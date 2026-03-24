Trung Quốc phát triển loại tá dược mới giúp tăng hiệu quả vaccine ung thư

Theo kết quả nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Science Bulletin ngày 24/3, nhóm nghiên cứu của giáo sư Kuang Hua thuộc Đại học Giang Nam đã sử dụng công nghệ dẫn hướng đối hình (chiral Induction) để tổng hợp tá dược nano chứa Mangan với cấu trúc xốp và tính bất đối xứng, hay còn gọi là thuận trái.

Cấu trúc vi mô của tá dược mới được phát triển. Ảnh: Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về Khoa học Thực phẩm và Khai thác Tài Nguyên, ĐH Giang Nam, Trung Quốc.

Đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, khác với xạ trị hay hóa trị, vắc xin ung thư kích thích hệ miễn dịch tự nhiên, do đó ít tác dụng phụ hơn. Tuy nhiên, việc thiếu tá dược phù hợp là điểm nghẽn kéo dài, hiện thế giới vẫn chưa có sản phẩm hoàn thiện.

Trong khi đó, loại tá dược mới được phát triển này không chỉ vận chuyển kháng nguyên khối u một cách hiệu quả gấp ba lần các loại tá dược hiện hành, mà còn có khả năng phát hiện các tế bào ung thư ngụy trang, qua đó hướng dẫn hệ miễn dịch tấn công các tế bào ung thư một cách chính xác.

Thí nghiệm trên động vật cho thấy, sau khi sử dụng tá dược thuận trái, lượng chất PD-L1, một chất giúp tế bào ung thư đánh lừa hệ miễn dịch, đã giảm gần 80%. Chất nền cũng phân hủy tốt trong cơ thể, cho thấy tính tương thích sinh học cao.

Giáo sư Khuông Hoa cho biết phát minh này mở ra hướng tiếp cận mới để vượt qua điểm nghẽn trong phát triển vaccine ung thư. Nhóm tác giả sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng quy trình sản xuất và đánh giá độ an toàn, hướng tới các thử nghiệm tiền lâm sàng trong tương lai.