Bé gái 9 tuổi bị đột quỵ xuất huyết não nguy hiểm

Tuy nhiên do tình trạng diễn tiến nặng, gia đình lập tức chuyển bé đến một bệnh viện ở Cần Thơ để tiếp tục cấp cứu.

Khi đến bệnh viện, bệnh nhi mê, đồng tử hai bên co nhỏ chỉ còn 1.5mm. Các bác sĩ nhanh chóng chỉ định chụp CT sọ não. Kết quả cho thấy bé N. bị xuất huyết vùng đồi thị – nhân bèo bên phải, máu tràn não thất gây chèn ép cấp tính.

Đặc biệt, hình ảnh CTA phát hiện đám rối dị dạng nghi thông động – tĩnh mạch não (AVM), nhận máu từ động mạch não giữa phải và dẫn lưu về tĩnh mạch não sâu. Đây chính là “thủ phạm” gây ra tình trạng xuất huyết não ồ ạt ở bệnh nhi nhỏ tuổi này.

Trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, bệnh viện lập tức kích hoạt hội chẩn đa chuyên khoa giữa các ê-kíp: Can thiệp mạch máu não DSA, Ngoại thần kinh, Gây mê hồi sức và Hồi sức tích cực. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất triển khai chiến lược can thiệp kép nhằm giành lại sự sống cho bệnh nhi.

Giai đoạn đầu, các bác sĩ can thiệp mạch DSA tiến hành can thiệp gây tắc dị dạng mạch máu để cầm máu khẩn cấp, ngăn tình trạng xuất huyết tiếp diễn trước phẫu thuật. Sau khi can thiệp tắc mạch thành công, các bác sĩ tiếp tục lấy phần máu đã chảy ra ngoài lòng mạch để não không bị khối máu tụ chèn ép, hạn chế tối đa tổn thương não và nguy cơ di chứng nặng cho bệnh nhi.

Sau mổ, bé N. được chuyển về khoa hồi sức tích cực trong tình trạng mê an thần, thở máy qua nội khí quản. Trong 5 ngày tiếp theo, bé được điều trị tích cực với các biện pháp hỗ trợ hô hấp, chống phù não, chăm sóc dẫn lưu não thất, phòng ngừa nhiễm trùng và tập vận động sớm. Hiện tại, bé N. đã có nhiều tín hiệu hồi phục tích cực: có thể gọi biết, thực hiện được y lệnh, tự thở tốt và đã được rút nội khí quản, tiếp tục được theo dõi thêm tại Bệnh viện.