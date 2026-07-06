Đừng vội ăn trứng bị nứt vỏ nếu chưa biết điều này

Có nên ăn trứng bị nứt, vỡ vỏ?

Các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng trứng bị nứt hoặc vỡ vỏ, đặc biệt khi không rõ thời điểm bị nứt và điều kiện bảo quản. Vỏ trứng là lớp bảo vệ tự nhiên giúp ngăn vi khuẩn xâm nhập, nên khi bị rạn nứt, nguy cơ nhiễm khuẩn sẽ tăng lên. Theo USDA, người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng trứng nứt vỏ; những quả bị rò rỉ, có mùi lạ hoặc nứt lâu cần loại bỏ. Để đảm bảo an toàn, hãy chọn trứng còn nguyên vỏ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong thời gian khuyến cáo.

Những lợi ích sức khỏe của trứng

Giúp xương, tóc và móng chắc khỏe

Trứng chứa protein chất lượng cao cùng nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết. Trong đó, vitamin D hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi hiệu quả, góp phần duy trì hệ xương chắc khỏe. Hàm lượng protein và các axit amin trong trứng cũng giúp nuôi dưỡng tóc và móng.

Các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng trứng bị nứt hoặc vỡ vỏ, nhất là khi không rõ thời điểm bị nứt và điều kiện bảo quản

Hỗ trợ hoạt động của não bộ

Một dưỡng chất đáng chú ý trong trứng là choline - thành phần đóng vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh. Choline tham gia vào quá trình dẫn truyền tín hiệu thần kinh, đồng thời hỗ trợ trí nhớ và chức năng nhận thức.

Có lợi cho thị lực

Theo Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ (AOA), lòng đỏ trứng là nguồn cung cấp lutein và zeaxanthin - 2 chất chống oxy hóa giúp bảo vệ võng mạc trước tác động của ánh sáng và quá trình lão hóa. Ngoài ra, vitamin A trong trứng cũng góp phần duy trì thị lực và giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt.

Hỗ trợ cải thiện cholesterol có lợi

Nhiều người e ngại ăn trứng sẽ làm tăng cholesterol trong máu. Tuy nhiên, các nghiên cứu cho thấy ở phần lớn người khỏe mạnh, ăn trứng với lượng hợp lý không làm tăng đáng kể cholesterol xấu, đồng thời có thể giúp cải thiện nồng độ cholesterol tốt (HDL).

Bổ sung omega-3

Một số loại trứng, đặc biệt là trứng được bổ sung omega-3, cung cấp axit béo có lợi cho tim mạch. Dưỡng chất này giúp duy trì mức triglycerid ổn định và góp phần bảo vệ hệ tim mạch.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Nhờ giàu protein, trứng tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế lượng thực phẩm tiêu thụ trong các bữa tiếp theo. Đây là lý do trứng thường xuất hiện trong thực đơn của những người muốn kiểm soát cân nặng.

Cách ăn trứng để tốt cho sức khỏe

Các chuyên gia khuyến cáo không nên sử dụng trứng bị nứt hoặc vỡ vỏ, nhất là khi không rõ thời điểm bị nứt và điều kiện bảo quản. Khi vỏ trứng bị rạn, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào bên trong, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), người tiêu dùng không nên mua hoặc sử dụng trứng nứt vỏ; những quả bị rò rỉ, có mùi lạ hoặc để nứt lâu cần loại bỏ. Để đảm bảo an toàn, nên chọn trứng còn nguyên vỏ, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng trong thời gian khuyến cáo.