中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 92% tập trung ở trẻ mầm non

Thứ Hai, 08:35, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Số ca tay chân miệng tăng gấp 5 lần trong đầu năm 2026, trong đó hơn 92% tập trung ở trẻ mầm non, khiến nguy cơ bùng phát dịch tại trường học gia tăng. Chuyên gia cảnh báo cần siết chặt vệ sinh và phát hiện sớm “thời điểm vàng” để kiểm soát bệnh hiệu quả.

Hơn 25.000 ca tay chân miệng được ghi nhận chỉ trong gần 3 tháng đầu năm 2026, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, bệnh chủ yếu xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi (chiếm 99,3%), trong đó nhóm từ 1 - 5 tuổi chiếm tới 92,7%.

TS.BS Nguyễn Trọng Khoa - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhận định, trẻ nhỏ dễ mắc bệnh do chưa có ý thức vệ sinh cá nhân, thường xuyên đưa tay lên miệng và có mức độ tiếp xúc gần rất cao trong sinh hoạt hàng ngày.

Đây cũng là lý do các cơ sở mầm non trở thành “điểm nóng". Trong môi trường này, trẻ sử dụng chung đồ chơi, ăn uống và ngủ nghỉ tập trung, tạo điều kiện thuận lợi để virus lan rộng.

Virus tay chân miệng có thể lây qua nhiều con đường như tiếp xúc trực tiếp, giọt bắn đường hô hấp và đặc biệt là qua đường tiêu hóa. Thậm chí, virus có thể lây từ trước khi xuất hiện dấu hiệu bệnh, khiến việc kiểm soát dịch trong trường học trở nên khó khăn hơn.

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Đình Qui, Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), trong bối cảnh bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các ca bệnh nặng, công tác phòng chống tại trường học đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Trẻ em là đối tượng dễ mắc bệnh và cũng là nguồn lây lan nhanh trong môi trường tập thể, vì vậy việc phát hiện sớm và kiểm soát ngay từ trường học nói chung và trường mầm non nói riêng là yếu tố then chốt giúp hạn chế dịch bùng phát.

“Không chỉ dừng lại ở việc kiểm tra ban đầu, trong suốt thời gian trẻ ở lớp, giáo viên cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe của trẻ. Nếu phát hiện trẻ có biểu hiện bất thường như sốt, mệt mỏi, quấy khóc, bỏ ăn hoặc có dấu hiệu nghi ngờ, đặc biệt chú ý đến tay, chân, miệng và vùng mông. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, nhà trường cần nhanh chóng thông báo cho phụ huynh để đưa trẻ đi khám kịp thời”, bác sĩ Qui nhấn mạnh.

Theo TS.BS Nguyễn Trọng Khoa, cần đặc biệt lưu ý nhận diện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để tránh bỏ lỡ “thời điểm vàng” điều trị.

Theo TS Khoa, chiến lược hiệu quả nhất hiện nay là kiểm soát dịch từ sớm tại trường mầm non. Thay vì chờ xác nhận ca bệnh, các trường cần chủ động theo dõi tình trạng trẻ nghỉ học bất thường để phát hiện nguy cơ.

Khi có trường hợp nghi ngờ, cần triển khai ngay các biện pháp vệ sinh, khử khuẩn và thông báo cho cơ quan y tế địa phương để xử lý ổ dịch.

Một điểm quan trọng là sử dụng đúng phương pháp khử khuẩn. Trong bối cảnh dịch bệnh có xu hướng gia tăng, các biện pháp đơn giản như rửa tay đúng cách, vệ sinh đồ chơi, giữ môi trường sạch sẽ và cách ly trẻ bệnh vẫn là “lá chắn” hiệu quả nhất để cắt đứt chuỗi lây truyền.

Việt Linh/VTC News
Tag: tay chân miệng trẻ em mầm non dịch bệnh y tế sức khỏe phòng bệnh virus trường học cảnh báo dịch chăm sóc trẻ bệnh truyền nhiễm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nguy cơ bùng phát dịch tay chân miệng, Bộ Y tế kiểm tra thực tế tại TP.HCM

VOV.VN - Trước tình hình bệnh tay chân miệng gia tăng nhanh, đặc biệt đã ghi nhận 8 trường hợp tử vong tại các tỉnh thành phía Nam, ngày 29/3, Đoàn công tác Bộ Y tế đã kiểm tra thực tế tại TP.HCM và làm việc với Viện Pasteur TP.HCM, Sở Y tế cùng các bệnh viện khu vực.

Số ca tay chân miệng tăng mạnh, cảnh báo nguồn lây từ tay nắm cửa, đồ chơi

VOV.VN - Số ca tay chân miệng đang tăng mạnh tại nhiều địa phương, đặc biệt ở TP.HCM, với nguy cơ lây lan cao từ tay bẩn, đồ chơi, tay nắm cửa và các bề mặt sinh hoạt quen thuộc, khiến trẻ nhỏ dễ mắc bệnh nếu chủ quan phòng ngừa.

Số ca mắc tay chân miệng tăng cao, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn

VOV.VN - Theo Bộ Y tế chỉ trong gần 3 tháng đầu năm 2026 cả nước ghi nhận gần 25.094 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, trong đó 4 ca tử vong, cao hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe