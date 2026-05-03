Uống thuốc Bắc có hại thận không? Sự thật ít người biết

Chủ Nhật, 15:11, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người dùng thuốc Bắc để bồi bổ và hỗ trợ điều trị bệnh, nhưng cũng lo ngại việc sử dụng có thể ảnh hưởng đến thận. Thực tế, một số thành phần nếu dùng sai cách hoặc kéo dài có thể gây tác động đến chức năng thận. Vì vậy, cần hiểu rõ và sử dụng đúng cách để đảm bảo an toàn.

Thành phần có trong thuốc Bắc

Thuốc Bắc là phương pháp y học cổ truyền lâu đời, dùng để bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh, với thành phần đa dạng gồm thảo dược, động vật và khoáng chất tự nhiên.

Các dược liệu phổ biến như đương quy, hoàng kỳ, bạch truật, táo nhân, xuyên khung, phục linh, thục địa, nhục thung dung… có tác dụng bổ huyết, tăng miễn dịch và cải thiện tuần hoàn. Ngoài ra, một số bài thuốc còn có thành phần động vật như nhung hươu, yến sào giúp bổ thận, tăng thể lực, hoặc khoáng chất như ngọc trai, thạch cao, mẫu lệ giúp thanh nhiệt, an thần, giải độc. Việc phối hợp và liều lượng sẽ được điều chỉnh theo từng thể trạng để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Uống thuốc Bắc có hại thận không?

Thuốc Bắc được nhiều người tin dùng để cải thiện sức khỏe, bổ huyết hoặc hỗ trợ điều trị bệnh mạn tính. Tuy nhiên, việc sử dụng kéo dài hoặc không theo hướng dẫn khiến nhiều người lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến thận.

Nhiều người dùng thuốc Bắc để bồi bổ và hỗ trợ điều trị bệnh, nhưng cũng lo ngại việc sử dụng có thể ảnh hưởng đến thận

Phần lớn thành phần trong thuốc Bắc tương đối an toàn nếu dùng đúng liều. Tuy vậy, một số thảo dược hoặc khoáng chất có thể gây áp lực lên thận khi sử dụng lâu dài, đặc biệt nếu phối hợp nhiều loại thuốc hoặc chế biến không đúng cách. Những thành phần có tính kiềm mạnh, chứa alkaloid hoặc lẫn tạp chất có thể khiến thận phải tăng cường lọc và đào thải, từ đó làm tăng nguy cơ tổn thương.

Việc dùng thuốc Bắc không đúng cách có thể gây hại cho thận như: tăng nguy cơ tổn thương khi dùng kéo dài các thảo dược có độc tính nhẹ hoặc chứa kim loại nặng; xảy ra tương tác bất lợi khi kết hợp với thuốc tây hoặc thực phẩm chức năng, nếu dùng sai liều hoặc kéo dài khiến thận phải làm việc quá mức, dễ dẫn đến suy giảm chức năng.

Cách sử dụng thuốc Bắc an toàn, bảo vệ thận

Để hạn chế rủi ro và bảo vệ chức năng thận khi sử dụng thuốc Bắc, các chuyên gia khuyến cáo nên lưu ý những điểm sau:

Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc chuyên môn

Trước khi dùng thuốc Bắc, đặc biệt với trẻ em, người cao tuổi hoặc người có bệnh gan, thận, tim mạch, cần hỏi ý kiến bác sĩ hoặc thầy thuốc có chuyên môn. Điều này giúp lựa chọn bài thuốc phù hợp và tránh các thành phần bất lợi.

Chỉ dùng thuốc đúng liều và thời gian

Người dùng cần tuân thủ liều lượng và thời gian sử dụng theo hướng dẫn. Không tự ý tăng liều hoặc kéo dài liệu trình vì có thể làm tăng gánh nặng cho thận.

Kiểm tra nguồn gốc và chất lượng thuốc

Nên chọn thuốc Bắc từ cơ sở uy tín, có nguồn gốc rõ ràng. Tránh sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng, vì có thể chứa kim loại nặng hoặc tạp chất gây hại cho thận.

Không kết hợp thuốc Bắc tùy tiện

Một số thảo dược có thể tương tác với thuốc tây hoặc thực phẩm chức năng. Vì vậy, cần thông báo cho bác sĩ về các loại thuốc đang sử dụng để tránh tăng độc tính đối với thận.

Theo dõi sức khỏe định kỳ

Nếu sử dụng thuốc Bắc trong thời gian dài, nên kiểm tra định kỳ chức năng thận như ure, creatinine và theo dõi huyết áp. Việc này giúp phát hiện sớm bất thường để điều chỉnh kịp thời.

Uống đủ nước và duy trì chế độ ăn hợp lý

Bổ sung đủ nước giúp thận đào thải chất dư thừa hiệu quả hơn. Đồng thời, duy trì chế độ ăn cân đối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn cũng giúp giảm áp lực lên thận khi dùng thuốc Bắc.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
