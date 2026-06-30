Số ca bệnh tay chân miệng tăng gấp đôi, sốt xuất huyết tăng 1,7 lần

Theo báo cáo công tác y tế tháng 6 vừa được Bộ Y tế công bố, tình hình một số bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam vẫn diễn biến đáng lo ngại, đặc biệt là tay chân miệng và sốt xuất huyết.

Trong khoảng thời gian từ ngày 18/5 đến 18/6, cả nước ghi nhận gần 9.900 trường hợp mắc tay chân miệng, trong đó có một ca không qua khỏi.

Tính từ ngày 14/12/2025 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận gần 55.000 ca mắc tay chân miệng và 10 trường hợp không qua khỏi. So với cùng kỳ năm trước, khi cả nước ghi nhận 28.081 ca mắc, số ca bệnh năm nay đã tăng gấp đôi. Đáng chú ý, số ca không qua khỏi tăng thêm 10 trường hợp so với cùng kỳ.

Sở Y tế Đồng Tháp trong đợt đi giám sát dịch sốt xuất huyết (ảnh Việt Tiến)

Không chỉ tay chân miệng, dịch sốt xuất huyết cũng tiếp tục có xu hướng gia tăng. Từ ngày 14/12/2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 55.000 ca mắc, cao gấp 1,7 lần so với hơn 32.500 ca của cùng kỳ năm ngoái. Số ca không qua khỏi do sốt xuất huyết cũng tăng thêm 2 trường hợp.

Trong cùng khoảng thời gian, bệnh sốt rét cũng ghi nhận số ca mắc cao hơn khoảng 30 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

Ở chiều ngược lại, Bộ Y tế cho biết nhiều bệnh truyền nhiễm khác đang có xu hướng giảm. Số ca mắc viêm não virus, Covid-19, bệnh dại và sốt phát ban nghi sởi đều thấp hơn cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, trong tháng vừa qua, cả nước không ghi nhận trường hợp mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bạch hầu, Chikungunya, cúm A(H5N1), cúm A(H9N2) và bệnh tả.

Báo cáo cũng cho thấy tình hình mắc viêm gan vẫn ở mức cao. Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 9.510 trường hợp mắc viêm gan các loại. Trong số này, viêm gan B chiếm tỷ lệ áp đảo với 8.504 ca, tương đương gần 90% tổng số trường hợp. Bên cạnh đó có 951 ca viêm gan C và 55 ca viêm gan A.

Xét theo khu vực, miền Nam là nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất với 5.508 trường hợp, chiếm khoảng 58% tổng số ca trên cả nước. Miền Bắc đứng thứ hai với 3.045 ca, tương đương khoảng 32%, trong khi các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận số ca thấp hơn.

Theo Bộ Y tế, thời gian tới ngành y tế sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát sát sao diễn biến của các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng, Covid-19 cũng như các bệnh truyền nhiễm mới nổi và tái nổi.

Cơ quan này cũng sẽ hướng dẫn các địa phương tăng cường công tác giám sát, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do virus Hanta, virus Ebola và chuẩn bị đầy đủ điều kiện đáp ứng công tác phòng, chống dịch tại các cửa khẩu nhằm hạn chế nguy cơ xâm nhập của dịch bệnh từ bên ngoài.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch truyền nhiễm, Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống hướng dẫn chuyên môn trong lĩnh vực phòng, chống bệnh không lây nhiễm, dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng.

Trong đó, ngành y tế tập trung xây dựng và hoàn thiện hướng dẫn khám sàng lọc lồng ghép miễn phí đối với một số bệnh không lây nhiễm phổ biến và rối loạn tâm thần; hướng dẫn phòng, chống đột quỵ; hướng dẫn dinh dưỡng trong các tình huống khẩn cấp; các giải pháp phòng, chống thừa cân, béo phì ở trẻ em; đồng thời xây dựng hướng dẫn về hoạt động thể lực nhằm nâng cao sức khỏe cho người dân.