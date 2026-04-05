Cây thuốc quý bổ ngang nhân sâm tổ yến, không trồng vẫn mọc đầy vườn

Chủ Nhật, 05:45, 05/04/2026
VOV.VN - Cây tầm ma bị nhiều người coi là cây dại thực tế lại là một kho báu dược liệu đã được sử dụng từ xa xưa. Khi được xử lý nhiệt hoặc phơi khô, cây tầm ma lại một nguồn dinh dưỡng dồi dào có khả năng hỗ trợ điều trị nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.

Tác dụng chống viêm

Các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu tác dụng chống viêm của cây tầm ma đối với các bệnh như viêm khớp và đau cơ. Một số nghiên cứu cho thấy cây tầm ma có thể làm giảm các triệu chứng viêm khớp, làm dịu cơn đau cơ và có thể điều trị bệnh gout. Nhưng cần nhiều nghiên cứu hơn để biết chắc chắn.

Giảm đau, viêm khớp

Lá tầm ma được phát hiện có tác dụng làm giảm đau và viêm khớp. Một vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị đau khớp giảm đi khi sử dụng lá tầm ma bôi lên vùng bị ảnh hưởng hoặc khi dùng chiết xuất lá tầm ma cùng với thuốc chống viêm không steroid (NSAID), chẳng hạn như aspirin. Tuy nhiên, cần tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi sử dụng lá tầm ma để điều trị viêm khớp.

cay thuoc quy bo ngang nhan sam to yen, khong trong van moc day vuon hinh anh 1
Cây tầm ma bị nhiều người coi là cây dại thực tế lại là một kho báu dược liệu đã được sử dụng từ xa xưa. (Ảnh minh họa)

Kiểm soát huyết áp và cholesterol

Một số nghiên cứu cho thấy uống trà tầm ma thường xuyên có thể giúp hạ huyết áp. Trà tầm ma không thể thay thế thuốc huyết áp. Tuy nhiên, nó có thể hữu ích nếu bạn muốn duy trì huyết áp ở mức khỏe mạnh. Điều quan trọng là phải kiểm soát huyết áp tốt với sự hỗ trợ của bác sĩ. Và nếu bạn đang dùng thuốc huyết áp, bác sĩ có thể không khuyên bạn dùng trà tầm ma.

Sức khỏe đường hô hấp

Cây tầm ma từ lâu đã được sử dụng trong y học dân gian để giúp giảm các triệu chứng dị ứng theo mùa và các bệnh về đường hô hấp khác, chẳng hạn như hen suyễn. Các nhà khoa học tin rằng, điều này có thể là do khả năng của cây tầm ma trong việc làm giảm lượng histamin mà cơ thể chúng ta tạo ra khi phản ứng với chất gây dị ứng. Tuy nhiên, chúng ta cần nhiều nghiên cứu hơn về vấn đề này.

Sức khỏe tuyến tiền liệt

Lá tầm ma có thể giúp điều trị các triệu chứng của một số bệnh lý tuyến tiền liệt, chẳng hạn như tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH), một chứng sưng tuyến tiền liệt. Lá tầm ma có thể giúp làm giảm tác động của testosterone lên tuyến tiền liệt bằng cách làm chậm sự phát triển của các tế bào tuyến tiền liệt. Tuy nhiên, nó không thể thay thế điều trị y tế cho BPH.

Chữa lành vết thương

Ở một số quốc gia, nước ép từ lá cây tầm ma được dùng để chữa bỏng, vết cắt và các vết thương khác. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu vẫn đang nghiên cứu tác dụng tiềm năng của cây tầm ma đối với các bệnh như: Mãn kinh và hội chứng tiền kinh nguyệt, nhiễm trùng đường tiết niệu, loãng xương, virus hợp bào hô hấp. 

Tuy nhiên, chúng ta cần thêm nghiên cứu để biết liệu cây tầm ma có thể giúp điều trị hiệu quả các tình trạng này hay không. Ngoài ra, chỉ nên sử dụng cây tầm ma theo sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tin liên quan

Củ cây tam thất có tác dụng gì?

Mua thịt bò đúng cách: Bí quyết giúp món ăn ngon “chuẩn nhà hàng”

Ca mắc tay chân miệng tăng gấp 5 lần, 92% tập trung ở trẻ mầm non

