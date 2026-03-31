中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt giữ 3 đối tượng trong vụ thiếu niên bị đánh xuất huyết não ở Phú Thọ

Thứ Ba, 19:16, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay 31/3, Công an xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ điều tra, làm rõ và bắt giữ 3 đối tượng có hành vi dùng hung khí hành hung, gây thương tích nặng cho một thiếu niên trên địa bàn.

Trước đó, ngày 25/3, Công an xã Long Cốc tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.T (sinh năm 1980, trú tại xóm Hoàng Văn, xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) về việc con trai chị là cháu N.T.A (sinh năm 2011) bị một nhóm đối tượng dùng gậy sắt đánh gây thương tích vào tối ngày 24/3/2026. Cháu A sau đó được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn trong tình trạng dập não, xuất huyết não và vỡ lún xương sọ vùng thái dương đỉnh trái.

bat giu 3 doi tuong trong vu thieu nien bi danh xuat huyet nao o phu tho hinh anh 1
Các đối tượng chỉ nơi đánh rơi hung khí vụ việc.

Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, có dấu hiệu của tội giết người, Công an xã Long Cốc đã kịp thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tổ chức truy bắt. Sau một thời gian, Công an xã Long Cốc đã điều tra, làm rõ 3 đối tượng gây án gồm: Hà Quang Đại (sinh năm 2002), Hà Văn Quyến (sinh năm 2005), cùng trú tại xóm Láng, xã Minh Đài và Phùng Gia Bảo (sinh năm 2011), trú tại xóm Bông 1, xã Long Cốc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, Phùng Gia Bảo đã rủ Hà Quang Đại và Hà Văn Quyến đi tìm đánh nhóm của N.T.A. Khi đi, các đối tượng mang theo gậy rút 3 khúc. Khi gặp nhóm của A tại khu vực xóm Măng 2, xã Long Cốc, các đối tượng đã dùng hung khí và chân tay tấn công gây thương tích nặng cho nạn nhân.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hà Quang Đại, Hà Văn Quyến và Phùng Gia Bảo về tội "Giết người" theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ phê chuẩn.

CTV Mùi Sơn/VOV-Tây Bắc
Tag: phú thọ xuất huyết não bắt 3 đối tượng thiếu niên bị đánh nghi giết người
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng
VOV.VN - Do mâu thuẫn, các học sinh đánh nhau rồi quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

15 học sinh cấp 2 hẹn đánh nhau vì mâu thuẫn trên TikTok
VOV.VN - Ngày 26/3, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý hai nhóm học sinh mang hung khí đi đánh nhau do mâu thuẫn trên TikTok.

Lĩnh án tù vì đánh nhau từ mâu thuẫn trả tiền nhân viên rót bia
VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn trả tiền nhân viên rót bia tại quán nhậu, các đối tượng đánh, chém nhau gây thương tích và ảnh hưởng trật tự công cộng. Tòa tuyên phạt án tù đối với 4 đối tượng.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
PODCAST
Tin nóng
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật