Bước qua tuổi 40, 7 thói quen này có thể âm thầm làm hại thận

Lạm dụng thuốc giảm đau

Nhiều người sau tuổi 40 có thói quen tự dùng thuốc giảm đau để điều trị đau đầu, đau cơ hoặc đau xương khớp. Tuy nhiên, lạm dụng thuốc giảm đau, đặc biệt là nhóm NSAIDs, có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận và tăng nguy cơ tổn thương thận. Vì vậy, chỉ nên sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, tránh dùng kéo dài.

Uống không đủ nước

Uống không đủ nước khiến thận phải làm việc nhiều hơn để lọc máu và cân bằng dịch. Tình trạng này kéo dài có thể làm tăng nguy cơ sỏi thận, nhiễm trùng đường tiết niệu và suy giảm chức năng thận. Người lớn tuổi càng cần chú ý bổ sung đủ nước do cảm giác khát thường giảm theo tuổi tác.

Ăn quá mặn

Chế độ ăn nhiều muối là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ tăng huyết áp và bệnh thận mạn. Khi cơ thể nạp quá nhiều natri, thận phải tăng cường hoạt động để đào thải lượng muối dư thừa. Nếu kéo dài, các mạch máu trong thận có thể bị tổn thương, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu. Không chỉ vậy, ăn mặn còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và gây tình trạng giữ nước trong cơ thể.

Sau tuổi 40, chức năng thận có xu hướng suy giảm theo quá trình lão hóa

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Các loại đồ hộp, mì ăn liền, xúc xích, thịt nguội, thức ăn nhanh và nhiều thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất bảo quản và phụ gia. Việc sử dụng thường xuyên không chỉ khiến huyết áp tăng mà còn làm thận phải hoạt động nhiều hơn để xử lý và đào thải các chất dư thừa.

Nếu duy trì thói quen này trong thời gian dài, gánh nặng đối với thận sẽ ngày càng lớn, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Hút thuốc lá

Thuốc lá không chỉ gây tổn thương phổi mà còn tác động tiêu cực đến hệ mạch máu, trong đó có các mạch máu nuôi thận. Các chất độc trong khói thuốc có thể làm giảm lưu lượng máu đến thận, ảnh hưởng đến khả năng lọc máu và làm suy giảm chức năng thận.

Ở người mắc bệnh thận mạn, hút thuốc còn khiến bệnh tiến triển nhanh hơn và làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch. Vì vậy, bỏ thuốc lá là một trong những biện pháp quan trọng để bảo vệ thận cũng như sức khỏe toàn diện.

Uống nhiều rượu bia

Lạm dụng rượu bia có thể gây mất nước, tăng huyết áp và làm suy giảm chức năng thận. Đồng thời, đồ uống có cồn còn làm tăng nguy cơ mắc bệnh gan, tim mạch và rối loạn chuyển hóa. Vì vậy, người trên 40 tuổi nên hạn chế rượu bia để bảo vệ thận và sức khỏe tổng thể.

Ít vận động

Ít vận động làm tăng nguy cơ thừa cân, béo phì, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2 - những yếu tố hàng đầu gây bệnh thận mạn. Tập luyện đều đặn giúp cải thiện tuần hoàn, kiểm soát cân nặng, ổn định đường huyết và bảo vệ chức năng thận lâu dài.

Bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ

Bệnh thận thường tiến triển âm thầm và chỉ được phát hiện khi xuất hiện các dấu hiệu như phù chân, mệt mỏi hoặc bất thường khi đi tiểu. Vì vậy, sau tuổi 40 nên khám sức khỏe định kỳ, kiểm tra chức năng thận để phát hiện sớm và giảm nguy cơ suy thận, biến chứng.0

Bạn thường có những thói quen nào trong các thói quen sau đây không? Lạm dụng thuốc giảm đau 0% (0 bình chọn) Ăn quá mặn 100% (1 bình chọn) Hút thuốc lá 0% (0 bình chọn) Bỏ qua việc khám sức khỏe định kỳ 0% (0 bình chọn) Tổng bình chọn: 1