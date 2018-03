Các bệnh về thận thường gặp nhất

Suy thận: Tình trạng thận không đủ sức thải bỏ mọi cặn bã khiến các chất độc hại và dịch dư thừa đọng lại trong cơ thể. Có 3 thể suy thận đó là suy thận cấp tính, mạn tính và suy thận giai đoạn cuối. Trong suy thận mạn tính, một số trường hợp bệnh nặng cần phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận nhằm duy trì sự sống. Đây cũng chính là suy thận giai đoạn cuối. Sỏi thận: Khi bị bệnh sỏi thận và sỏi đường tiết niệu, người bệnh sẽ thấy tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rắt, màu sắc nước tiểu thay đổi (đục, đỏ…), lượng nước tiểu ít, đau vùng thắt lưng, có thể kèm theo hiện tượng sốt hoặc không sốt… Nguyên nhân dẫn đến sỏi thận – niệu là do có sự rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, đặc biệt là lượng canxi trong nước tiểu tăng do chế độ ăn uống thừa canxi, rối loạn chuyển hóa tuyến nội tiết và tuyến cận giáp trạng. Một nguyên nhân phổ biến khác dẫn đến sỏi thận là do viêm nhiễm đường tiết niệu. Viêm thận là tình trạng viêm do nhiễm khuẩn hoặc do ngộ độc thuốc, hóa chất. Vi khuẩn gây bệnh thường là Enterobacter, E.Coli, Proteur… Viêm thận chia thành hai dạng là viêm cầu thận cấp và viêm cầu thận mạn tính. Viêm cầu thận cấp là bệnh hay gặp ở trẻ em từ 2 – 15 tuổi do nhiễm liên cầu khuẩn hoặc do các ổ nhiễm khuẩn bội nhiễm hay điều kiện vệ sinh kém. Viêm cầu thận mạn tính là biến chứng của viêm cầu thận cấp, thường gặp ở người lớn. Viêm ống thận cấp thường do ngộ độc chì, thuỷ ngân, sunfamit khiến người bệnh không đi tiểu được. Ngoài ra viêm ống thận khiến rê máu cao, nước tiểu có protein, nhiều hồng cầu, bạch cầu trụ hình hạt. Một số chất khác dẫn đến viêm ống thận nhiễm độc chẳng hạn như asen, tetraclorua, axit oxatic, phosphocacbon, axit clohydric, axit nitric,... Thận nhiễm mỡ: Khi thận bị nhiễm mỡ, người bệnh sẽ thấy tự nhiên bị phù rất đột ngột. Để điều trị cần kết hợp với chế độ ăn hạn chế muối, ít nước, nhiều vitamin, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. U nang thận: U nang thận là túi tròn của chất lỏng hình thành trong thận. U nang thận có thể được kết hợp với rối loạn nghiêm trọng có thể làm giảm chức năng thận. Ung thư thận là một loại bệnh ung thư bắt nguồn từ thận. Ung thư thận có nhiều dạng, trong đó dạng phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào thận. Chúng chiếm 90-95% các ca ung thư thận nhưng không phổ biến lắm (xảy ra 1/10.000 người mỗi năm). Các dạng khác ít phổ biến hơn. Viêm đài bể thận hay còn gọi là nhiễm trùng thận là một loại hình cụ thể của nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) thường bắt đầu vào niệu đạo hoặc bàng quang và đi lên thận. Hội chứng thận hư là một tình trạng rối loạn của thận khi thận bài tiết quá nhiều protein cùng với nước tiểu ra khỏi cơ thể. Mỗi quả thận gồm 1 triệu bộ lọc để làm sạch máu có độc. Thận khỏe mạnh sẽ giữ lại những chất quan trọng được gọi là protein trong máu. Cơ thể cần protein để phát triển và tự sửa chữa. Với hội chứng này, thận loại bỏ cả protein cùng với các chất thải khác ra khỏi cơ thể trong khi đi tiểu. Hội chứng thận hư gây sưng (phù), đặc biệt là ở bàn chân và mắt cá chân của bạn và làm tăng nguy cơ về các vấn đề sức khỏe khác.

Suy thận: Tình trạng thận không đủ sức thải bỏ mọi cặn bã khiến các chất độc hại và dịch dư thừa đọng lại trong cơ thể. Có 3 thể suy thận đó là suy thận cấp tính, mạn tính và suy thận giai đoạn cuối. Trong suy thận mạn tính, một số trường hợp bệnh nặng cần phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận nhằm duy trì sự sống. Đây cũng chính là suy thận giai đoạn cuối. Sỏi thận: Khi bị bệnh sỏi thận và sỏi đường tiết niệu, người bệnh sẽ thấy tiểu khó, tiểu buốt, tiểu rắt, màu sắc nước tiểu thay đổi (đục, đỏ…), lượng nước tiểu ít, đau vùng thắt lưng, có thể kèm theo hiện tượng sốt hoặc không sốt… Nguyên nhân dẫn đến sỏi thận – niệu là do có sự rối loạn chuyển hóa các chất trong cơ thể, đặc biệt là lượng canxi trong nước tiểu tăng do chế độ ăn uống thừa canxi, rối loạn chuyển hóa tuyến nội tiết và tuyến cận giáp trạng. Một nguyên nhân phổ biến khác dẫn đến sỏi thận là do viêm nhiễm đường tiết niệu. Viêm thận là tình trạng viêm do nhiễm khuẩn hoặc do ngộ độc thuốc, hóa chất. Vi khuẩn gây bệnh thường là Enterobacter, E.Coli, Proteur… Viêm thận chia thành hai dạng là viêm cầu thận cấp và viêm cầu thận mạn tính. Viêm cầu thận cấp là bệnh hay gặp ở trẻ em từ 2 – 15 tuổi do nhiễm liên cầu khuẩn hoặc do các ổ nhiễm khuẩn bội nhiễm hay điều kiện vệ sinh kém. Viêm cầu thận mạn tính là biến chứng của viêm cầu thận cấp, thường gặp ở người lớn. Viêm ống thận cấp thường do ngộ độc chì, thuỷ ngân, sunfamit khiến người bệnh không đi tiểu được. Ngoài ra viêm ống thận khiến rê máu cao, nước tiểu có protein, nhiều hồng cầu, bạch cầu trụ hình hạt. Một số chất khác dẫn đến viêm ống thận nhiễm độc chẳng hạn như asen, tetraclorua, axit oxatic, phosphocacbon, axit clohydric, axit nitric,... Thận nhiễm mỡ: Khi thận bị nhiễm mỡ, người bệnh sẽ thấy tự nhiên bị phù rất đột ngột. Để điều trị cần kết hợp với chế độ ăn hạn chế muối, ít nước, nhiều vitamin, dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ. U nang thận: U nang thận là túi tròn của chất lỏng hình thành trong thận. U nang thận có thể được kết hợp với rối loạn nghiêm trọng có thể làm giảm chức năng thận. Ung thư thận là một loại bệnh ung thư bắt nguồn từ thận. Ung thư thận có nhiều dạng, trong đó dạng phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào thận. Chúng chiếm 90-95% các ca ung thư thận nhưng không phổ biến lắm (xảy ra 1/10.000 người mỗi năm). Các dạng khác ít phổ biến hơn. Viêm đài bể thận hay còn gọi là nhiễm trùng thận là một loại hình cụ thể của nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI) thường bắt đầu vào niệu đạo hoặc bàng quang và đi lên thận. Hội chứng thận hư là một tình trạng rối loạn của thận khi thận bài tiết quá nhiều protein cùng với nước tiểu ra khỏi cơ thể. Mỗi quả thận gồm 1 triệu bộ lọc để làm sạch máu có độc. Thận khỏe mạnh sẽ giữ lại những chất quan trọng được gọi là protein trong máu. Cơ thể cần protein để phát triển và tự sửa chữa. Với hội chứng này, thận loại bỏ cả protein cùng với các chất thải khác ra khỏi cơ thể trong khi đi tiểu. Hội chứng thận hư gây sưng (phù), đặc biệt là ở bàn chân và mắt cá chân của bạn và làm tăng nguy cơ về các vấn đề sức khỏe khác.