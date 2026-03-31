Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

Trước đó, ngày 25/3, Công an xã Long Cốc tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (sinh năm 1980, trú tại xóm Hoàng Văn, xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai chị là cháu N.T.A (sinh năm 2011) bị một nhóm đối tượng dùng gậy sắt đánh gây thương tích vào tối ngày 24/3/2026. Cháu A sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn trong tình trạng dập não, xuất huyết não và vỡ lún xương sọ vùng thái dương đỉnh trái.

Các đối tượng chỉ nơi đánh rơi hung khí vụ việc.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, có dấu hiệu của tội giết người, Công an xã Long Cốc đã kịp thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt. Sau một thời gian, Công an xã Long Cốc đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng gây án gồm: Hà Quang Đại (sinh năm 2002), Hà Văn Quyến (sinh năm 2005), cùng trú tại xóm Láng, xã Minh Đài và Phùng Gia Bảo (sinh năm 2011), trú tại xóm Bông 1, xã Long Cốc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, Phùng Gia Bảo đã rủ Hà Quang Đại và Hà Văn Quyến đi tìm đánh nhóm của N.T.A. Khi đi, các đối tượng mang theo gậy rút 3 khúc. Khi gặp nhóm của A tại khu vực xóm Măng 2, xã Long Cốc, các đối tượng đã dùng hung khí và chân tay tấn công gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Quang Đại, Hà Văn Quyến và Phùng Gia Bảo về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.