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Đau cổ vai gáy: Khi nào không nên xoa bóp, bấm huyệt?

Thứ Bảy, 11:32, 11/07/2026
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Những ngày thời tiết thay đổi, nhiều người dễ cảm thấy cổ vai gáy căng hơn, lưng nặng hơn, các khớp kém linh hoạt hơn khi ngủ dậy hoặc sau một ngày ngồi làm việc lâu.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Thiện Kim Hữu, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - cơ sở 3, cho biết căng cơ và cứng khớp thường không đến từ một nguyên nhân duy nhất. Thiếu ngủ, làm việc lâu trước màn hình, ngồi sai tư thế, ít vận động, tập luyện quá mức, thay đổi nhiệt độ, nhiễm lạnh vùng cơ đang mỏi hoặc có sẵn bệnh lý cơ xương khớp đều có thể làm triệu chứng rõ hơn. Vì vậy, điều quan trọng không phải chỉ là làm sao cho đỡ đau ngay lúc đó, mà cần nhận diện đúng nguyên nhân.

Xoa bóp bấm huyệt là một phương pháp điều trị của y học cổ truyền. Thông qua các thủ pháp tác động lên da, cơ, huyệt vị và khớp, phương pháp này có thể giúp thư cân, giải cơ, làm mềm vùng cơ căng, cải thiện tầm vận động và giảm cảm giác đau mỏi trong các trường hợp phù hợp. Đây không phải là động tác xoa bóp tùy tiện cho thật mạnh, mà cần thực hiện đúng lực, đúng vùng, đúng tình trạng bệnh và đúng chỉ định.

Dau co vai gay khi nao khong nen xoa bop, bam huyet hinh anh 1
Cần chú ý tư thế khi dùng máy tính hoặc điện thoại để tránh căng cơ ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI GEMINI

Khi nào không nên xoa bóp bấm huyệt

Không nên xoa bóp bấm huyệt tùy tiện trong các trường hợp đang sốt cao, mắc bệnh truyền nhiễm cấp tính, có rối loạn đông máu, đang chảy máu hoặc bầm máu nhiều, loãng xương nặng, nghi gãy xương, chấn thương mới, đau dữ dội sau té ngã, phụ nữ có thai, người suy tim, suy gan, suy thận nặng hoặc người đang dùng thuốc chống đông. Những trường hợp này cần được bác sĩ đánh giá trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật tác động cơ học nào.

"Nếu đau cơ khớp kéo dài nhiều ngày, tái phát thường xuyên, đau tăng về đêm, cứng khớp buổi sáng kéo dài, có sưng nóng đỏ khớp, tê lan xuống tay chân, yếu cơ, hạn chế vận động rõ hoặc ảnh hưởng sinh hoạt hằng ngày, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám. Xoa bóp bấm huyệt khi được chỉ định đúng có thể là một phần trong điều trị y học cổ truyền, nhưng cần bắt đầu từ chẩn đoán đúng và thực hiện bởi nhân viên y tế có chuyên môn", bác sĩ Kim Hữu khuyến cáo.

Chủ động phòng ngừa căng cơ

Người dân có thể chủ động phòng ngừa căng cơ, cứng khớp bằng những việc đơn giản hơn trước khi để triệu chứng kéo dài: giữ ấm vùng cổ vai lưng khi thời tiết lạnh hoặc thay đổi đột ngột, nghỉ ngắn sau mỗi 45 đến 60 phút ngồi làm việc, vận động nhẹ vào buổi sáng, ngủ đủ giấc, tránh nằm co quắp lâu, không tập quá sức khi cơ thể đang mệt và điều chỉnh tư thế khi dùng máy tính hoặc điện thoại.

Một số loại dầu, gel hoặc kem xoa ngoài da có thể được dùng trong quá trình xoa bóp nếu phù hợp nhưng không nên xem đây là cách điều trị chính cho mọi cơn đau. Không bôi lên vùng da trầy xước, viêm loét, dị ứng, bầm tím nhiều hoặc vùng đau chưa rõ nguyên nhân. Nếu sau khi xoa bóp, vùng đau tăng lên rõ, tê lan, yếu tay chân hoặc sưng nóng đỏ, người bệnh nên ngừng tự xử trí và đi khám.

 

Theo Lê Cầm/Thanh Niên
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