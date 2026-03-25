Cải thiện chức năng thận sau 3 tháng nhờ bỏ 2 món ăn sáng "tưởng là bổ"

Thứ Tư, 09:42, 25/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ suy thận giai đoạn 4 (eGFR 28), nam kỹ sư 62 tuổi cải thiện chỉ số đáng kể và tránh được nguy cơ lọc máu nhờ tuân thủ 6 nguyên tắc ăn sáng.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), trung bình cứ 8 người thì có một người đối mặt với nguy cơ suy thận mạn tính. Gần đây, bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường chia sẻ một trường hợp ghi nhận sự chuyển biến tích cực. Một nam kỹ sư 62 tuổi đã nghỉ hưu, từng đối mặt với nguy cơ phải lọc máu khi chỉ số lọc cầu thận (eGFR) giảm xuống mức 28 ml/min (giai đoạn 4).

Sau 3 tháng điều chỉnh bữa sáng theo hướng dẫn của bác sĩ, chỉ số lọc cầu thận (eGFR) của bệnh nhân cải thiện đáng kể từ 28 ml/min lên 48 ml/min. Kết quả này cho thấy việc kiểm soát dinh dưỡng đúng cách có thể hỗ trợ hiệu quả trong việc bảo vệ và duy trì chức năng thận.

cai thien chuc nang than sau 3 thang nho bo 2 mon an sang tuong la bo hinh anh 1
Thực phẩm siêu chế biến gây áp lực cho thận (Ảnh: Shutterstock)

Sai lầm từ bữa sáng “tưởng là khỏe mạnh”

Khi phân tích thói quen ăn uống cũ của bệnh nhân, bác sĩ nhận thấy những sai lầm đến từ các món ăn vốn thường được lầm tưởng là tốt cho sức khỏe. Mỗi sáng, bệnh nhân duy trì thực đơn gồm 2 lát bánh mì nguyên cám phết bơ đậu phộng dày hoặc ăn kèm thịt chế biến sẵn, kết hợp với sữa dinh dưỡng giàu đạm (high protein).

Bác sĩ Tường chỉ ra rằng ngũ cốc nguyên cám và đậu phộng chứa hàm lượng Phốt pho rất cao – nhóm thực phẩm cần kiểm soát nghiêm ngặt đối với người bệnh thận. Bên cạnh đó, việc nạp quá nhiều đạm từ các thức uống bổ sung có thể tạo ra áp lực chuyển hóa lớn, khiến tình trạng thận đang bị tổn thương dễ trở nên trầm trọng hơn.

6 nguyên tắc bảo vệ thận

Dựa trên các nghiên cứu y khoa và kinh nghiệm thực tiễn, bác sĩ tổng hợp 6 nguyên tắc vàng trong việc chuẩn bị bữa sáng để hỗ trợ bảo vệ chức năng thận.

Từ chối thực phẩm siêu chế biến

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường nhấn mạnh, nguyên tắc ưu tiên hàng đầu trong bữa sáng của người bệnh thận là tránh xa thực phẩm siêu chế biến. Theo một nghiên cứu quy mô lớn đăng trên Journal of the American Society of Nephrology năm 2021, nếu tỷ lệ thực phẩm siêu chế biến trong khẩu phần ăn tăng thêm 10%, nguy cơ mắc bệnh thận tăng lên đến 24%.

Nguyên nhân là do nhóm thực phẩm này chứa hàm lượng lớn “Phốt pho vô cơ” với tỷ lệ hấp thụ tại đường ruột gần như 100%. Trong khi đó, Phốt pho hữu cơ từ protein tự nhiên chỉ được cơ thể hấp thụ khoảng 40% đến 60%. Lượng Phốt pho vô cơ dư thừa này có thể khiến nồng độ Phốt pho trong máu tăng vọt, dẫn đến tình trạng vôi hóa mạch máu và thúc đẩy quá trình tổn thương các mô thận.

Phân bổ lượng đạm nạp vào cơ thể chính xác

Bác sĩ Hồng Vĩnh Tường chia sẻ, để đảm bảo sức khỏe, nên kiểm soát lượng đạm trong chế độ ăn, khoảng 0,6–0,8 g đạm/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Bữa sáng nên cung cấp khoảng 14 g đạm để đủ năng lượng mà không quá tải, trong khi bữa tối nên giảm khẩu phần đạm nhằm giảm gánh nặng cho thận và gan.

cai thien chuc nang than sau 3 thang nho bo 2 mon an sang tuong la bo hinh anh 2
Chất béo tốt cung cấp năng lượng cho người bệnh thận (Ảnh: Shutterstock)

Bổ sung chất xơ đúng cách

Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe đường ruột và hỗ trợ quá trình đào thải tự nhiên của cơ thể. Bữa sáng nên có 3 phần xơ ít kali, ưu tiên các loại rau củ quả thuộc họ bầu bí, dưa. Nếu chọn rau lá xanh, bắt buộc phải luộc 3-5 phút và chắt bỏ nước để loại bỏ hơn 50% ion kali.

Bổ sung năng lượng từ chất béo lành mạnh

Trong chế độ ăn kiểm soát đạm (protein), người dùng thường đối mặt với nguy cơ thiếu hụt năng lượng (calo), dẫn đến mệt mỏi hoặc sụt cân ngoài ý muốn. Việc bổ sung các loại chất béo chất lượng cao là một giải pháp hỗ trợ hiệu quả để bù đắp năng lượng mà không gây áp lực lên chức năng lọc của thận.

Sử dụng lợi khuẩn hỗ trợ tiêu hóa

Do một số loại sữa chua thương mại có thể chứa hàm lượng phốt pho và đạm cao, bác sĩ thường khuyên những người có vấn đề về thận nên lựa chọn các sản phẩm lợi khuẩn chuyên biệt, nhằm hỗ trợ cân bằng vi khuẩn đường ruột và quá trình tiêu hóa chất thải chuyển hóa.

Ưu tiên tinh bột ít nitơ

Các món như miến, bột báng hay bột củ sen là những lựa chọn tinh bột ít nitơ, gần như không chứa nhiều đạm, phốt pho và kali. Nhóm thực phẩm này cung cấp năng lượng quan trọng, giúp người có bệnh thận duy trì calo mà không làm tăng gánh nặng cho thận, đồng thời vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

thuốc khớp (3).jpg

Sơ cứu đúng cách khi gặp người đột quỵ, ngừng tim trên phố

Tag: cải thiện chức năng thận món ăn bổ thận ăn sáng
