử dụng để hỗ trợ làm dịu cảm giác khó chịu ở đường hô hấp như ho hoặc ngứa, rát họng.

Có thể sử dụng khoảng 50g vỏ bưởi đã thái nhỏ, phơi hoặc sấy khô rồi đun với nước. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị khi người bệnh bị viêm họng, ho kéo dài hoặc có triệu chứng bất thường.

Vỏ bưởi chứa tinh dầu và nhiều hợp chất thực vật, được sử dụng trong chăm sóc tóc, da và một số phương pháp dân gian

Hỗ trợ chăm sóc da

Vỏ bưởi chứa nhiều hợp chất thực vật như pectin, naringin, hesperidin cùng một số vitamin. Các hợp chất chống oxy hóa trong vỏ bưởi được quan tâm bởi khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Một số sản phẩm chăm sóc da có sử dụng chiết xuất từ vỏ bưởi. Tuy nhiên, chưa nên xem nước hoặc chiết xuất vỏ bưởi là phương pháp điều trị mụn, tàn nhang hay nếp nhăn. Người có làn da nhạy cảm cũng cần thận trọng khi sử dụng các sản phẩm chứa tinh dầu bưởi trực tiếp trên da.

Hỗ trợ giảm mùi hôi miệng

Tinh dầu và một số hợp chất trong vỏ bưởi có mùi thơm đặc trưng. Vì vậy, nước đun từ vỏ bưởi đôi khi được sử dụng để súc miệng nhằm tạo cảm giác thơm miệng.

Theo kinh nghiệm dân gian, vỏ bưởi có thể được phơi khô, đun với nước và thêm một lượng nhỏ muối. Tuy nhiên, nếu tình trạng hôi miệng kéo dài, người dùng nên kiểm tra các nguyên nhân liên quan đến răng miệng, đường tiêu hóa hoặc bệnh lý khác thay vì chỉ sử dụng nước vỏ bưởi.

Hỗ trợ kiểm soát cholesterol

Vỏ bưởi chứa các hợp chất flavonoid, trong đó có naringin và một số hoạt chất khác được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và tác động đến chuyển hóa lipid.

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy các hợp chất này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa cholesterol và bảo vệ tế bào. Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để khẳng định uống nước vỏ bưởi có thể thay thế thuốc hoặc các biện pháp điều trị rối loạn mỡ máu.

Hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Vỏ bưởi có chứa chất xơ và một số hợp chất thực vật. Trong dân gian, nước sắc từ vỏ bưởi được sử dụng với mục đích hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón.

Tuy nhiên, để cải thiện táo bón, việc bổ sung đủ chất xơ từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và uống đủ nước vẫn là những biện pháp quan trọng. Nếu táo bón kéo dài, người bệnh nên tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Uống nước vỏ bưởi có hại không?

Nước vỏ bưởi không phải cứ dùng nhiều là tốt. Người có bệnh đường tiêu hóa nên tránh uống lúc đói nếu gây cồn cào, khó chịu; người đang dùng thuốc cần hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ vì bưởi có thể ảnh hưởng đến enzyme CYP3A4 và chuyển hóa một số thuốc. Vỏ bưởi cần được rửa, sơ chế kỹ, chọn nguyên liệu rõ nguồn gốc và tuyệt đối không dùng vỏ bị mốc, hư hỏng. Đặc biệt, không nên lạm dụng nước vỏ bưởi để giảm cân vì đây không phải thuốc giảm cân và không thay thế chế độ ăn uống, vận động hợp lý.

Cách uống nước vỏ bưởi hiệu quả

Khi uống nước vỏ bưởi, không nên dùng quá nhiều hoặc thay hoàn toàn nước lọc; tránh uống lúc đói nếu dễ kích ứng dạ dày và không nên dùng ngay trước khi ngủ. Người đang sử dụng thuốc cần hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng thường xuyên các sản phẩm từ bưởi. Nên chọn vỏ bưởi sạch, rõ nguồn gốc, rửa và sơ chế kỹ; nếu xuất hiện đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc dị ứng, cần ngừng sử dụng.