Bơm sữa đậu nành vào vùng kín - chiêu trò tàn nhẫn ở phòng khám chui

LTS: Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An khởi tố Tạ Thị Vân (39 tuổi, trú Hà Nội) cùng 9 người về tội Lừa dối khách hàng theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc gây bức xúc dư luận khi các đối tượng bị cáo buộc không chỉ "vẽ bệnh" để trục lợi mà còn dùng thủ thuật giả tạo dấu hiệu bệnh lý, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người bệnh.

Theo điều tra, từ tháng 9/2024, nhóm này thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, thuê bằng bác sĩ, sử dụng người không có chuyên môn khám, tư vấn. Dưới danh nghĩa khám nam khoa, sản phụ khoa, các đối tượng bị cáo buộc dọa người bệnh có nguy cơ vô sinh, ung thư, ép điều trị với chi phí cao. Cơ quan điều tra xác định nhóm này còn bơm sữa đậu nành vào niệu đạo, bôi thuốc mỡ acyclovir lên cổ tử cung, dùng dụng cụ tác động gây đau để tạo cảm giác bệnh nặng, chấp nhận điều trị ngay với chi phí lớn.

Dưới góc độ y khoa lâm sàng, bác sĩ Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, đã có những phân tích và khuyến cáo về những hệ lụy sức khỏe cũng như tâm lý mà hành vi "vẽ bệnh", dọa bệnh có thể gây ra đối với người dân.

Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An được xác định có hành vi vẽ bệnh lừa dối khách hàng thu lợi hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: Tuấn Thủy)

Hình thức bạo hành y khoa tàn khốc

Dưới góc độ y khoa lâm sàng, bác sĩ Huy Hoàng cho biết đây không chỉ là hành vi lừa đảo mà còn là một hình thức bạo hành y khoa cực kỳ tàn khốc, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc "Primum non nocere" (Trước tiên là không làm hại) của ngành y. Những thủ thuật này trực tiếp tàn phá các cấu trúc giải phẫu nhạy cảm và để lại di chứng thực thể nặng nề.

​"Đối với thủ đoạn bơm sữa đậu nành vào niệu đạo để giả mủ. Niệu đạo là một cấu trúc ống vô trùng, niêm mạc vô cùng mỏng manh và nhạy cảm. Sữa đậu nành xét về bản chất sinh hóa là một hỗn dịch hữu cơ chứa nồng độ rất cao protein, lipid và carbohydrate. Khi bơm chất này vào niệu đạo kết hợp với áp lực hút xilanh mạnh, lực cơ học sẽ gây ra hàng loạt vi chấn thương, xé rách niêm mạc niệu đạo", bác sĩ Hoàng nói.

Đồng thời, lượng dưỡng chất hữu cơ khổng lồ này biến khoang niệu đạo thành một môi trường hoàn hảo, kích hoạt vi khuẩn bùng phát dữ dội. Hậu quả cấp tính là tình trạng viêm niệu đạo cấp, tiểu máu ồ ạt, đau buốt và bí tiểu cấp tính.

Về lâu dài, quá trình cơ thể tự chữa lành các vết rách này sẽ tạo ra các dải sẹo xơ cứng, làm thu hẹp vĩnh viễn lòng ống niệu đạo, gây ra bệnh lý hẹp niệu đạo. Đây là một biến chứng kinh hoàng, khiến bệnh nhân tiểu rắt, tiểu khó, suy thận ứ nước, phải trải qua nhiều đợt nong niệu đạo đau đớn, phẫu thuật tái tạo, hoặc thậm chí phải mở bàng quang ra da mang túi nước tiểu suốt đời.

​Thứ hai, việc sử dụng thuốc mỡ Acyclovir bôi lên cổ tử cung để tạo hình ảnh mưng mủ giả. Acyclovir là một hoạt chất kháng virus. Cổ tử cung của phụ nữ khỏe mạnh luôn duy trì một cơ chế phòng vệ sinh lý hoàn hảo thông qua hệ vi sinh vật bản địa (đặc biệt là vi khuẩn Lactobacillus) để tạo ra nồng độ pH axit, tiêu diệt mầm bệnh ngoại lai.

Việc bôi thuốc mỡ không có chỉ định lên lớp biểu mô trụ mỏng manh này sẽ gây ra phản ứng viêm da tiếp xúc, phù nề tế bào, tiêu diệt toàn bộ hệ vi khuẩn có lợi và phá vỡ "hàng rào axit". Hậu quả là người phụ nữ từ chỗ hoàn toàn khỏe mạnh sẽ thực sự mắc phải chứng viêm âm đạo, cổ tử cung do hóa chất, dễ tái phát và tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục (STIs).

​Bên cạnh đó, sự tàn bạo của việc dùng dụng cụ kim loại cứng chọc ngoáy, gây đau đớn trực tiếp lên buồng tử cung. Nội mạc tử cung có lớp đáy chứa tế bào gốc để tái tạo kinh nguyệt hàng tháng. Lực cơ học thô bạo bằng dụng cụ sắc nhọn sẽ cày xới, phá hủy lớp đáy này.

Quá trình lành thương khiếm khuyết sau đó sẽ hình thành các dải mô sẹo xơ cứng kết dính thành trước và thành sau tử cung, dẫn đến bệnh cảnh của hội chứng dính buồng tử cung. Hội chứng này gây ra các biến chứng như vô kinh, đau vùng chậu mạn tính, vô sinh do phôi không có chỗ làm tổ, sảy thai liên tiếp, và tăng nguy cơ tai biến sản khoa như nhau tiền đạo hoặc nhau cài răng lược.

Bác sĩ Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam. (Ảnh: NVCC)

Giả bệnh, dọa bệnh gây tổn thương tâm lý người bệnh ra sao?

Không chỉ gây ảnh hưởng đến thể chất và sức khỏe, những tổn thương tâm lý do các phòng khám "vẽ bệnh" để lại thường sâu sắc, dai dẳng và thậm chí khó điều trị hơn cả tổn thương về thể xác. Người bệnh có thể phát triển chứng rối loạn lo âu bệnh tật, dù sau này họ có đi khám lại ở các bệnh viện tuyến trung ương và được kết luận là hoàn toàn khỏe mạnh, họ vẫn không thể tin tưởng. Họ rơi vào vòng xoáy lo âu thường trực, cho rằng các máy móc siêu âm, xét nghiệm đã sai, hoặc bệnh của mình là một bệnh nan y bí ẩn chưa tìm ra.

​Nhiều nạn nhân phát triển các triệu chứng điển hình của rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Việc bị tước đoạt quyền tự chủ cơ thể, bị khống chế, hạ nhục và đe dọa ngay trên bàn thủ thuật khiến họ thường xuyên gặp ác mộng, có những đợt hồi tưởng sống động về khoảnh khắc bị thao túng tâm lý và bóc lột tài chính. Tình trạng này kéo theo chứng mất ngủ mạn tính, trầm cảm sâu sắc, tự trách bản thân, thu mình khỏi các mối quan hệ xã hội và thậm chí có ý nghĩ tự sát.

Vậy làm sao để không trở thành nạn nhân của “vẽ bệnh”? ​

Người dân cần cảnh giác cao độ với các chiến dịch quảng cáo trên mạng xã hội với mức giá khám cực rẻ (chỉ từ 99.000 đến 199.000 VNĐ). Đây chỉ là "mồi nhử" để thu hút bệnh nhân, sau đó họ sẽ dùng thủ đoạn ép bệnh nhân chi trả những gói dịch vụ hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng. Khi đến cơ sở y tế, nếu thấy nhân viên, bác sĩ không đeo thẻ tên, chức danh mập mờ, hoặc bác sĩ là người nước ngoài không có phiên dịch viên hợp pháp, bạn nên từ chối thăm khám ngay lập tức.

Tuyệt đối không ký bất kỳ giấy tờ cam kết vay nợ, đóng tiền nâng cấp "gói dịch vụ không đau" hay gọi điện cho người nhà chuyển khoản khi bạn đang nằm trên bàn khám, bàn thủ thuật trong trạng thái hoảng loạn hoặc đau đớn.

Người dân cũng nên lưu ý các "cờ đỏ" như bác sĩ không đeo thẻ tên, thông tin hành nghề không rõ ràng, kết quả chẩn đoán chỉ dựa vào hình ảnh tại chỗ mà không có xét nghiệm hoặc hồ sơ y tế đầy đủ, đồng thời liên tục hù dọa về ung thư, vô sinh và yêu cầu điều trị ngay.

Nếu nghi ngờ bị ép buộc hoặc lừa đảo, người dân cần lưu giữ hóa đơn, phiếu khám, đơn thuốc và các tài liệu liên quan, đồng thời phản ánh tới Sở Y tế hoặc cơ quan công an để được xử lý theo quy định của pháp luật.