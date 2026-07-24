Cảnh báo trào lưu bẻ, vặn cổ: Dân văn phòng có thể đột quỵ sau tiếng "rắc"

Đau mỏi cổ vai gáy sau nhiều giờ ngồi trước máy tính khiến anh B.P.T (37 tuổi, nhân viên văn phòng) quyết định tự tìm đến một cơ sở nắn chỉnh cột sống với hy vọng cải thiện tình trạng đau nhức mà không cần dùng thuốc.

TS.BS Đức kiểm tra sức cơ, đánh giá hồi phục cho bệnh nhân (Ảnh: BV Tâm Anh)

Sau buổi nắn chỉnh với các động tác xoay, vặn cổ, anh xuất hiện đau đầu vùng chẩm, chóng mặt và nhìn mờ thoáng qua. Ban đầu anh chỉ nghĩ là phản ứng bình thường sau khi tác động vào vùng cổ, nhưng vài ngày sau anh bị xuất hiện tình trạng mất thăng bằng khi đi lại.

Anh vội vàng đi khám, kết quả chụp cộng hưởng từ và khảo sát mạch máu cho thấy anh bị bóc tách động mạch đốt sống phải, gây nhồi máu não nhẹ vùng thân não. May mắn, người bệnh được phát hiện sớm và đáp ứng tốt với điều trị nội khoa.

Tương tự, chị N.T.V (42 tuổi, kế toán) cũng phải nhập viện sau khi đi massage kết hợp vặn, xoay cổ. Ngay sau buổi massage, chị đột ngột chóng mặt dữ dội, buồn nôn và tê yếu nửa người. Các bác sĩ xác định chị bị bóc tách động mạch cảnh trong dẫn đến nhồi máu não cấp. Nhờ được điều trị kịp thời, người bệnh tránh được nguy cơ để lại di chứng nặng.

Hiểm họa chực chờ sau tiếng "rắc"

Theo TS.BS Nguyễn Thị Minh Đức, chuyên khoa thần kinh, có nhiều trường hợp xuất hiện dấu hiệu đột quỵ trong hoặc sau khi nắn chỉnh cột sống vùng cổ không do bác sĩ chỉ định.

Bác sĩ cho biết, cùng với xu hướng chăm sóc sức khỏe không dùng thuốc, các dịch vụ nắn chỉnh cột sống ngày càng được nhiều người, đặc biệt là dân văn phòng lựa chọn để giảm đau cổ vai gáy, đau lưng do ngồi lâu. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với phương pháp này.

Theo bác sĩ Đức, động mạch đốt sống là một trong những mạch máu chính nuôi não, chạy dọc hai bên cột sống cổ rồi hợp thành động mạch nền để cấp máu cho thân não, tiểu não và vùng não phía sau - những khu vực đảm nhiệm các chức năng sống quan trọng như hô hấp, vận động, giữ thăng bằng và ý thức.

“Khi cổ bị xoay hoặc vặn đột ngột với biên độ lớn, lớp nội mạc của động mạch có thể bị rách, gây bóc tách động mạch”, bác sĩ Đức giải thích.

Tình trạng này khiến lòng mạch bị hẹp hoặc hình thành cục máu đông. Khi cục máu đông di chuyển lên não, người bệnh có thể bị tắc mạch, dẫn đến nhồi máu não. Nếu tổn thương xảy ra ở thân não, hậu quả có thể rất nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Theo Hiệp hội Đột quỵ Hoa Kỳ (ASA), bóc tách động mạch chỉ chiếm khoảng 2% tổng số ca đột quỵ nhưng lại là nguyên nhân của khoảng 25% trường hợp đột quỵ ở người trẻ.

Đáng lo ngại, các dấu hiệu ban đầu thường không rõ ràng. Người bệnh có thể chỉ đau cổ một bên, đau đầu vùng gáy, chóng mặt, nhìn mờ, ù tai, buồn nôn hoặc mất thăng bằng nên dễ nhầm với đau cơ hoặc bệnh lý cột sống thông thường.

Bác sĩ Đức khuyến cáo, tiếng "rắc" sau khi bẻ cổ không đồng nghĩa với hiệu quả điều trị hay sự an toàn. Nắn chỉnh cột sống chỉ nên thực hiện sau khi được bác sĩ thăm khám, đánh giá kỹ các yếu tố nguy cơ và phải do người được đào tạo chuyên môn thực hiện. Người dân không nên tự bẻ cổ theo hướng dẫn trên mạng xã hội hoặc thực hiện tại các cơ sở massage, spa không có chuyên môn y tế.

Nếu sau khi xoay, vặn cổ xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, chóng mặt, mất thăng bằng, nhìn mờ, tê yếu tay chân, méo miệng hoặc nói khó, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có khả năng cấp cứu đột quỵ để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc.