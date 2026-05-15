中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bé gái 9 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não nguy hiểm

Thứ Sáu, 16:19, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bé D.T.T.N (9 tuổi, ở tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi đột ngột lơ mơ rồi liệt hoàn toàn nửa người trái. Trước đó, bệnh nhi được đưa đến một cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán xuất huyết não.

Tuy nhiên do tình trạng diễn tiến nặng, gia đình lập tức chuyển bé đến một bệnh viện ở Cần Thơ để tiếp tục cấp cứu.

be gai 9 tuoi bi dot quy xuat huyet nao nguy hiem hinh anh 1
Hiện tại, bé N. đã có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực: có thể gọi biết, thực hiện được y lệnh, tự thở tốt và đã được rút nội khí quản.

Khi đến bệnh viện, bệnh nhi mê, đồng tử hai bên co nhỏ chỉ còn 1.5mm. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định chụp CT sọ não. Kết quả cho thấy bé N. bị xuất huyết vùng đồi thị – nhân bèo bên phải, máu tràn não thất gây chèn ép cấp tính.

Đặc biệt, hình ảnh CTA phát hiện đám rối dị dạng nghi thông động – tĩnh mạch não (AVM), nhận máu từ động mạch não giữa phải và dẫn lưu về tĩnh mạch não sâu. Đây chính là “thủ phạm” gây ra tình trạng xuất huyết não ồ ạt ở bệnh nhi nhỏ tuổi này.

Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, bệnh viện lập tức kích hoạt hội chẩn đa chuyên khoa giữa các ê-kíp: Can thiệp mạch máu não DSA, Ngoại thần kinh, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất triển khai chiến lược can thiệp kép nhằm giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Giai đoạn đầu, các bác sĩ can thiệp mạch DSA tiến hành can thiệp gây tắc dị dạng mạch máu để cầm máu khẩn cấp, ngăn tình trạng xuất huyết tiếp diễn trước phẫu thuật. Sau khi can thiệp tắc mạch thành công, các bác sĩ tiếp tục lấy phần máu đã chảy ra ngoài lòng mạch để não không bị khối máu tụ chèn ép, hạn chế tối đa tổn thương não và nguy cơ di chứng nặng cho bệnh nhi.

Sau mổ, bé N. được chuyển về khoa hồi sức tích cực trong tình trạng mê an thần, thở máy qua nội khí quản. Trong 5 ngày tiếp theo, bé được điều trị tích cực với các biện pháp hỗ trợ hô hấp, chống phù não, chăm sóc dẫn lưu não thất, phòng ngừa nhiễm trùng và tập vận động sớm. Hiện tại, bé N. đã có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực: có thể gọi biết, thực hiện được y lệnh, tự thở tốt và đã được rút nội khí quản, tiếp tục được theo dõi thêm tại Bệnh viện.

hinh_anh_di_dang_mach_mau_nao_truoc_phau_thuat.jpg

Cảnh báo đột quỵ xuất huyết não ở trẻ em

VOV.VN - Các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công, cứu sống một bệnh nhi 13 tuổi bị xuất huyết não nghiêm trọng do dị dạng mạch máu não, một trong những nguyên nhân đột quỵ thường bị bỏ sót ở trẻ em.

 

Hồng Phương/VOV-ĐBSCL
Tag: xuất huyết não đột quỵ cần thơ bé gái 9 tuổi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ
Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

VOV.VN - Hôm nay 31/3, Công an xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi dùng hung khí hành hung, gây thương tích nặng cho một thiếu niên trên địa bàn.

Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

VOV.VN - Hôm nay 31/3, Công an xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi dùng hung khí hành hung, gây thương tích nặng cho một thiếu niên trên địa bàn.

Cứu sống nam sinh lớp 8 xuất huyết não nguy kịch
Cứu sống nam sinh lớp 8 xuất huyết não nguy kịch

VOV.VN -Bệnh nhân tên N.C.T (14 tuổi) nhập viện tại một bệnh viện ở Cần Thơ trong tình trạng hôn mê cách đây 11 tháng. Khi nhập viện, gia đình cho biết, em T. đang ngồi học thì tự nhiên đau nửa đầu rất dữ dội, lúc đó tay chân vẫn bình thường, chỉ đau đầu.

Cứu sống nam sinh lớp 8 xuất huyết não nguy kịch

Cứu sống nam sinh lớp 8 xuất huyết não nguy kịch

VOV.VN -Bệnh nhân tên N.C.T (14 tuổi) nhập viện tại một bệnh viện ở Cần Thơ trong tình trạng hôn mê cách đây 11 tháng. Khi nhập viện, gia đình cho biết, em T. đang ngồi học thì tự nhiên đau nửa đầu rất dữ dội, lúc đó tay chân vẫn bình thường, chỉ đau đầu.

Cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch ở Cần Thơ
Cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch ở Cần Thơ

VOV.VN - Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống 1 bệnh nhân xuất huyết não thất nguy kịch.

Cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch ở Cần Thơ

Cứu sống bệnh nhân xuất huyết não nguy kịch ở Cần Thơ

VOV.VN - Các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã cứu sống 1 bệnh nhân xuất huyết não thất nguy kịch.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe