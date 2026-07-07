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Cây thuốc đại bổ giúp ngừa nhiều bệnh, chẳng chăm vẫn mọc um tùm ở vườn

Thứ Ba, 05:45, 07/07/2026
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VOV.VN -  Cây kinh giới không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt mà còn là một vị thuốc nam quý giá. Từ lâu đời, loại thảo mộc này đã được sử dụng để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.

Tăng cường miễn dịch

Cây kinh giới giúp tăng cường miễn dịch nhờ sở hữu các hoạt chất chống oxy hóa mạnh (như acid rosmarinic) và tinh dầu kháng khuẩn tự nhiên (d-limonene, thymol). Các hợp chất này hoạt động như một "tấm khiên" giúp tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh, đồng thời giảm viêm và trung hòa các gốc tự do làm tổn thương tế bào.

Bên cạnh đó, kinh giới còn hỗ trợ thải độc và thúc đẩy tiêu hóa khỏe mạnh - nơi tập trung đến 70% hệ miễn dịch của cơ thể. Nhờ vậy, bổ sung kinh giới giúp giảm bớt gánh nặng cho hàng rào phòng vệ, giữ cho cơ thể luôn khỏe mạnh trước các tác nhân gây bệnh.

Kháng khuẩn và chống viêm mạnh mẽ

Tinh dầu trong cây kinh giới chứa các hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn và nấm gây hại. Sử dụng kinh giới giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ hệ hô hấp và hệ tiêu hóa khỏi các tác nhân gây nhiễm trùng.

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 Cây kinh giới không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong các bữa ăn của người Việt mà còn là một vị thuốc Nam quý giá. Từ lâu đời, loại thảo mộc này đã được sử dụng để chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe. (Ảnh minh họa: VTC News).

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm đầy bụng

Nếu bạn thường xuyên bị đầy hơi, khó tiêu hoặc đau bụng do lạnh, kinh giới chính là "cứu tinh". Loại rau này kích thích hệ tiêu hóa tiết dịch vị, giúp quá trình chuyển hóa thức ăn diễn ra trơn tru hơn, giảm tình trạng co thắt dạ dày.

Cầm máu hiệu quả 

Trong Đông y, bông kinh giới phơi khô và sao đen  là một vị thuốc cầm máu cực kỳ công hiệu. Nó thường được dùng trong các bài thuốc chữa đại tiện ra máu, chảy máu cam, băng huyết ở phụ nữ hoặc ho ra máu.

Làm đẹp da, trị mụn nhọt

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống oxy hóa, nước ép hoặc tinh dầu kinh giới giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, tiêu viêm và ngăn ngừa mụn nhọt. Xông mặt bằng lá kinh giới kết hợp với sả, tía tô cũng là phương pháp thải độc da được nhiều chị em ưa chuộng.

Giảm stress, giúp ngủ ngon hơn

Mùi hương dịu nhẹ, thanh mát từ tinh dầu kinh giới có tác dụng thư giãn hệ thần kinh trung ương, giảm lo âu và mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng. Uống một ly trà kinh giới ấm trước khi ngủ sẽ giúp bạn có giấc ngủ sâu hơn.

Hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp

Hàm lượng chất chống oxy hóa và kháng viêm cao trong cây kinh giới giúp giảm sưng và đau nhức do viêm khớp gây ra. Người già bị đau khớp khi trái gió trở trời có thể dùng kinh giới như một liệu pháp hỗ trợ tự nhiên.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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