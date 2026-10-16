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Bí trắng có tác dụng gì? Những lợi ích sức khỏe ít người biết

Thứ Sáu, 15:09, 16/10/2026
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VOV.VN - Bí trắng, hay còn gọi là bí đao, là loại rau củ quen thuộc, chứa nhiều nước và có thể chế biến thành nhiều món ăn. Vậy bí trắng mang lại lợi ích gì cho sức khỏe và cần lưu ý gì khi sử dụng?

 

Ăn bí trắng có tốt không? Tác dụng của bí trắng

Cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết

Bí trắng chứa nhiều nước, ít năng lượng, cùng một lượng nhỏ carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất. Loại quả này giúp bổ sung nước mà không làm tăng đáng kể calo, phù hợp với chế độ ăn cân đối. Tuy nhiên, bí trắng không cung cấp đầy đủ dưỡng chất thiết yếu, vì vậy cần kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần hàng ngày.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Bí trắng chứa nhiều nước, ít calo, phù hợp với người muốn kiểm soát cân nặng. Khi thay thế một phần thực phẩm giàu năng lượng, bí trắng có thể giúp giảm lượng calo nạp vào nhưng không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa. Để duy trì cân nặng hợp lý, cần kết hợp chế độ ăn cân đối và vận động thường xuyên. Người mắc bệnh tiểu đường nên chú ý tổng lượng carbohydrate trong bữa ăn và tuân thủ hướng dẫn dinh dưỡng phù hợp.

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Bí trắng chứa nhiều nước, ít năng lượng, cùng một lượng nhỏ carbohydrate, chất xơ, vitamin và khoáng chất

Góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch

Bí trắng ít chất béo, không chứa cholesterol tự nhiên, phù hợp với chế độ ăn hướng đến sức khỏe tim mạch, nhất là khi thay thế thực phẩm giàu chất béo bão hòa. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy bí trắng trực tiếp cải thiện lưu thông máu hoặc tăng cường hoạt động của cơ tim. Người mắc bệnh tim mạch cần duy trì chế độ ăn lành mạnh và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.

Hỗ trợ duy trì chức năng thận

Bí trắng chứa nhiều nước, góp phần bổ sung dịch cho cơ thể. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn bí trắng hoặc uống nước ép bí trắng có thể giải độc thận hay điều trị bệnh thận, bàng quang. Người khỏe mạnh nên uống nước phù hợp với nhu cầu, còn người mắc bệnh thận cần tuân thủ hướng dẫn về lượng dịch của nhân viên y tế.

Hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa

Bí trắng cung cấp một lượng chất xơ, kết hợp với nước giúp hỗ trợ tiêu hóa và hạn chế táo bón. Tuy nhiên, hàm lượng chất xơ trong loại quả này không cao, nên cần ăn đa dạng rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu. Chưa có đủ bằng chứng cho thấy bí trắng có thể điều trị co thắt dạ dày hoặc bệnh đường ruột.

Góp phần duy trì độ ẩm cho làn da

Bí trắng chứa nhiều nước, góp phần bổ sung nước cho cơ thể và hỗ trợ sức khỏe làn da khi kết hợp với chế độ dinh dưỡng, chăm sóc da hợp lý. Tuy nhiên, chưa đủ bằng chứng cho thấy bí trắng có thể điều trị cháy nắng hoặc ngăn ngừa lão hóa. Không nên tự thoa nước ép bí trắng lên vùng da tổn thương. Nhìn chung, bí trắng là thực phẩm ít năng lượng, có thể bổ sung vào chế độ ăn đa dạng hàng ngày.

Một số lợi ích khác của bí trắng

Ngoài giá trị dinh dưỡng, bí trắng còn được sử dụng trong y học cổ truyền với một số công dụng tiềm năng như hỗ trợ giảm viêm, kiểm soát đường huyết, kháng khuẩn, chăm sóc da và giảm triệu chứng hô hấp. Tuy nhiên, các lợi ích này chưa được chứng minh đầy đủ bằng nghiên cứu khoa học, không đồng nghĩa với khả năng phòng ngừa hoặc điều trị bệnh. Bí trắng có thể chế biến thành món canh, luộc, hấp hoặc hầm, nên ưu tiên cách nấu ít muối, đường và dầu mỡ. Không nên lạm dụng nước ép hay chế phẩm từ bí trắng để giải độc, giảm cân hoặc chữa bệnh; khi có triệu chứng kéo dài, cần thăm khám và điều trị theo hướng dẫn chuyên môn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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