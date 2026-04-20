Bỏ bữa tối để giảm cân nhanh: Đúng hay sai?

Thứ Hai, 15:09, 20/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhịn ăn tối là cách nhiều người lựa chọn để giảm cân vì đơn giản và dễ thực hiện. Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp này không chỉ phụ thuộc vào việc bỏ một bữa mà còn liên quan đến tổng năng lượng nạp vào và thói quen sinh hoạt hàng ngày.

Liệu nhịn ăn tối có khiến bạn giảm cân nhanh hơn?

Nhịn ăn tối có thể hỗ trợ giảm cân do giúp giảm tổng năng lượng nạp vào, từ đó cơ thể sử dụng nguồn dự trữ. Tuy nhiên, chưa có cơ sở cho thấy cách này giúp giảm cân nhanh hơn các phương pháp khác. Hiệu quả giảm cân vẫn phụ thuộc vào tổng lượng ăn trong ngày, vì nếu ăn nhiều ở các bữa còn lại thì việc bỏ bữa tối có thể không mang lại kết quả như mong đợi.

Vì sao nhịn ăn tối có thể khiến bạn giảm cân?

Giảm tổng năng lượng trong ngày

Khi không ăn tối, tổng lượng calo nạp vào có xu hướng giảm. Đây là yếu tố quan trọng giúp cơ thể bắt đầu sử dụng nguồn năng lượng dự trữ. Nếu bữa tối trước đó cung cấp lượng năng lượng lớn, việc loại bỏ bữa này có thể giúp giảm tổng lượng calo đáng kể.

bo bua toi de giam can nhanh Dung hay sai hinh anh 1
Thay vì chỉ nhịn ăn tối, nên áp dụng cách giảm cân khoa học

Hạn chế ăn vặt buổi tối

Buổi tối là thời điểm nhiều người dễ ăn thêm đồ ngọt, món chiên hoặc thức ăn nhanh. Nhịn ăn tối có thể giúp giảm ăn vặt, hạn chế nạp năng lượng dư thừa và kiểm soát tổng lượng calo trong ngày tốt hơn.

Ảnh hưởng đến cảm giác đói

Khi thay đổi thời gian ăn, cơ thể sẽ điều chỉnh cảm giác đói và no. Một số người cảm thấy dễ kiểm soát khẩu phần hơn, nhưng cũng có người lại thèm ăn nhiều hơn vào các bữa khác. Điều này cho thấy việc giảm cân khi nhịn ăn tối chủ yếu đến từ việc giảm lượng ăn, không phải do thời điểm ăn.

Nhịn ăn tối có thực sự tốt hay tiềm ẩn rủi ro?

Sau khi tìm hiểu liệu nhịn ăn tối có khiến bạn giảm cân nhanh hơn, cần cân nhắc thêm những tác động có thể xảy ra đối với cơ thể.

Lợi ích có thể có

Trong một số trường hợp, việc nhịn ăn tối có thể mang lại một số lợi ích như: Giảm tổng năng lượng nạp vào; Hỗ trợ kiểm soát cân nặng; Giúp hình thành thói quen ăn uống kỷ luật hơn.

Rủi ro có thể gặp

Việc bỏ bữa tối kéo dài có thể gây mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, thèm ăn nhiều hơn vào ngày hôm sau hoặc khó ngủ, cơ thể có thể chưa thích nghi với chế độ này. Điều đó cho thấy không phải ai cũng phù hợp với phương pháp nhịn ăn tối.

Có nên nhịn ăn tối để giảm cân không?

Việc nhịn ăn tối có phù hợp hay không phụ thuộc vào từng người. Cách này có thể cân nhắc nếu bạn thường ăn tối nhiều, hay ăn khuya hoặc khó kiểm soát khẩu phần buổi tối. Tuy nhiên, người có vấn đề sức khỏe, cần nhiều năng lượng hoặc dễ hạ đường huyết nên thận trọng. Thay vì bỏ hẳn bữa tối, có thể ăn sớm hơn, giảm khẩu phần hoặc chọn thực phẩm nhẹ để đạt hiệu quả bền vững hơn.

Cách giảm cân khoa học thay vì chỉ nhịn ăn tối

Thay vì chỉ nhịn ăn tối, nên áp dụng cách giảm cân khoa học như kiểm soát tổng năng lượng, ăn vừa đủ, tăng cường vận động và duy trì thói quen ăn uống hợp lý. Việc ăn đủ bữa, hạn chế ăn khuya và tránh bỏ bữa kéo dài giúp kiểm soát cân nặng bền vững hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
