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“Thuốc bổ tự nhiên” giá rẻ ngoài chợ, dùng thường xuyên khoẻ người đẹp dáng

Thứ Năm, 05:45, 01/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ là nguyên liệu dễ chế biến thành các món canh thanh mát hay thức uống giải nhiệt, bí đao còn được ví như một "vị thuốc tự nhiên" nhờ sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng phong phú cùng vô số lợi ích cho sức khỏe.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Bí đao là thực phẩm vàng cho những ai đang trong chế độ ăn kiêng. Với lượng calo cực kỳ thấp và không chứa chất béo, ăn bí đao giúp bạn nạp ít năng lượng nhưng vẫn có cảm giác no lâu nhờ lượng nước và chất xơ dồi dào. Đặc biệt, hợp chất hyterin-caperin trong bí đao còn hỗ trợ ngăn chặn sự chuyển hóa đường thành mỡ tích tụ trong cơ thể.

Thanh nhiệt, giải độc và lợi tiểu

Theo Đông y, bí đao có tính mát, vị ngọt thanh, có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm và lợi tiểu rất tốt. Uống nước ép hoặc trà bí đao giúp cơ thể đào thải độc tố dư thừa qua đường bài tiết, làm giảm tình trạng mụn nhọt, rôm sảy và hỗ trợ làm mát gan hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

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Bí đao còn được ví như một "vị thuốc tự nhiên" sở hữu bảng thành phần dinh dưỡng phong phú. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho hệ tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ hòa tan kết hợp cùng lượng nước dồi dào trong bí đao giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và ngăn ngừa chứng táo bón. Ăn bí đao thường xuyên giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, cải thiện môi trường vi sinh đường ruột và tăng cường khả năng hấp thu dưỡng chất.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chỉ với một khẩu phần bí đao trong bữa ăn, bạn đã cung cấp cho cơ thể lượng Vitamin C đáng kể. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố hàng rào miễn dịch tự nhiên, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm, ho sốt.

Cải thiện thị lực 

Bí đao rất giàu vitamin B2, còn được gọi là riboflavin. Vitamin B2 là một chất chống oxy hóa giúp duy trì thị lực bình thường bằng cách bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do trong cơ thể. Chế độ ăn giàu vitamin B2 giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và tổn thương thủy tinh thể.

Bổ sung sắt cho cơ thể

Bí đao chứa một lượng sắt đáng kể và có thể giúp ngăn ngừa các triệu chứng thiếu sắt. Sắt rất cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển cũng như vận chuyển oxy khắp cơ thể, bao gồm cả phổi và não, nơi sử dụng oxy làm nguồn nhiên liệu chính.

Cải thiện làn da mịn màng, sáng khỏe

Các vitamin nhóm B cùng Vitamin C và khoáng chất trong bí đao giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Dùng nước ép bí đao hoặc đắp mặt nạ bí đao hỗ trợ làm mờ vết thâm, giảm mụn viêm, cấp ẩm tự nhiên và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa sớm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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