Cần bổ sung ngay vitamin khi cơ thể có những dấu hiệu sau

Rụng tóc. Lý do: thiếu B7(Biotin) do ăn quá nhiều trứng sống, lòng trắng trứng chứa Avidin, hạn chế cơ thể hấp thụ Biotin. Nên làm: ăn nhiều hạnh nhân, đậu nành, khoai tây nghiền hoặc nướng và chuối. Chuột rút. Lý do: thường xuyên gặp co cơ tức là bạn đang thiếu canxi, magie, và kẽm. Điều này có thể xảy ra nếu bạn chơi thể thao nhiều bởi khi đổ mồ hôi, nhiều chất khoáng thoát ra khỏi cơ thể. Nên làm: ăn nhiều các loại hạt như hạnh nhân hay hạt dẻ, bí ngô, chuối và táo. Phát ban trên mặt. Lý do: thiếu B7. Cơ thể con người tích trữ nhiều chất béo hòa tan (A,E,K,D) nhưng các loại vitamin nhóm B cần được phục hồi liên tục. Nên làm: Thay đổi chế độ ăn của mình. Ăn niều nấm, khoai tây, phô mai, trứng luộc, rau chân vịt, bông cải. Tê tay. Lý do: Không ăn đủ thức ăn giàu vitamin B6, B12 và B9. Những vitamin này ảnh hưởng đến những chất dinh dưỡng được sử dụng cho việc sản sinh ra tế bào máu cần thiết để chuyển oxy đến các tế bào. Nên làm: ăn nhiều đậu, hải sản và thịt gia cầm. Mụn ở tay và hông. Lý do: Thiếu vitamin A, D và acid béo. Nên làm: Ăn nhiều cá hồi và các hạt. Vitamin A còn có ở trong rau như cà rốt và củ cải đỏ. Vàng mắt. Lý do: Thiếu vitamin B12. Nên làm: Bổ sung nhiều nguồn dinh dưỡng trong chế độ ăn. Nhiều B12 trong thịt bò, gà, sữa, cá hồi, cá ngừ. Vấn đề răng miệng. Lý do: thiếu vitamin D. Nên làm: nạp thực phẩm giàu canxi, photpho. vitamin D rất quan trọng cho răng, ăn thực phẩm có chứa sữa, gạo lứt, cà chua, đậu, cá, nho. Nứt nẻ khóe miệng. Lý do: cơ thể đang thiếu vitamin B3, B2, B12. Nên làm: Ăn nhiều gia cầm, cá hồi, trứng, đậu, hạt kết hợp thêm rau xanh.

Rụng tóc. Lý do: thiếu B7(Biotin) do ăn quá nhiều trứng sống, lòng trắng trứng chứa Avidin, hạn chế cơ thể hấp thụ Biotin. Nên làm: ăn nhiều hạnh nhân, đậu nành, khoai tây nghiền hoặc nướng và chuối. Chuột rút. Lý do: thường xuyên gặp co cơ tức là bạn đang thiếu canxi, magie, và kẽm. Điều này có thể xảy ra nếu bạn chơi thể thao nhiều bởi khi đổ mồ hôi, nhiều chất khoáng thoát ra khỏi cơ thể. Nên làm: ăn nhiều các loại hạt như hạnh nhân hay hạt dẻ, bí ngô, chuối và táo. Phát ban trên mặt. Lý do: thiếu B7. Cơ thể con người tích trữ nhiều chất béo hòa tan (A,E,K,D) nhưng các loại vitamin nhóm B cần được phục hồi liên tục. Nên làm: Thay đổi chế độ ăn của mình. Ăn niều nấm, khoai tây, phô mai, trứng luộc, rau chân vịt, bông cải. Tê tay. Lý do: Không ăn đủ thức ăn giàu vitamin B6, B12 và B9. Những vitamin này ảnh hưởng đến những chất dinh dưỡng được sử dụng cho việc sản sinh ra tế bào máu cần thiết để chuyển oxy đến các tế bào. Nên làm: ăn nhiều đậu, hải sản và thịt gia cầm. Mụn ở tay và hông. Lý do: Thiếu vitamin A, D và acid béo. Nên làm: Ăn nhiều cá hồi và các hạt. Vitamin A còn có ở trong rau như cà rốt và củ cải đỏ. Vàng mắt. Lý do: Thiếu vitamin B12. Nên làm: Bổ sung nhiều nguồn dinh dưỡng trong chế độ ăn. Nhiều B12 trong thịt bò, gà, sữa, cá hồi, cá ngừ. Vấn đề răng miệng. Lý do: thiếu vitamin D. Nên làm: nạp thực phẩm giàu canxi, photpho. vitamin D rất quan trọng cho răng, ăn thực phẩm có chứa sữa, gạo lứt, cà chua, đậu, cá, nho. Nứt nẻ khóe miệng. Lý do: cơ thể đang thiếu vitamin B3, B2, B12. Nên làm: Ăn nhiều gia cầm, cá hồi, trứng, đậu, hạt kết hợp thêm rau xanh.