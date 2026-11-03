Bỏ bữa sáng ảnh hưởng thế nào đến huyết áp?

Bỏ ăn sáng khiến huyết áp tăng hay giảm?

Bỏ bữa sáng không trực tiếp khiến huyết áp tăng hoặc giảm ở tất cả mọi người. Sau một đêm không ăn, cơ thể vẫn có cơ chế điều hòa để duy trì đường huyết tương đối ổn định. Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường đang dùng insulin hoặc thuốc hạ đường huyết có nguy cơ tụt đường huyết khi bỏ bữa, gây mệt mỏi, run tay, vã mồ hôi, chóng mặt.

Cảm giác choáng váng khi chưa ăn sáng cũng có thể do thiếu nước, hạ huyết áp tư thế hoặc hạ đường huyết. Một số nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa thói quen bỏ bữa sáng và nguy cơ tăng huyết áp, nhưng chưa đủ bằng chứng khẳng định đây là nguyên nhân trực tiếp. Vì vậy, cần đo huyết áp và kiểm tra đường huyết khi có triệu chứng bất thường để xác định nguyên nhân.

Bỏ bữa sáng để giảm cân, nhiều người có thể gặp tình trạng mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng

Muốn bỏ bữa sáng hoặc nhịn ăn gián đoạn, cần cân nhắc gì?

Nhịn ăn gián đoạn có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện chuyển hóa nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Người mắc đái tháo đường đang dùng insulin hoặc thuốc có nguy cơ gây hạ đường huyết cần đặc biệt thận trọng, tránh tụt đường huyết khi bỏ bữa. Trước khi thay đổi chế độ ăn, nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bệnh nền, theo dõi huyết áp, đường huyết và không tự ý điều chỉnh liều thuốc.

Ăn uống và theo dõi thế nào để không ảnh hưởng huyết áp?

Để tránh mệt mỏi, choáng váng buổi sáng, nên duy trì chế độ ăn hợp lý. Người mắc đái tháo đường cần kiểm tra đường huyết khi có dấu hiệu hạ đường huyết và xử trí kịp thời; nếu bất tỉnh hoặc co giật, phải gọi cấp cứu, không cho ăn uống qua đường miệng. Ngoài ra, nên đứng dậy từ từ khi thay đổi tư thế và ăn sáng đủ chất, kết hợp ngũ cốc nguyên hạt với protein từ trứng, sữa.