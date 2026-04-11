中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cây thuốc quý chẳng chăm bón vẫn mọc đầy vườn, dùng mỗi ngày bổ dưỡng đủ đường

Thứ Bảy, 05:45, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nghệ không chỉ là một loại gia vị tạo màu vàng đặc trưng cho món ăn mà còn là "ngôi sao" trong làng thảo dược thế giới nhờ chứa nhiều loại chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe không phải ai cũng biết của loại củ quen thuốc này.

Khả năng kháng viêm tự nhiên 

Viêm mãn tính là gốc rễ của nhiều căn bệnh nguy hiểm như tim mạch, ung thư và hội chứng chuyển hóa. Hoạt chất Curcumin trong nghệ có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ tương đương với một số loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) nhưng lại rất lành tính cho cơ thể. Việc sử dụng nghệ thường xuyên giúp ức chế các phân tử gây viêm, từ đó bảo vệ các mô và cơ quan khỏi sự tổn thương thầm lặng.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Nghệ giúp cải thiện chức năng của nội mạc vốn là yếu tố then chốt trong việc điều hòa huyết áp. Các chất chống oxy hóa trong nghệ ngăn chặn quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL), từ đó giảm thiểu sự hình thành mảng xơ vữa trong lòng mạch. Việc bổ sung nghệ vào chế độ ăn giúp hệ tuần hoàn hoạt động trơn tru hơn, giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Nghệ không chỉ là một loại gia vị tạo màu vàng đặc trưng cho món ăn mà còn là "ngôi sao" trong làng thảo dược nhờ chứa nhiều loại chất dinh dưỡng. (Ảnh minh họa)

Giảm đau nhức xương khớp hiệu quả

Với đặc tính chống viêm ưu việt, nghệ là giải pháp tự nhiên cho những người bị viêm khớp dạng thấp hoặc thoái hóa khớp. Curcumin giúp giảm sưng tấy, cứng khớp vào buổi sáng và cải thiện khả năng vận động mà không gây kích ứng dạ dày như các loại thuốc giảm đau thông thường. Nhiều bệnh nhân xương khớp đã ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về chất lượng cuộc sống sau khi bổ sung nghệ vào thực đơn hàng ngày.

Tăng cường chức năng não bộ và ngừa bệnh Alzheimer

Curcumin có khả năng thúc đẩy nồng độ hormone BDNF (một loại yếu tố tăng trưởng hoạt động trong não), giúp kích thích sự hình thành các tế bào thần kinh mới. Điều này không chỉ giúp cải thiện trí nhớ, tăng khả năng tập trung mà còn ngăn chặn sự tích tụ các mảng bám Amyloid, nguyên nhân chính dẫn đến bệnh Alzheimer ở người già. Ăn nghệ thường xuyên được coi là một cách "tập thể dục" cho não bộ luôn minh mẫn.

Hỗ trợ ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư

Nghệ được nghiên cứu rộng rãi về khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính ở mức độ phân tử. Curcumin có thể làm chậm quá trình di căn, ngăn chặn sự hình thành mạch máu mới nuôi dưỡng khối u và thúc đẩy chu trình tự chết của tế bào ung thư (apoptosis). Đặc biệt, nghệ cho thấy hiệu quả tích cực trong việc phòng ngừa các loại ung thư liên quan đến hệ tiêu hóa như ung thư đại trực tràng và ung thư dạ dày.

Trầm cảm

Một số hợp chất trong nghệ có thể hỗ trợ sức khỏe của bạn. Nổi tiếng nhất trong số đó là curcumin. Các nhà khoa học đã tìm thấy tiềm năng của curcumin trong việc giảm trầm cảm và giúp thuốc chống trầm cảm hoạt động hiệu quả hơn.

Làm đẹp da và hỗ trợ chữa lành vết thương

Trong làm đẹp, nghệ là thành phần "vàng" giúp trị mụn, mờ thâm và làm sáng da nhờ đặc tính sát khuẩn mạnh. Curcumin thúc đẩy quá trình tái tạo mô, giúp các vết thương ngoài da mau lành và ngăn ngừa hình thành sẹo lồi. Bên cạnh đó, khả năng chống oxy hóa của nghệ còn giúp làm chậm quá trình lão hóa da, giữ cho làn da luôn căng mịn và giảm thiểu các nếp nhăn do tác động của ánh nắng mặt trời.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: nghệ củ nghệ công dụng của nghệ tươi lợi ích khi sử dụng nghệ tươi nghệ khô bột nghệ món ăn tốt cho sức khỏe từ nghệ uống nước nghệ mật ong
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe