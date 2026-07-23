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Bộ Y tế yêu cầu rà soát, kiểm tra khẩn Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An

Thứ Năm, 16:25, 23/07/2026
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VOV.VN - Ngày 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Nghệ An rà soát, kiểm tra Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An, cơ sở bị cáo buộc bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để "vẽ bệnh".

Chiều 23/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh về việc Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An “Bơm sữa đậu nành vào niệu đạo người bệnh để giả viêm nhiễm, lừa chữa bệnh giá cao”.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo pháp luật hiện hành, đồng thời đẩy mạnh, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn, báo cáo Sở Y tế gửi về về Bộ Y tế qua Cục trước ngày 27/7.

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Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An được xác định có hành vi vẽ bệnh lừa dối khách hàng thu lợi hàng chục tỷ đồng. (Ảnh: Tuấn Thủy)

Trước đó như VOV đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động khám, chữa bệnh. Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng các gói khám ban đầu có chi phí rất thấp.

Các đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, từ đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tạo dựng tình trạng bệnh lý giả để đánh lừa người bệnh. Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ và kết luận bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi tạo hình ảnh giả mưng mủ nhằm kết luận mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng, thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn, khiến bệnh nhân hoang mang và tin rằng bệnh tình nguy hiểm.

Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Hiện nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Lừa dối khách hàng" theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự. Các bị can gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung; Phạm Thị Lộc Thịnh; Nguyễn Tất Tín; Hà Thị Bình; Đặng Hoàng Hiếu; Bùi Thị Khai; Nguyễn Thanh Mai; Bùi Thị Sinh và Nguyễn Thị Trinh.

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Phòng khám "vẽ bệnh", lừa dối khách hàng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

VOV.VN - Bằng thủ đoạn cố tình "vẽ bệnh", thổi phồng tình trạng sức khỏe, tạo tâm lý hoang mang rồi ép người bệnh sử dụng các gói điều trị với chi phí cao gấp nhiều lần giá trị thực, một đường dây hoạt động dưới vỏ bọc khám, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Linh Thương/VOV.VN
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