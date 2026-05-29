Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ I

Đây là sự kiện khoa học có quy mô và uy tín trong lĩnh vực y học bào thai tại Việt Nam, thu hút sự tham dự của hơn 500 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ lâm sàng và các nhà quản lý y tế hàng đầu trong nước và quốc tế.

Tầm nhìn nhân văn và khát vọng bứt phá

Được khởi nguồn từ tầm nhìn chiến lược và tâm huyết chuyên môn của TTND.GS.TS.BS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, người tiên phong đặt nền móng vững chắc cho lĩnh vực can thiệp bào thai tại Việt Nam, Hội nghị qua bốn kỳ tổ chức đã khẳng định vững chắc vai trò là diễn đàn khoa học chuyên sâu tầm cỡ quốc gia và khu vực.

Sự kiện năm nay quy tụ các diễn giả danh tiếng đến từ Pháp, Bỉ, Trung Quốc... cùng các chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong các lĩnh vực: sản phụ khoa, y học bào thai, chẩn đoán trước sinh, chẩn đoán hình ảnh, sơ sinh và di truyền. Sự hiện diện này mở ra cơ hội lớn về chuyển giao kỹ thuật tối tân và hội nhập học thuật quốc tế.

TTND. GS.TS Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương

“Để phát triển y học bào thai Việt Nam ngang tầm quốc tế, cốt lõi là phải coi bào thai là một con người, một bệnh nhân thực thụ để chăm sóc, điều trị và cứu chữa. Đi sau thế giới hàng chục năm, nỗi đau tột cùng của người thầy thuốc là phải bó tay đứng nhìn những bệnh lý thai nhi nặng, phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe hoặc tính mạng của thai nhi và trẻ sau sinh. Chính khát vọng vượt qua giới hạn đó đòi hỏi các bệnh viện sản phụ khoa hàng đầu cả nước – từ Phụ Sản Trung ương, Phụ Sản Hà Nội ở phía Bắc, đến Từ Dũ, Hùng Vương ở phía Nam và hệ thống các bệnh viện quốc tế – phải cùng nhau thống nhất, hợp lực hành động để nâng cao chất lượng dân số Việt Nam” - TTND.GS.TS.BS. Nguyễn Duy Ánh - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương nói.

Workshop tiền hội nghị "Can thiệp Bào thai vượt trên giới hạn"

Trong khuôn khổ sự kiện, ngày 28/5 sẽ diễn ra Workshop thực hành chuyên sâu tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương. Đây là diễn đàn mang tính thực tiễn cao, trực tiếp cập nhật các kỹ thuật can thiệp thực tế và tư duy xử trí những ca bệnh phức tạp, hiếm gặp thách thức y học toàn cầu như: thoát vị thành bụng thai nhi, u mạch bánh nhau, hội chứng tắc nghẽn đường hô hấp trên bẩm sinh. Khóa học hướng đến tối ưu hóa năng lực phối hợp liên chuyên khoa và nâng cao chất lượng điều trị trước sinh.

Phiên toàn thể và sự bứt phá của y học nước nhà

Vào ngày 29/5 tại khách sạn Meliá Hà Nội, Hội nghị sẽ chính thức diễn ra phiên toàn thể với 17 bài báo cáo chuyên sâu đỉnh cao. Nội dung tập trung vào các vấn đề trọng tâm và là xu hướng phát triển tương lai của y học bào thai thế giới: song thai và biến chứng song thai, dị tật bẩm sinh và thoát vị hoành, rối loạn nhịp tim thai, kỹ thuật Laser trong can thiệp bào thai và các kỹ thuật xâm lấn tối thiểu.

Quang cảnh hội nghị phiên khai mạc, sau đó hội nghị y học bào thai thường quy lần thứ 2 chia thành 3 phiên tập trung vào các nội dung chính của chủ đề "Các dị tật bẩm sinh thần kinh: từ chẩn đoán đến can thiệp"

Điểm nhấn đặc biệt: Sự tham gia ngày càng nổi bật của các báo cáo viên Việt Nam tại hội nghị năm nay là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành vượt bậc về năng lực chuyên môn, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của mạng lưới y học bào thai nước nhà trên bản đồ y khoa quốc tế.

Hội nghị thường niên Y học Bào thai lần thứ IV tiếp tục là dấu mốc khoa học quan trọng, khẳng định mạnh mẽ vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu của Bệnh viện Phụ Sản Trung ương trong việc thúc đẩy chuyên ngành can thiệp bào thai phát triển hiện đại, chuẩn hóa và hội nhập sâu rộng.