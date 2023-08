BV Mắt quốc tế DND sở hữu máy phẫu thuật khúc xạ hiện đại nhất thế giới VISUMAX 800

Tháng 5/2013, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đưa vào sử dụng máy phẫu thuật khúc xạ VISUMAX 500 với công nghệ ReLEx SMILE. Từ đó đến nay, DND luôn là bệnh viện TOP đầu khu vực về số lượng ca phẫu thuật khúc xạ bằng phương pháp ReLEx SMILE, mang đến hơn 20.000 đôi mắt sáng rõ cho bệnh nhân bị tật khúc xạ.

Không dừng lại ở đó, năm nay (2023) Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tiếp tục là một trong những bệnh viện mắt đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên trang bị và đưa VISUMAX 800 vào hoạt động. Điều này sẽ giúp bệnh nhân được tiếp cận những kỹ thuật hiện đại nhất trong việc phẫu thuật khúc xạ bằng laser với phương pháp SMILE pro.

VISUMAX 800 sử dụng tần số laser lên đến 2 MHz cho phép thực hiện phẫu thuật tách lớp mô giác mạc trong thời gian chỉ 8 giây.

VISUMAX 800 sở hữu công nghệ độc quyền CentraLign®. Công nghệ này giúp nhận diện chính xác chuyển động của mắt quanh trục, tự động định tâm mắt, đem lại kết quả điều trị chính xác.

Ngoài ra, VISUMAX 800 còn có thêm tính năng xoay đầu laser, tính năng này giúp bác sĩ dễ dàng xoay chỉnh đầu laser theo trục loạn thị trên mắt của bệnh nhân, giúp bệnh nhân loạn thị đạt được chất lượng thị giác tối đa sau phẫu thuật.

Khác với VISUMAX 500 của phương pháp ReLEx SMILE khi bệnh nhân phẫu thuật sẽ nằm trên giường sau đó giường được di chuyển tiến dần vào máy phẫu thuật, hãng Carl Zeiss đã thiết kế VISUMAX 800 theo xu hướng thân thiện với cánh tay “Smart Robotic Assistance”. Với kiểu thiết kế này, khi bệnh nhân thoải mái ổn định trên giường phẫu thuật thì bác sĩ mới điều chỉnh cánh tay robot vào đúng vị trí để bắt đầu thực hiện các thao tác, giúp cả bệnh nhân và bác sĩ đều có trải nghiệm thoải mái.

VISUMAX 800 được coi là phiên bản nâng cấp của VISUMAX 500. Ngoài các tính năng vượt trội về thời gian, công nghệ, thiết kế, phương pháp SMILE pro của VISUMAX 800 vẫn đảm bảo các yếu tố ưu việt của phương pháp cũ như hạn chế tối đa tỷ lệ tái cận, giảm thiểu đến 80% hiện tượng khô mắt sau phẫu thuật, bảo tồn tối đa cấu trúc nguyên thủy và độ bền cơ sinh học của giác mạc, đường mổ siêu nhỏ chỉ 2mm giúp hạn chế tối đa nhăn vạt do tác động bên ngoài…

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, các phẫu thuật viên đã có tay nghề nhiều năm điều trị tật khúc xạ, trong đó Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng đã phẫu thuật khúc xạ từ năm 2000. Đặc biệt, bác sĩ tại DND đều là những người gắn bó lâu dài với bệnh viện, đây là điều không phải bệnh viện nào cũng có được. Việc gắn bó lâu dài sẽ được bệnh viện chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn thường xuyên, từ đó nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân.

Ngoài ra, DND cũng thường xuyên hợp tác chuyển giao kỹ thuật, trao đổi chuyên môn với các nền y học tiên tiến như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc,… Nhờ đó, bệnh viện đã xây dựng được đội ngũ chuyên gia phẫu thuật bài bản, nhiều kinh nghiệm xử lý những ca phức tạp.

