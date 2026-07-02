Bị sốt cao nên nhớ 7 cách giúp hạ nhiệt ngay tại nhà

Nguyên nhân gây sốt

Sốt là phản ứng phổ biến của cơ thể trước nhiều tác nhân như nhiễm vi nấm, ký sinh trùng, virus (cúm, cảm lạnh), vi khuẩn, ngộ độc thực phẩm, bỏng nắng, sốc nhiệt hoặc say nắng do làm việc lâu ngoài trời, các bệnh lý viêm (viêm họng, viêm khớp dạng thấp…), khối u lành hoặc ác tính và huyết khối gây tắc mạch. Đây là tình trạng tăng thân nhiệt đi kèm mệt mỏi, khó chịu, đồng thời có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Sốt siêu vi: Do virus gây ra, thường gặp ở người trưởng thành, với các triệu chứng như đau họng, ho, sổ mũi, khàn tiếng, đau nhức cơ thể; một số trường hợp có thể kèm tiêu chảy, nôn hoặc đau bụng.

Sốt do vi khuẩn: Xảy ra khi vi khuẩn tấn công nhiều cơ quan, ngoài sốt còn có thể gây nhiễm trùng thần kinh (đau đầu, lú lẫn, cứng cổ, sợ ánh sáng…), tiêu hóa (buồn nôn, nôn, tiêu chảy), hô hấp (ho, khó thở, tức ngực), da (phát ban, sưng mủ), sinh dục (đau rát khi đi vệ sinh, đau vùng chậu, có thể đi ngoài ra máu) và thường kèm đau đầu dữ dội.

Sốt do thuốc: Một số thuốc như kháng sinh có thể gây sốt nhẹ trong quá trình sử dụng do phản ứng của cơ thể; khi ngừng thuốc, thân nhiệt thường trở về bình thường.

Không nên tự ý dùng nhiều loại thuốc cùng lúc khi chưa xác định rõ nguyên nhân sốt, vì có thể gây quá liều, tăng nguy cơ tác dụng phụ

Những cách hạ sốt tại nhà hiệu quả nhanh

Khi bị sốt, nên mặc quần áo thoáng mát, tránh ủ ấm quá mức; uống đủ nước, có thể bổ sung oresol hoặc nước trái cây để bù nước; lau người hoặc tắm nước ấm để hỗ trợ hạ nhiệt và dùng thuốc theo đúng hướng dẫn nếu cần. Một số biện pháp dân gian có thể hỗ trợ như uống nước rau diếp cá giúp làm mát cơ thể; dùng gừng (tắm hoặc uống) để hỗ trợ kháng khuẩn và tăng tiết mồ hôi; uống nước tỏi pha loãng hoặc xoa lòng bàn chân giúp cơ thể dễ chịu hơn; dùng khăn nước ấm lau người, tắm nước ấm thấp hơn thân nhiệt khoảng 2°C.

Ngoài ra, ăn dứa tươi giúp bổ sung nước và chất chống viêm; lau cơ thể bằng giấm táo pha loãng; mang tất ướt thay định kỳ 15-20 phút để giảm nhiệt; xông hơi bằng sả, chanh, bưởi giúp ra mồ hôi; uống trà thảo mộc như cúc vạn diệp hoặc hoa nhài hỗ trợ hạ sốt; dùng lượng nhỏ ớt cayenne có thể giúp tăng tiết mồ hôi nhưng cần thận trọng; đồng thời bổ sung đủ nước (8-12 cốc/ngày), vitamin C từ trái cây, thực phẩm giàu canxi, chườm khăn mát lên trán để hạ nhiệt tạm thời và massage nhẹ nhàng bằng tinh dầu bạc hà hoặc bạch đàn để thư giãn.

Những sai lầm thường gặp khi thực hiện cách hạ sốt tại nhà

Không nên tự ý dùng nhiều loại thuốc cùng lúc khi chưa xác định rõ nguyên nhân sốt, vì có thể gây quá liều, tăng nguy cơ tác dụng phụ nghiêm trọng như tổn thương dạ dày; trẻ em tuyệt đối không tự phối hợp thuốc hạ sốt, đặc biệt với paracetamol cần dùng đúng liều để tránh nguy hiểm và lưu ý một số trường hợp như sốt xuất huyết không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường.

Bên cạnh đó, việc chườm khăn ấm hoặc lạnh cho trẻ thường không mang lại hiệu quả rõ rệt, không nên dùng cồn y tế hay chườm lạnh vì có thể gây phản tác dụng; nếu trẻ sốt kéo dài trên 3 ngày, không đáp ứng thuốc hoặc sốt trên 39°C cần đưa đi khám ngay, đồng thời người có bệnh gan, vàng da hoặc tắc mật không nên tự điều trị tại nhà khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ.