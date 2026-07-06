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Loại quả được ví như "vị thuốc 4 mùa", bổ tim dưỡng thận, phòng bệnh cực tốt

Thứ Hai, 14:00, 06/07/2026
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VOV.VN - Quả cam là một trong những loại trái cây phổ biến và được yêu thích nhất trên toàn thế giới. Không chỉ dừng lại là một loại quả giải khát, lợi ích sức khỏe của quả cam từ lâu đã được y học công nhận nhờ bảng thành phần dinh dưỡng "vàng".

Tăng cường hệ miễn dịch tối ưu

Khi nhắc đến quả cam, người ta nghĩ ngay đến Vitamin C. Một quả cam có thể đáp ứng gần như hoàn toàn nhu cầu Vitamin C hàng ngày của cơ thể. Vitamin C đóng vai trò cốt lõi trong việc thúc đẩy sản sinh các tế bào bạch cầu.Giúp củng cố hàng rào phòng ngự của cơ thể, từ đó ngăn ngừa hiệu quả các bệnh cảm cúm, ho, sốt do thay đổi thời tiết.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ cholesterol

Cam chứa nhiều chất xơ hòa tan (đặc biệt là pectin) và các hợp chất flavonoid như hesperidin. Các chất này giúp làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. Hàm lượng kali dồi dào trong quả cam còn giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch và ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ hay tai biến mạch máu giáo.

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Cam chứa nhiều chất xơ hòa tan và các hợp chất flavonoid như hesperidin giúp làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu. (Ảnh minh họa: VTC News)

Ngăn ngừa sỏi thận hiệu quả

Sỏi thận thường hình thành do sự tích tụ của các tinh thể khoáng chất trong nước tiểu. Quả cam là nguồn cung cấp axit citric và các muối citrate tự nhiên tuyệt vời. Nhiều nghiên cứu cho thấy, uống nước cam thường xuyên giúp làm tăng nồng độ pH trong nước tiểu, từ đó hỗ trợ hòa tan và ngăn ngừa sự hình thành của sỏi thận (đặc biệt là sỏi canxi oxalat).

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết và cân nặng

Mặc dù cam có vị ngọt tự nhiên nhưng chỉ số đường huyết (GI) của loại quả này lại khá thấp. Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, đường trong quả cam được hấp thụ vào máu một cách từ từ, không gây tăng đường huyết đột ngột. Chất xơ cũng giúp bạn no lâu hơn, hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân và kiểm soát cân nặng.5.

Nuôi dưỡng làn da sáng mịn, chống lão hóa

Hàm lượng chất chống oxy hóa cực cao trong quả cam giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do và tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời. Hơn thế nữa, Vitamin C là thành phần không thể thiếu trong quá trình tổng hợp collagen, giúp da duy trì độ đàn hồi, làm mờ các vết thâm nám và ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện sớm.

Ngăn ngừa chứng thiếu máu

Thiếu máu thường xảy ra do cơ thể thiếu sắt. Mặc dù quả cam không chứa nhiều sắt, nhưng lượng Vitamin C dồi dào trong loại quả này lại là "chất xúc tác" giúp cơ thể hấp thụ sắt từ các nguồn thực phẩm khác (đặc biệt là thực vật) một cách tối đa. Ăn cam sau bữa ăn là một mẹo nhỏ tuyệt vời cho những người ăn chay hoặc bị thiếu máu.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Màu cam đặc trưng của vỏ và múi cam đến từ hợp chất beta-carotene - tiền chất của Vitamin A. Cùng với các chất chống oxy hóa khác, Vitamin A trong quả cam giúp nuôi dưỡng giác mạc, bảo vệ niêm mạc mắt, ngăn ngừa chứng khô mắt và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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