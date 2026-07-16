Tại buổi làm việc, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện đã trình bày báo cáo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động và công tác chuẩn bị triển khai hoạt động khám bệnh, chữa bệnh tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2. Báo cáo đã làm rõ quá trình đầu tư xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nguồn nhân lực, hệ thống quản lý chất lượng cùng các điều kiện chuyên môn, bảo đảm cơ sở 2 đáp ứng đầy đủ quy định để sẵn sàng đi vào hoạt động.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 sẵn sàng cho ngày vận hành

Trên cơ sở báo cáo, Đoàn thẩm định đã xem xét, đánh giá toàn diện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động, đồng thời thẩm định việc triển khai danh mục kỹ thuật trong khám, chữa bệnh theo đúng các quy định hiện hành. Đoàn cũng trực tiếp khảo sát thực tế tại các khoa, phòng chức năng và khu vực chuyên môn để đánh giá mức độ đáp ứng các điều kiện hoạt động của bệnh viện.

TS.BS Hà Anh Đức – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các thành viên đi kiểm tra thực tế tại các khoa, phòng chuyên môn

Kết luận buổi thẩm định, TS.BS Hà Anh Đức đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, nhận định đây là một trong những hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động được chuẩn bị tốt nhất trong khối bệnh viện công lập. TS.BS Hà Anh Đức ghi nhận đây là dự án được triển khai với tiến độ rất nhanh, được Bộ Y tế quan tâm đầu tư bài bản. Đoàn thẩm định thống nhất cao hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định theo quy định. Được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, trang thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân lực chất lượng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 được xây dựng theo mô hình thống nhất với cơ sở 1, kế thừa toàn bộ hệ thống chuyên môn, quy trình quản lý và chất lượng dịch vụ của bệnh viện đầu ngành sản phụ khoa.

Các thành viên của đoàn thẩm định họp chuyên môn tại cơ sở 2 trước khi xuống các khoa, phòng chuyên môn

Phát biểu sau buổi làm việc, TTND.GS.TS Nguyễn Duy Ánh gửi lời cảm Bộ Y tế đã khẩn trương thành lập Đoàn thẩm định và tổ chức thẩm định theo đúng tinh thần đổi mới, quyết liệt của Nghị quyết số 68. Đồng thời tiếp thu những đóng góp quý giá của đoàn công tác và đề xuất Bộ Y tế quan tâm, tạo điều kiện để Cơ sở 2 sớm được cấp giấy phép hoạt động, cho phép triển khai các hạng mục đã hoàn thiện và đủ điều kiện vận hành, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng của người dân.

Với quy mô 300 giường nội trú, không gian khám, điều trị rộng rãi cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại như giường bệnh tích hợp bảng điều khiển điện tử, hệ thống phòng mổ đồng bộ và khu chăm sóc sơ sinh chuyên sâu dành cho trẻ sinh non, nhẹ cân, cơ sở 2 được kỳ vọng sẽ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Không chỉ cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 còn góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các kỹ thuật y tế tiên tiến, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở y tế trong khu vực.

Các tổ thẩm định làm tiến hành các chuyên môn

Buổi thẩm định là dấu mốc quan trọng trong lộ trình đưa Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cơ sở 2 vào hoạt động chính thức, góp phần giảm tải cho cơ sở 1, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và khẳng định vị thế của bệnh viện đầu ngành - tuyến cuối chuyên ngành sản phụ khoa trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.