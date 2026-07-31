Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã thực hiện thành công ca ghép thận thứ 8

Cặp ghép thứ 8 cùng huyết thống bố - con. Người nhận thận là con trai út 32 tuổi, được chẩn đoán suy thận mạn giai đoạn III kèm tăng huyết áp từ tháng 2/2025. Đến nay đã ở giai đoạn cuối, phải lọc máu chu kỳ 3 lần/tuần, sức khỏe suy giảm, viêm dạ dày, thiếu máu... ghép thận là phương pháp tối ưu để duy trì sự sống… Trước tình trạng của con, người cha 60 tuổi, sinh sống tại phường Yên Tử, đã tự nguyện hiến thận. Sau quá trình đánh giá, cặp ghép đủ điều kiện để thực hiện ghép thận.

Các bác sĩ tiến hành lấy thận

Ca ghép được thực hiện bởi các thầy thuốc của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí dưới sự giám sát, hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Theo đánh giá của chuyên gia đây là một trường hợp khó. Sau hơn 4 giờ, hai ca phẫu thuật lấy thận và ghép thận đã diễn ra thành công. Người nhận thận nước tiểu bài tiết tốt. Hiện sức khỏe của cả người hiến và người nhận đều ổn định, đang được theo dõi, chăm sóc tại khu điều trị sau ghép.

Các bác sĩ tiến hành lấy thận

Các bác sĩ tiến hành rửa thận

Các bác sĩ tiến hành ghép thận

Chỉ hơn một năm kể từ khi thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đã triển khai thành công 8 ca ghép thận. Kết quả này là minh chứng cho sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của tập thể cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện trong việc làm chủ kỹ thuật chuyên sâu đặc biệt là kỹ thuật ghép thận – một trong những kỹ thuật chuyên sâu của chuyên ngành Ngoại tiết niệu, đồng thời sự phối hợp chặt chẽ hiệu quả của các chuyên khoa sâu Mạch máu, Gây mê, Hồi sức... tại bệnh viện góp phần mang lại nhiều hơn cơ hội điều trị cho người bệnh mắc suy thận mạn giai đoạn cuối ngay tại tỉnh Quảng Ninh.