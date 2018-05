Biện pháp tự nhiên để ngăn ngừa cục máu đông

Trong cơ thể, cục máu đông (còn gọi là huyết khối) được hình thành sau những chấn thương để cơ thể tự bảo vệ mình, tạo nút cầm ngăn chặn dòng máu thoát ra ngoài. Nếu không có cục máu đông thì một vết đứt tay, trầy xước nhỏ cũng có thể giết chết bạn do máu chảy ra ngoài quá nhiều. Tuy nhiên, đáng lo ngại là cục máu đông đôi lúc được hình thành không đúng lúc, đúng chỗ bên trong lòng mạch máu. Sự đông máu có thể dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như thuyên tắc phổi, bệnh mạch vành hoặc đột quỵ. Các loại thực phẩm tự nhiên ngăn ngừa cục máu đông Salicylates: Đây là những hợp chất ức chế đông máu, thường có trong một số loại thảo mộc và gia vị như ớt, nghệ, húng tây, cam thảo, gừng và bạc hà. Một số loại quả cũng chứa salicylat là dứa, nho, quả mọng, mận, cam, ô liu, cà chua,... Axit béo Omega-3: Theo Trường Y tế Công cộng Harvard, Axit béo Omega-3 là những chất dinh dưỡng thiết yếu giúp điều hòa cục máu đông. Axít béo Omega-3 cũng có thể giúp chống trầm cảm, lo lắng, cải thiện sức khỏe của mắt, thúc đẩy sức khỏe não bộ trong thai kỳ, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Thực phẩm giàu axit béo omega-3 bao gồm cá hồi, bắp cải mini, cải xoăn, rau chân vịt, dầu hạt cải, dầu ngô, hạt lanh và hạt hướng dương. Vitamin E: Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy ảnh hưởng của vitamin E đến sự hình thành cục máu đông. Họ phát hiện ra rằng vitamin E có thể ức chế tiểu cầu và các tế bào chịu trách nhiệm cho đông máu và do đó hoạt động như một chất chống đông tự nhiên. Vitamin E được tìm thấy trong các loại thực phẩm như rau chân vịt, hạnh nhân, bông cải xanh, kiwi, cà chua, xoài, khoai lang, bơ, dầu cọ,... Biện pháp tự nhiên cho cục máu đông Thay đổi chế độ ăn uống là một trong những biện pháp tự nhiên tốt nhất cho các cục máu đông. Nó sẽ giúp duy trì cân nặng phù hợp, giảm cholesterol và huyết áp, cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm toàn thân. Tập trung vào việc ăn các loại thực phẩm chữa bệnh như rau lá xanh đậm, trái cây và rau quả đầy màu sắc, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm omega-3. Duy trì hoạt động để tránh các cục máu đông hình thành trong cơ thể. Duy trì hoạt động bằng cách thực hiện các bài tập và tránh thời gian không hoạt động kéo dài. Để duy trì hoạt động, hãy tập thể dục 30 phút mỗi ngày. Bạn cũng có thể đi dạo hoặc chạy bộ. Bỏ thuốc lá: Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc lá hoặc sử dụng thuốc lá điện tử có thể làm tăng nguy cơ phát triển cục máu đông. Ngoài ra, hút thuốc quá mức sẽ có tác động tiêu cực đến hệ thần kinh trung ương, hệ hô hấp, hệ tim mạch, hệ tiêu hóa, tình dục và hệ sinh sản. Thay đổi thuốc: Một số loại thuốc cũng có thể làm tăng nguy cơ đông máu. Những loại thuốc này bao gồm thuốc ngừa thai, thuốc thay thế hormone, thuốc để kiểm soát huyết áp và thuốc điều trị ung thư. Tinh dầu hoa cúc vạn thọ khi bôi trên da có thể làm tan máu đông tụ bên dưới bề mặt da. Tinh dầu này có thể giúp cải thiện tình trạng của các mạch máu bằng cách giảm viêm, tăng chức năng cơ trơn và hạ huyết áp. Do đó, cải thiện lưu thông máu, giảm đau và sưng.

