English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bước qua tuổi 40, cơ quan nào dễ suy giảm chức năng nhất?

Thứ Tư, 11:26, 09/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa như mắt kém, cơ bắp suy giảm, dễ hụt hơi hay ngủ kém. Tuy nhiên, tốc độ thay đổi ở mỗi người khác nhau, trong đó mắt và cơ bắp thường là những bộ phận bộc lộ dấu hiệu sớm.

Mắt thường xuất hiện thay đổi sớm

Sau tuổi 40, khả năng nhìn gần thường giảm do thủy tinh thể kém đàn hồi, khiến mắt khó điều tiết. Người mắc lão thị có thể khó đọc chữ nhỏ, phải đưa sách hoặc điện thoại ra xa, cần thêm ánh sáng và dễ mỏi mắt khi nhìn gần. Đây là thay đổi tự nhiên theo tuổi, nhưng không phải mọi vấn đề thị lực đều do lão hóa. Người trên 40 tuổi, đặc biệt người tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có tiền sử gia đình mắc bệnh mắt, nên khám định kỳ để phát hiện sớm đục thủy tinh thể, tổn thương võng mạc hoặc tăng nhãn áp.

Cơ bắp bắt đầu giảm nếu ít vận động

Sau tuổi 40, khối lượng và sức mạnh cơ bắp có xu hướng giảm, rõ hơn ở người ít vận động. Biểu hiện thường gặp là nhanh mệt khi leo cầu thang, khó mang vác hoặc lâu hồi phục sau tập luyện. Duy trì vận động, kết hợp các bài tập sức bền và tăng sức mạnh cùng chế độ ăn đủ chất, đặc biệt protein, giúp duy trì và cải thiện khối cơ.

buoc qua tuoi 40, co quan nao de suy giam chuc nang nhat hinh anh 1
Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu xuất hiện nhiều dấu hiệu lão hóa như mắt kém, cơ bắp suy giảm, dễ hụt hơi hay ngủ kém

Mạch máu kém đàn hồi theo thời gian

Sau tuổi 40, thành động mạch có xu hướng cứng và kém đàn hồi, khiến huyết áp tâm thu ở nhiều người tăng dần. Nếu huyết áp cao kéo dài không được kiểm soát, nguy cơ tổn thương tim mạch và đột quỵ cũng tăng. Mức độ thay đổi phụ thuộc vào lối sống và yếu tố di truyền. Vì vậy, nên kiểm tra huyết áp định kỳ, duy trì vận động, kiểm soát cân nặng và hạn chế muối, thuốc lá, rượu bia.

Ở phụ nữ, buồng trứng thay đổi rõ hơn khi bước vào tuổi trung niên

Ở phụ nữ, chức năng buồng trứng và dự trữ nang noãn giảm dần từ tuổi 40, tiến tới giai đoạn mãn kinh. Thời kỳ tiền mãn kinh có thể gây rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, đổ mồ hôi ban đêm, khó ngủ và thay đổi tâm trạng. Khi estrogen giảm, sức khỏe xương, tim mạch và thành phần cơ thể cũng có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, không phải ai sau 40 tuổi cũng mãn kinh ngay; nếu triệu chứng bất thường kéo dài, nên thăm khám để được tư vấn phù hợp.

Chức năng thận có thể giảm nhưng chưa chắc là bệnh

Theo tuổi tác, khả năng lọc của thận có thể giảm nhưng mức độ khác nhau ở mỗi người và không đồng nghĩa với bệnh thận. Nguy cơ suy giảm chức năng thận cao hơn ở người tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa hoặc sử dụng thuốc, đặc biệt thuốc giảm đau, không đúng cách. Kiểm soát bệnh nền và dùng thuốc theo hướng dẫn giúp bảo vệ chức năng thận khi tuổi tăng.

Gan dễ chịu tác động hơn

Gan có khả năng tự phục hồi nhưng vẫn chịu tác động của tuổi tác và lối sống. Uống nhiều rượu bia, viêm gan virus, thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa có thể làm tăng nguy cơ tổn thương gan. Vì vậy, nên hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng và kiểm tra sức khỏe khi có yếu tố nguy cơ.

Sau tuổi 40 nên kiểm tra gì?

Sau tuổi 40, không nên xét nghiệm tràn lan mà cần dựa vào tuổi, giới tính, tiền sử gia đình, bệnh lý và yếu tố nguy cơ. Nên kiểm tra huyết áp, đường huyết, HbA1c, mỡ máu; tùy trường hợp có thể đánh giá chức năng gan, thận và viêm gan B, C. Thị lực cũng cần được theo dõi, đồng thời thực hiện tầm soát ung thư phù hợp với độ tuổi và nguy cơ, thay vì chờ xuất hiện triệu chứng.

Làm gì để duy trì sức khỏe khi tuổi tăng?

Lão hóa là quá trình tự nhiên nhưng có thể làm chậm tác động bằng lối sống lành mạnh. Nên vận động thường xuyên, kết hợp bài tập sức bền và tăng sức mạnh; ăn đa dạng, ưu tiên rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, protein phù hợp và hạn chế muối, đồ chế biến sẵn, rượu bia, thuốc lá. Ngủ đủ giấc cũng giúp cơ thể phục hồi. Đặc biệt, không nên cho rằng mọi bất thường đều do tuổi tác; các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê một bên, nói khó, mất thị lực đột ngột, vàng da, tiểu hoặc đi ngoài ra máu, sụt cân nhanh cần được khám sớm.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sau tuổi 40, phụ nữ ăn sáng thế nào để giữ dáng, khỏe xương?
Sau tuổi 40, phụ nữ ăn sáng thế nào để giữ dáng, khỏe xương?

VOV.VN - Sau tuổi 40, phụ nữ có nhiều thay đổi về chuyển hóa, nội tiết và khối cơ, đồng thời tăng nguy cơ thừa cân, loãng xương, đái tháo đường và bệnh tim mạch. Vì vậy, một bữa sáng cân đối, giàu dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Sau tuổi 40, phụ nữ ăn sáng thế nào để giữ dáng, khỏe xương?

Sau tuổi 40, phụ nữ ăn sáng thế nào để giữ dáng, khỏe xương?

VOV.VN - Sau tuổi 40, phụ nữ có nhiều thay đổi về chuyển hóa, nội tiết và khối cơ, đồng thời tăng nguy cơ thừa cân, loãng xương, đái tháo đường và bệnh tim mạch. Vì vậy, một bữa sáng cân đối, giàu dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Rụng tóc nhiều sau tuổi 40, phụ nữ nên làm gì để lấy lại mái tóc dày khỏe?
Rụng tóc nhiều sau tuổi 40, phụ nữ nên làm gì để lấy lại mái tóc dày khỏe?

VOV.VN - Rụng tóc là tình trạng phổ biến ở phụ nữ trung niên do thay đổi nội tiết, lão hóa và nhiều yếu tố sức khỏe khác. Dù ảnh hưởng đến ngoại hình và sự tự tin, tình trạng này vẫn có thể cải thiện nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách.

Rụng tóc nhiều sau tuổi 40, phụ nữ nên làm gì để lấy lại mái tóc dày khỏe?

Rụng tóc nhiều sau tuổi 40, phụ nữ nên làm gì để lấy lại mái tóc dày khỏe?

VOV.VN - Rụng tóc là tình trạng phổ biến ở phụ nữ trung niên do thay đổi nội tiết, lão hóa và nhiều yếu tố sức khỏe khác. Dù ảnh hưởng đến ngoại hình và sự tự tin, tình trạng này vẫn có thể cải thiện nếu được chăm sóc và điều trị đúng cách.

Sau 40 tuổi vẫn có thể “giữ lửa” chuyện chăn gối nếu hiểu đúng cách
Sau 40 tuổi vẫn có thể “giữ lửa” chuyện chăn gối nếu hiểu đúng cách

VOV.VN - Bước vào tuổi trung niên, nhiều người lo lắng về sự suy giảm trong đời sống tình dục. Tuy nhiên, theo BS Hà Ngọc Mạnh, đây không phải là dấu chấm hết cho hạnh phúc lứa đôi mà là cơ hội để các cặp vợ chồng tim cách thức mới để duy trì sự mặn nồng.

Sau 40 tuổi vẫn có thể “giữ lửa” chuyện chăn gối nếu hiểu đúng cách

Sau 40 tuổi vẫn có thể “giữ lửa” chuyện chăn gối nếu hiểu đúng cách

VOV.VN - Bước vào tuổi trung niên, nhiều người lo lắng về sự suy giảm trong đời sống tình dục. Tuy nhiên, theo BS Hà Ngọc Mạnh, đây không phải là dấu chấm hết cho hạnh phúc lứa đôi mà là cơ hội để các cặp vợ chồng tim cách thức mới để duy trì sự mặn nồng.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe