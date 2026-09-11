Bụng to, đừng vội nghĩ chỉ do tăng cân

Bà N.T.L. (51 tuổi, trú tại Vĩnh Hưng, Hà Nội), nhận thấy vòng bụng của mình ngày càng lớn. Nghĩ rằng đây là thay đổi bình thường do tuổi tác và tăng cân ở giai đoạn tiền mãn kinh nên không nghĩ nhiều đến việc đi khám. Chỉ đến khi bụng lớn bất thường, người phụ nữ mới đến Bệnh viện Thanh Nhàn kiểm tra và bất ngờ khi biết trong cơ thể có một khối u xơ tử cung nặng khoảng 6kg.

“Tôi thấy bụng ngày càng to nhưng cứ nghĩ là do mình béo lên, vì tuổi này tăng cân cũng bình thường. Tôi không nghĩ trong bụng mình lại có một khối u lớn như vậy”, bà L. chia sẻ.

Khối u phát triển trong thời gian dài khiến vùng bụng của người bệnh lớn lên rõ rệt, nhưng những thay đổi này lại dễ bị nhầm với tình trạng tăng cân thường gặp ở phụ nữ trung niên.

Sau khi được các bác sĩ đánh giá tình trạng và chỉ định điều trị, bà L. được các bác sĩ Khoa Phụ sản Bệnh viện Thanh Nhàn tiến hành phẫu thuật lấy khối u. Khối u được lấy ra có trọng lượng khoảng 6kg.

Bụng to bất thường, người phụ nữ Hà Nội bất ngờ với khối u xơ tử cung 6kg

Theo ThS.BS Hoàng Sơn Tùng – Khoa Phụ sản, Bệnh viện Thanh Nhàn, u xơ tử cung là một trong những bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ và phần lớn là tổn thương lành tính. Tuy nhiên, tùy thuộc vào kích thước và vị trí, khối u có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như sinh hoạt của người bệnh.

Đáng lưu ý, ở phụ nữ tuổi trung niên, đặc biệt trong giai đoạn tiền mãn kinh, những thay đổi như tăng vòng bụng, cảm giác đầy tức hoặc nặng bụng rất dễ được quy cho việc tăng cân hay thay đổi nội tiết. Điều này có thể khiến người bệnh chủ quan và trì hoãn việc thăm khám.

“Ở phụ nữ tuổi trung niên, đặc biệt giai đoạn tiền mãn kinh, khi nhận thấy vòng bụng tăng bất thường hoặc có cảm giác nặng bụng, tức bụng, người bệnh không nên chỉ nghĩ đơn giản là do tăng cân. Cần được thăm khám phụ khoa và siêu âm để xác định nguyên nhân”, ThS.BS Hoàng Sơn Tùng cho biết.

Phụ nữ trên 40 tuổi cần chú ý những thay đổi bất thường

Theo bác sĩ, u xơ tử cung có thể biểu hiện bằng nhiều triệu chứng khác nhau. Người bệnh có thể gặp tình trạng đau hoặc tức vùng bụng dưới, rối loạn kinh nguyệt, rong kinh, cường kinh, thiếu máu hoặc các biểu hiện do khối u chèn ép lên các cơ quan lân cận như bàng quang và đường tiêu hóa. Tuy nhiên, không phải người bệnh nào cũng có triệu chứng rõ ràng, thậm chí mức độ biểu hiện không phải lúc nào cũng tương xứng với kích thước khối u.

Chính vì vậy, một trong những vấn đề các bác sĩ đặc biệt lưu ý là tâm lý tự giải thích những thay đổi của cơ thể bằng tuổi tác. Khi bước vào tuổi trung niên, nhiều phụ nữ cho rằng bụng to, cân nặng tăng hoặc kinh nguyệt thay đổi là điều khó tránh khỏi nên không chủ động kiểm tra. Trong khi đó, những thay đổi bất thường kéo dài hoàn toàn có thể là dấu hiệu của một bệnh lý cần được đánh giá.

ThS.BS Hoàng Sơn Tùng cho biết, u xơ tử cung có thể được phát hiện thông qua thăm khám phụ khoa và siêu âm. Khi phát hiện sớm, tùy đặc điểm khối u, triệu chứng, tuổi và tình trạng sức khỏe của người bệnh, bác sĩ có thể lựa chọn theo dõi hoặc các phương pháp điều trị phù hợp. Không phải tất cả trường hợp u xơ tử cung đều cần phẫu thuật, nhưng với những khối u lớn hoặc gây ảnh hưởng đến sức khỏe, người bệnh cần được đánh giá đầy đủ để có hướng xử trí.

“Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh là phụ nữ không nên đợi đến khi có triệu chứng nghiêm trọng mới đi khám. Đặc biệt với phụ nữ trên 40 tuổi, việc khám phụ khoa định kỳ giúp phát hiện sớm u xơ tử cung và nhiều bệnh lý phụ khoa khác, từ đó bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp theo dõi hoặc điều trị phù hợp”, ThS.BS Hoàng Sơn Tùng chia sẻ.

Từ trường hợp của bà Lý, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt ở độ tuổi trên 40, nên chủ động theo dõi sức khỏe phụ khoa và chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể. Nếu vòng bụng tăng nhanh không rõ nguyên nhân, xuất hiện cảm giác nặng hoặc tức bụng kéo dài, đau vùng chậu, kinh nguyệt thay đổi, rong kinh, cường kinh hoặc có bất thường trong tiểu tiện, đại tiện, người bệnh nên đi khám để được xác định nguyên nhân.