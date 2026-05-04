中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bé gái 22 tháng tuổi bị chó cắn tổn thương nghiêm trọng khuôn mặt

Thứ Hai, 11:43, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bé gái 22 tháng tuổi ở Ninh Bình bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, nhập viện trong tình trạng vết thương chảy máu nhiều khiến bé phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Vừa qua, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi 22 tháng tuổi bị chó cắn, nhập viện trong trạng thái hoảng loạn, quấy khóc do đau đớn và chảy máu nhiều, khuôn mặt bệnh nhi xuất hiện nhiều vết thương phức tạp do chó cắn, gây tổn thương về thể chất và ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt – Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết khó khăn lớn nhất trong quá trình điều trị là bệnh nhi nhỏ tuổi tinh thần hoảng loạn, đau nhiều, không hợp tác trong quá trình thăm khám, khiến việc đánh giá tổn thương và kiểm soát chảy máu gặp trở ngại. Bên cạnh đó, các nguy cơ tiềm ẩn như nhiễm trùng và đặc biệt là bệnh dại đặt ra thách thức với ê kíp cấp cứu yêu cầu phải can thiệp nhanh chóng, chính xác và toàn diện để đảm bảo an toàn cho bệnh nhi.

be gai 22 thang tuoi bi cho can ton thuong nghiem trong khuon mat hinh anh 1
Bé được xử lý vết thương vùng mặt sau tai nạn chó cắn. (Ảnh: BVCC)

Ngay khi tiếp nhận, đội ngũ y bác sĩ đã khẩn trương kiểm soát tình trạng chảy máu cho người bệnh, tiến hành làm sạch và sát khuẩn kỹ lưỡng toàn bộ vết thương.

Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật cấp cứu trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ.

Sau khi được xử lí toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được bác sĩ chỉ định tiêm huyết thanh và vắc xin phòng dại theo phác đồ. Hiện tại tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực, bé tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng. Kết quả này không chỉ thể hiện hiệu quả của quá trình cấp cứu kịp thời mà còn cho thấy vai trò quan trọng của can thiệp y tế đúng cách trong các trường hợp tai nạn do súc vật cắn.

Điều đáng lo không chỉ là vết thương, các chuyên gia khuyến cáo tai nạn do súc vật cắn không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng về thể chất mà còn để lại sang chấn tâm lý nặng nề cho trẻ nhỏ.

Ở lứa tuổi như bệnh nhi trên, những trải nghiệm đau đớn, hoảng loạn có thể khiến trẻ sợ hãi kéo dài, ám ảnh khi nhìn thấy động vật, rối loạn giấc ngủ, giật mình, quấy khóc.

Để phòng ngừa các tai nạn tương tự, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến thói quen chăm sóc và nuôi thú cưng trong gia đình. Trẻ em cần được giáo dục về hành vi an toàn với động vật, không nên để trẻ nhỏ chơi một mình với động vật/súc vật, kể cả đã nuôi lâu năm trong nhà.

Các gia đình nuôi động vật/súc vật cần chủ động đưa đi tiêm phòng dại đầy đủ theo định kỳ, đồng thời có biện pháp quản lý như nhốt, rọ mõm, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng.

1 ngay 25-3.jpg

3 người bị chó cắn đã tiêm vaccine và huyết thanh kháng dại

VOV.VN-Ngày 25/3, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng (khu vực huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 1 con chó mắc bệnh dại cắn người. Hiện lực lượng chức năng đã xử lý, hỗ trợ các biện pháp cần thiết.

PV/VOV.VN
Tag: chó cắn cắn người chó cắn người chó dại Ninh Bình
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngủ muộn mỗi ngày: Thủ phạm âm thầm cản trở chiều cao?
Ngủ muộn mỗi ngày: Thủ phạm âm thầm cản trở chiều cao?

VOV.VN - Nhiều người nghĩ chiều cao chủ yếu do di truyền quyết định, nhưng thực tế thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng. Trong đó, thức khuya có thể làm chậm quá trình tăng trưởng, khiến chiều cao không đạt mức tối ưu theo độ tuổi.

Ngủ muộn mỗi ngày: Thủ phạm âm thầm cản trở chiều cao?

Ngủ muộn mỗi ngày: Thủ phạm âm thầm cản trở chiều cao?

VOV.VN - Nhiều người nghĩ chiều cao chủ yếu do di truyền quyết định, nhưng thực tế thói quen sinh hoạt cũng đóng vai trò quan trọng. Trong đó, thức khuya có thể làm chậm quá trình tăng trưởng, khiến chiều cao không đạt mức tối ưu theo độ tuổi.

Kiệt sức tuổi 30: Đêm uống thuốc ngủ, ngày gồng mình vì KPI
Kiệt sức tuổi 30: Đêm uống thuốc ngủ, ngày gồng mình vì KPI

VOV.VN - Xem thuốc ngủ là vật bất ly thân để chống chọi với áp lực doanh số, nhiều người trẻ chỉ bừng tỉnh khi cơ thể ngã quỵ vì stress kéo dài và những cơn hoảng loạn.

Kiệt sức tuổi 30: Đêm uống thuốc ngủ, ngày gồng mình vì KPI

Kiệt sức tuổi 30: Đêm uống thuốc ngủ, ngày gồng mình vì KPI

VOV.VN - Xem thuốc ngủ là vật bất ly thân để chống chọi với áp lực doanh số, nhiều người trẻ chỉ bừng tỉnh khi cơ thể ngã quỵ vì stress kéo dài và những cơn hoảng loạn.

Tiểu đường “gõ cửa” tuổi đôi mươi: Giá đắt sau ly trà sữa và đêm trắng cày game
Tiểu đường “gõ cửa” tuổi đôi mươi: Giá đắt sau ly trà sữa và đêm trắng cày game

VOV.VN - Bàng hoàng nhận án bệnh tiểu đường ở tuổi 23, 25, nhiều người trẻ phải trả giá đắt cho thói quen uống trà sữa mỗi ngày, lười vận động và những đêm trắng cày game.

Tiểu đường “gõ cửa” tuổi đôi mươi: Giá đắt sau ly trà sữa và đêm trắng cày game

Tiểu đường “gõ cửa” tuổi đôi mươi: Giá đắt sau ly trà sữa và đêm trắng cày game

VOV.VN - Bàng hoàng nhận án bệnh tiểu đường ở tuổi 23, 25, nhiều người trẻ phải trả giá đắt cho thói quen uống trà sữa mỗi ngày, lười vận động và những đêm trắng cày game.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe