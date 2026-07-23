Phòng khám "vẽ bệnh", lừa dối khách hàng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây này, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng".

Hiện trường Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (ảnh CANA)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động khám, chữa bệnh. Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng các gói khám ban đầu có chi phí rất thấp.

Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh cùng các đơn vị liên quan đã đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng (ảnh: CANA).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội cầm đầu đã thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An).

Sau khi đi vào hoạt động, các đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng cấp của bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn tham gia khám, tư vấn cho bệnh nhân.

Dưới danh nghĩa khám, điều trị các bệnh nam khoa và sản phụ khoa, các đối tượng đã tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để thu lợi bất chính. Thủ đoạn được sử dụng là cố tình "vẽ bệnh", bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, trao đổi nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (ảnh: CANA)

Các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, từ đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tạo dựng tình trạng bệnh lý giả để đánh lừa người bệnh. Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ và kết luận bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi tạo hình ảnh giả mưng mủ nhằm kết luận mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn, khiến bệnh nhân hoang mang và tin rằng bệnh tình nguy hiểm.

Đối tượng Nguyễn Tất Tín tại cơ quan công an. (ảnh: CANA)

Việc tư vấn, "vẽ bệnh" thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, các đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao.

Sau khi bệnh nhân đồng ý, phòng khám chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa hoặc cắt bao quy đầu nhưng thu tiền theo nhiều "gói điều trị" khác nhau, dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng chỉ cho một lần khám và điều trị.

Kết quả điều tra ban đầu xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Hiện nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự. Các bị can gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung; Phạm Thị Lộc Thịnh; Nguyễn Tất Tín; Hà Thị Bình; Đặng Hoàng Hiếu; Bùi Thị Khai; Nguyễn Thanh Mai; Bùi Thị Sinh và Nguyễn Thị Trinh.

Cơ quan công an đề nghị những người từng khám, điều trị tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại thì liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (số 95, đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) hoặc liên hệ Trung tá Nguyễn Hà Dũng - Điều tra viên (SĐT 0877.556.556); Trung tá Phạm Đức Hoài - Cán bộ điều tra (SĐT 0945.183.777); Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng - Điều tra viên (SĐT 0987.313.678) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

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