Loại lá mùi giống chanh, ăn vào chua nhẹ là thuốc quý cho cả sức khỏe và sắc đẹp

Thứ Hai, 05:45, 06/04/2026
VOV.VN - Lá húng chanh không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt mà còn là một vị thuốc quý trong Đông y. Với mùi thơm đặc trưng và lượng tinh dầu dồi dào, loại lá này còn được ví như một loại "kháng sinh tự nhiên".

Bảo vệ chống lại sự suy giảm thị lực

Lá húng chanh là một nguồn cung cấp beta-carotene tuyệt vời, một sắc tố chủ yếu được tìm thấy trong các loại rau có màu sắc tươi sáng. Cơ thể chuyển hóa beta-carotene thành vitamin A, giúp hỗ trợ chức năng của màng nhầy và rất cần thiết cho thị lực tốt.

Có lợi trong việc chữa lành vết thương

Lá húng chanh là nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời. Vitamin này giúp cơ thể nhanh chóng lành vết thương. Loại thảo dược này cũng cung cấp một lượng đáng kể magiê, sắt, mangan, đồng, canxi và vitamin C cho cơ thể.

Lợi ích chống viêm

Húng quế chanh chứa citral và limonene, hai chất được biết đến với công dụng chống viêm. Chúng đặc biệt hiệu quả trong việc bảo vệ chống lại ung thư vú và ung thư đại tràng vì citral hạn chế sự phát triển của tế bào ung thư vú

Lá húng chanh không chỉ là một loại gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt mà còn là một vị thuốc quý trong Đông y. (Ảnh minh họa)

Kiểm soát nồng độ cortisol

Chanh húng quế giúp kiểm soát nồng độ cortisol, một loại hormone gây căng thẳng. Nồng độ hormone này tăng cao có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như tiểu đường, suy giảm chức năng miễn dịch, béo phì và thậm chí cả các vấn đề về trí nhớ.

Điều trị ho và các bệnh đường hô hấp hiệu quả

Lá húng chanh được xem là "kháng sinh tự nhiên" mạnh mẽ nhất trong các loại thảo dược nhờ chứa hàm lượng cao tinh dầu cavacrol và thymol. Những hoạt chất này có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, giúp tiêu đờm, giảm sưng đau họng và cắt cơn ho nhanh chóng. Đây là bài thuốc dân gian an toàn, thường được dùng phối hợp với đường phèn hoặc mật ong để trị viêm họng cho cả người lớn và trẻ nhỏ.

Tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể

Hàm lượng vitamin C dồi dào trong lá húng chanh giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, tạo nên "lá chắn" bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa trong lá còn giúp ngăn ngừa sự tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra. Sử dụng húng chanh thường xuyên ở liều lượng vừa phải sẽ giúp bạn duy trì một nền tảng sức khỏe dẻo dai hơn.

Cải thiện chức năng của hệ tiêu hóa

Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng đầy hơi, khó tiêu hoặc hội chứng ruột kích thích, lá húng chanh là một giải pháp cứu cánh hữu hiệu. Các hoạt chất trong lá có tác dụng làm dịu niêm mạc dạ dày, giảm co thắt cơ trơn và hỗ trợ quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra trơn tru hơn. Một tách trà húng chanh sau bữa ăn không chỉ giúp hơi thở thơm mát mà còn giúp bụng dạ nhẹ nhàng.

Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe làn da

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống nấm mạnh mẽ, lá húng chanh là phương thuốc hiệu quả cho các vấn đề ngoài da như mụn trứng cá, chàm hay vảy nến. Khi thoa nước cốt hoặc đắp lá giã nát lên da, các hoạt chất sẽ làm sạch lỗ chân lông, giảm sưng đỏ và ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng. Đặc biệt, nó còn giúp làm dịu vết côn trùng cắn và giảm ngứa tức thì rất hiệu quả.

Quả mận có gì đặc biệt mà được đánh giá cao về dinh dưỡng?

VOV.VN - Mỗi khi hè về, quả mận trở thành một trong những loại trái cây đặc trưng, được nhiều người ưa chuộng nhờ vị chua ngọt dễ ăn và có thể chế biến thành nhiều món hấp dẫn. Không chỉ dừng lại ở giá trị ẩm thực, mận còn được giới chuyên môn đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
