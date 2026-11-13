Cá thịt trắng có gì đặc biệt? 5 lợi ích không nên bỏ qua

Cung cấp protein chất lượng cao, hỗ trợ duy trì cơ bắp

Các loại cá thịt trắng như cá tuyết, cá rô phi, cá basa và cá bơn cung cấp protein chất lượng cao, chứa các axit amin cần thiết cho quá trình xây dựng, phục hồi mô và duy trì cơ bắp. Bổ sung cá vào thực đơn giúp cơ thể phục hồi sau vận động, duy trì thể lực và hỗ trợ trẻ em tăng trưởng, phát triển.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất béo bão hòa thấp

Một ưu điểm của nhiều loại cá thịt trắng là chứa tương đối ít chất béo bão hòa so với một số loại thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Việc thay thế những thực phẩm giàu chất béo bão hòa bằng nguồn protein ít chất béo có thể góp phần cải thiện chất lượng khẩu phần ăn, từ đó hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Cá thịt trắng giàu protein, cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu, đồng thời dễ chế biến thành nhiều món ăn

Tuy nhiên, cá thịt trắng thường không chứa nhiều axit béo omega-3 như các loại cá béo. Vì vậy, người tiêu dùng không nên chỉ lựa chọn một nhóm cá mà cần luân phiên bổ sung cá tuyết, cá rô phi với cá hồi, cá mòi hoặc cá thu để đa dạng nguồn dưỡng chất.

Bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể

Cá thịt trắng còn cung cấp vitamin B12, selen và phospho, những dưỡng chất cần thiết cho quá trình chuyển hóa và duy trì hoạt động của cơ thể. Trong đó, vitamin B12 hỗ trợ tạo hồng cầu và chức năng thần kinh; selen giúp bảo vệ tế bào nhờ tác dụng chống oxy hóa; phospho tham gia cấu tạo xương, răng và chuyển hóa năng lượng. Hàm lượng dưỡng chất khác nhau tùy loại cá, vì vậy nên đa dạng thực phẩm và kết hợp với rau xanh, trái cây để bảo đảm chế độ ăn cân đối.

Hỗ trợ sức khỏe não bộ và hệ thần kinh

Cá thịt trắng cung cấp vitamin B12, selen và phospho, giúp tạo hồng cầu, bảo vệ tế bào, duy trì chức năng thần kinh và sức khỏe xương răng. Nên đa dạng các loại cá, kết hợp rau xanh và trái cây để bảo đảm dinh dưỡng cân đối.

Góp phần kiểm soát cân nặng trong chế độ ăn cân bằng

Giàu protein nhưng ít chất béo, cá thịt trắng phù hợp với người kiểm soát cân nặng. Protein giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế ăn thêm và duy trì khối lượng cơ. Nên ưu tiên chế biến cá bằng cách hấp, luộc, nướng, kết hợp rau củ và ngũ cốc nguyên hạt để bảo đảm dinh dưỡng, đồng thời kiểm soát năng lượng nạp vào.