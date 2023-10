Những bài thuốc quý từ hoa, lá và vỏ quả bưởi

Học viện Nông nghiệp Việt Nam giới thiệu danh mục một số cây thuốc Nam theo nhóm bệnh. Trong đó, có thể chế những bài thuốc quý từ hoa, lá và vỏ quả bưởihoa, lá và vỏ quả bưởi.

Tác dụng của quả bưởi non:

Không chỉ ăn bưởi có tác dụng giảm cân mà quả bưởi non cũng có rất nhiều tác dụng tốt cho cơ thể. Bưởi non chữa gan nhiễm mỡ, mỡ máu vô cùng hiệu quả. Để cải thiện bệnh gan nhiễm mỡ, mỡ máu bạn nên lấy quả bưởi non thái lát sau đó phơi khô, sao vàng sau đó sắc uống dần.

Cách dùng: Để làm giảm mỡ máu và gan nhiễm mỡ, bạn có thể dùng những quả bưởi non - có vỏ xanh, nhỏ, múi còn khô, vị đắng, thái thành lát mỏng, đem phơi khô sau đó cho vào chảo sao cho chuyển sang màu vàng đến khi có mùi thơm và khô kiệt.

Sử dụng: Mỗi ngày dùng từ 30-50gr bưởi non sao khô cho vào 500ml nước, sắc kỹ trong vòng 30 phút, chắt lấy nước chia uống làm ba lần trong ngày. Nước sắc bưởi non màu nâu nhạt, vị đắng, mùi thơm, có tác dụng làm giảm mỡ trong máu, chữa bệnh mỡ máu và gan nhiễm mỡ.

(Ảnh minh họa: KT)

Tác dụng của vỏ bưởi:

- Gội đầu bằng vỏ bưởi: Giúp nhanh mọc và mượt tóc. Vỏ bưởi đun nước gọi đầu hoặc sau khi gội, bóp tinh dầu vỏ bưởi lên tóc sẽ giúp tóc bạn trở nên bóng mượt, chắc khỏe.

- Chữa ho có đờm: Lấy 10g vỏ bưởi, rửa sạch, thái chỉ, cho vào bát sau đó thêm đường kính và hấp uống, ngày 3 lần rất hiệu quả.

- Làm đẹp da: Vỏ bưởi sẽ giữ trẻ hóa lâu, giảm tỷ lệ xuất hiện nếp nhăn, tàn nhang do tăng sắc tố, cũng như mụn đầu đen, da khô.

Tác dụng của hoa bưởi:

Ai cũng biết tác dụng của quả bưởi nhưng không phải ai cũng biết đến tác dụng chính mà hoa bưởi mang lại cho sức khỏe con người. Hoa bưởi không chỉ thơm, có màu đẹp mà còn có tác dụng giải rượu, đau đầu, chữa dạ dày, giúp thư thái tinh thần và giảm cân rất hiệu quả.

Nguyên liệu:

- 1 kg hoa bưởi

- 1 kg đường trắng

Cách làm: Lấy những bông hoa bưởi trắng tinh, rửa sạch bụi sau đó vớt ra để ráo nước. Sử dụng một lọ thủy tinh để cất giữ hoa bưởi, bắt đầu xếp hoa bưởi vào lọ và cho đường trắng phía trên cho tới khi hết hoa bưởi vào lọ và lại cho đường trắng phía trên cho tới khi hết hoa bưởi đã hái rồi đậy nắp cho thật kín.

Để sau khoảng 10 ngày trở lên bạn có thể dùng được. Trong khoảng thời gian này hoa bưởi và đường sẽ tan ra thành nước.

Chú ý: Cần bảo quản nơi khô ráo với nhiệt độ bình thường rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh dùng dần.

Nước hoa bưởi có nhiều tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả, hương thơm dịu nhẹ của hoa bưởi sẽ giúp tinh thần thư thái, giảm những cơn đau đầu, mệt mỏi nhanh chóng.

Một số bài thuốc quý từ hoa bưởi tự nhiên

- Bài thuốc 1: Lấy10g hoa bưởi chưng với trà để uống mỗi ngày giúp tiêu hóa tốt, giúp tinh thần thoải mái. Dùng 10g hoa bưởi và bạch cấp môi chưng với trà để uống giúp làm đẹp. Dùng hoa bưởi và hoa sen mỗi thứ 10g chưng với trà để uống có thể khai tâm tỉnh tỳ.

- Bài thuốc 2: Lấy 5g hoa bưởi, 1 ít đường phèn. Đem đun trong 200ml nước, sau khi sôi 5 phút cho đường vào nồi đun tiếp. Đem uống có tác dụng tuần hoàn khí huyết, chữa đau dạ dày.

- Bài thuốc 3: Lấy 300g cùi bưởi và 50g phèn chua đun với 500ml nước uống mỗi ngày sẽ giúp trị ho cho người già nhanh chóng.

- Bài thuốc 4: Lấy 100g lá bưởi, 100g lá cúc tần, 50g lá sả cho vào nồi đun sôi để xông cho ra mồ hôi, viêm đường hô hấp, cảm lạnh rất hiệu quả.

Ngoài ra, hoa bưởi còn được dùng nhiều trong cuộc sống hằng ngày để gội đầu, làm đẹp, xông hơi, tắm rửa. Dùng rất nhiều trong ẩm thực như nấu chè, ướp hương bưởi, món mía, bột sắn dây, ướp hoa bưởi với những món ăn tinh tế mà dân dã mà mang lại nhiều công dụng tuyệt vời.